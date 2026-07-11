Nhiều nước siết trách nhiệm chống lừa đảo bằng AI

Hình ảnh minh họa về trí tuệ nhân tạo (AI). Đồ họa: Fujitsu.

Ngoài nguy cơ tấn công mạng, AI cũng có thể bị lợi dụng để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trước các lo ngại đó, nhiều quốc gia đang chuyển sang cách tiếp cận mới, yêu cầu chính các nền tảng công nghệ, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông phải cùng chịu trách nhiệm ngăn chặn lừa đảo ngay từ đầu.

Sau điều tra của các hãng tin AP và Frontline, OpenAI - công ty mẹ của ChatGPT - cho biết đã khóa nhiều tài khoản bị phát hiện lợi dụng các mô hình AI để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Google cũng khẳng định đang triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn việc lạm dụng các công cụ AI của mình. Trong khi đó, tại Mỹ, lực lượng chuyên trách chống lừa đảo đang phối hợp với Google, Meta và nhiều doanh nghiệp công nghệ để chia sẻ dữ liệu, truy vết các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Ở nhiều quốc gia, cách tiếp cận cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ xử lý sau khi vụ việc xảy ra, Anh đã thành lập Trung tâm Tội phạm Trực tuyến, quy tụ lực lượng thực thi pháp luật, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và các hãng công nghệ nhằm phát hiện, ngăn chặn lừa đảo ngay từ sớm.

Australia cũng đưa vào thực thi khung pháp lý mới, yêu cầu các nền tảng số, ngân hàng và nhà mạng chủ động phòng chống scam, nếu không có thể đối mặt với các chế tài. Singapore thúc đẩy phối hợp ở cấp khu vực ASEAN nhằm xây dựng các tiêu chuẩn chung trong phòng chống lừa đảo xuyên biên giới.

Những giải pháp đó cho thấy, trong kỷ nguyên AI, chống lừa đảo không còn là trách nhiệm của riêng người dùng. Khi những công cụ trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một sản phẩm không tồn tại, hay một con người chưa từng hiện hữu, việc bảo vệ niềm tin trên không gian số cũng đòi hỏi sự tham gia của cả hệ sinh thái công nghệ. Bởi cuộc chiến hôm nay không chỉ là gỡ bỏ một quảng cáo giả hay triệt phá một đường dây lừa đảo, mà là xây dựng những "hàng rào an toàn" đủ nhanh để theo kịp chính tốc độ phát triển của AI.