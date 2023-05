Nhiều người ở Bình Dương trúng đậm nhờ măng cụt gây sốt mạng xã hội

Các địa phương ven sông Sài Gòn của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương như An Sơn, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu, cả trăm năm nay được nhắc tới là vùng đất của măng cụt- một loại quả đang hót nhất mạng xã hội hiện nay. Anh Nguyễn Quang Trợ - chủ vườn măng cụt tại ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TP Thuận An (Bình Dương) phấn khởi cho biết măng cụt năm nay vừa được mùa lại được giá. Theo tính toán, gia đình anh sẽ thu hoạch được khoảng 8-9 tấn, thu về hơn 400 triệu đồng, so với 2 năm trước tăng khoảng 30%-40%.