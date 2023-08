Nhiều quy định mới về xuất khẩu dệt may, da giày Việt Nam sang châu Âu

Để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may, da giày đón thêm đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này, những tháng cuối năm, đại diện Bộ Công Thương đã cập nhật những quy định tiêu chuẩn xanh về xuất khẩu của thị trường này cho các doanh nghiệp, hiệp hội tại Việt Nam.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong 7 tháng vừa qua, giày dép giảm 17,1% và các sản phẩm dệt may giảm 15,1% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, châu Âu đã có những quy định mới về tiêu chuẩn xanh với các sản phẩm dệt may, da giày.

Cụ thể, quy định mới cho các sản phẩm da giày từ Việt Nam phải sử dụng da có thể tái tạo, sửa chữa. Còn với các sản phẩm dệt may, để có thể có thêm đơn hàng từ châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc sử dụng nguyên phụ liệu thân thiện với môi trường còn cần chịu trách nhiệm về cách sản phẩm của họ được xử lý, tái chế hoặc sửa chữa.

Đại diện thương vụ Việt Nam tại châu Âu cũng khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng này sang châu Âu cần có sự liên kết hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hiệp hội để giảm giá hàng xuất khẩu Việt Nam.