Nhiều người trẻ háo hức chờ “đại tiệc” trên không “The Bridge to Glory”

"Có hẹn" cùng đại tiệc trên không

Không chỉ là điểm nhấn kiến trúc ngay tâm thành phố, Happy One Central được định vị là khu căn hộ chất lượng cao với hơn 1.300 sản phẩm được giới thiệu đến thị trường nhà ở Bình Dương. Sẽ chỉ là "nơi để ở" nếu dự án không mang đến những điểm đặc biệt có một không hai về kiến trúc, tầm nhìn, công nghệ và sự thụ hưởng những giá trị thật mà cư dân hiện đại đang tìm kiếm.

Nằm trong hệ thống 68 tiện ích đa tầng, cầu kính trên không - Happy Star là tiện ích độc bản tại Happy One Central được Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam xác lập kỷ lục cầu kính trên không cao nhất Việt Nam, nối liền 02 đỉnh tòa tháp căn hộ.

Vào đêm 27/04 sắp tới, ngay tại tầng thượng dự án sẽ diễn ra một đại tiệc thị giác chưa từng có ở độ cao 145.9m cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc từ âm thanh, ánh sáng và sàn diễn thời trang ấn tượng trên chiếc cầu kính kỷ lục hứa hẹn không chỉ mang đến trải nghiệm tầm cao mới lạ mà còn thổi bùng cảm xúc của hàng trăm khách mời.

Lễ khánh thành và xác lập kỷ lục sẽ chính thức diễn ra vào đêm 27/04/2024 do Vạn Xuân Group tổ chức.

"Cộng sự" đắc lực kiến tạo biểu tượng mới

Là dự án trọng điểm của chủ đầu tư nên việc chọn lựa đối tác tin cậy và dày dạn kinh nghiệm trong xây dựng, gia công luôn được Vạn Xuân Group đặt lên hàng đầu. Trong đó, với danh xưng là tổng thầu xây dựng & MEP hàng đầu Việt Nam, doanh nghiệp xuất sắc Châu Á APEA 02 năm liền, Công ty cổ phần xây dựng Central – Tổng thầu Happy One Central đã từng bước nỗ lực đưa dự án tiến dần về đích bàn giao với sự góp mặt của hơn 1.000 công nhân, kỹ thuật viên cấp cao hoạt động sôi nổi tại công trường; Hiện tại, đây được xem là công trình có tiến độ xây dựng ổn định và dẫn đầu tại khu vực thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan thực tế.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực sản xuất thép công nghệ cao, đồng thời là nhà thầu Việt Nam trúng gói thầu kết cấu thép cho 02 sân vận động World Cup 2022, Tập đoàn Đại Dũng là nhà thầu trực tiếp gia công và lắp đặt biểu tượng mới – cầu kính trên không Happy Star tại tầng thượng dự án Happy One Central.

Phối cảnh cầu kính trên không – kỷ lục đầu tiên và duy nhất tại Bình Dương.

Ông Trương Xuân Cơ - Giám đốc dự án Tập đoàn Đại Dũng chia sẻ: "Chính điểm đặc biệt là nằm ở độ cao hơn 140m vì vậy biện pháp thi công cũng đặc biệt hơn. Đại Dũng luôn đặt tiêu chí an toàn, chất lượng lên hàng đầu trong công tác xây dựng cầu kính. Ngoài việc nghiệm thu với đơn vị thứ 3 cho công tác siêu âm đường hàn, nhà thầu Đại Dũng còn sử dụng hệ 4 kích thủy lực với mỗi kích nâng trọng lượng 40 tấn được nhập khẩu từ châu Âu và vận chuyển từ Thụy Sĩ về Việt Nam bằng đường hàng không, chính vì vậy chất lượng khi sử dụng cầu kính trên không này là an toàn tuyệt đối".

Cầu kính kỷ lục không chỉ mang đến niềm tự hào cho các cư dân của khu căn hộ mà còn là điểm check in được yêu thích trong tương lai. Do đó, sau sự kiện khánh thành và đón nhận kỷ lục - The Bridge to Glory, Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục mở ra cơ hội trải nghiệm "kỷ lục Việt Nam" dành cho khách đăng ký sớm nhất với hành trình thú vị qua tour tham quan cầu kính "New vision Experience" diễn ra vào đêm 11/05 và "House is home" được tổ chức vào ngày 12/05 tiếp theo với chủ đích công bố chính sách ưu đãi nhân cột mốc đặc biệt trước thềm bàn giao.

