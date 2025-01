Nhiều tài xế xe máy bị trừ điểm GPLX vì đi vào đường Vành đai 2 trên cao

Sáng 8/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện, xử lý một số trường hợp tài xế xe máy đi vào đường Vành đai 2 trên cao . Ảnh: Thanh Hà.

Ghi nhận vào sáng 8/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao.

Xe máy đi song song với ô tô gây mất an toàn giao thông trên đường Vành đai 2 trên cao.

Đường Vành đai 2 trên cao nối từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở được thiết kế với 4 làn xe chạy (mỗi chiều 2 làn xe) và không có làn khẩn cấp. Tuyến đường này được thiết kế với tốc độ lưu thông tối đa là 80km/h và chỉ dành cho ô tô. Tại các đầu đường, lực lượng chức năng đặt biển cấm xe gắn máy, xe mô tô, xe đạp, người đi bộ.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều tài xế xe máy bất chấp biển cấm, cố tình đi lên đường Vành đai 2 trên cao gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều khi lưu lượng phương tiện tại khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy và Ngã Tư Sở tăng cao.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để tạo sự răn đe. Ảnh: Thanh Hà.

Trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ (7h -9h cùng ngày), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã phát hiện một số trường hợp tài xế xe máy đi vào đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Vọng và dừng phương tiện xử lý.

Tổ công tác làm nhiệm vụ tại tuyến đường Đại La.

Điển hình, ông Nguyễn Văn B. (SN 1969, hiện đang sống tại Hà Nội) nêu lý do đi vào đường cấm là do đang vội và đường đông nên đã đi lên đường Vành đai 2 trên cao để cho nhanh hơn.

"Lúc đó tôi cũng không để ý biển cấm. Khi đi lên đường Vành đai 2 có rất nhiều ô tô đi với tốc độ cao tôi thấy rất nguy hiểm cho bản thân" - ông B. nói.

Sau khi được cán bộ tổ công tác giải thích về hành vi vi phạm, ông B. nhận thức được hành vi của mình là sai và sau lần này sẽ rút kinh nghiệm để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông

Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm. Ảnh: Thanh Hà.

Cũng đi vào đường Vành đai 2 trên cao và bị tổ công tác CSGT dừng kiểm tra, anh Phạm Đức P. (quê Quảng Ninh) trình bày do không để ý biển cấm và thấy có một xe máy khác đi vào nên nghĩ là đi được.

"Khi đi được một đoạn tôi không thấy có xe nào khác nên cũng nhận ra mình đi vào đường cấm xe máy nhưng lúc này không thể quay đầu được nữa và cố đi tiếp" - anh P. nói và cho biết, việc đi vào đường dành cho ô tô chạy với tốc độ cao là không an toàn và chắc chắn lần sau sẽ để ý biển báo kỹ hơn.

Đối với hành vi vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tài xế bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm GPLX. Mức phạt này tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây là từ 400-600 nghìn đồng.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, tài xế vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm GPLX. Ảnh: Thanh Hà.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Phạm Ngọc Thanh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, hiện nay đa số người tham gia giao thông chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông, song vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm và đi vào đường Vành đai 2 trên cao.

"Đường Vành đai 2 trên cao cấm xe mô tô, xe gắn máy lưu thông, do đó, người dân chú ý biển báo, để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh. Do đó, đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm" - Đại úy Thanh nói.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong những ngày đầu triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhiều lỗi nghiêm trọng được xử lý quyết liệt. Việc này đã có tác động rõ nét, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông tại Hà Nội.

Việc tăng mức xử phạt và áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe không chỉ tạo sức răn đe mà còn nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Các trường hợp vi phạm đều được xử lý công khai, minh bạch và nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân Thủ đô với những biện pháp mới được triển khai.

Thời gian tới, với quyết tâm thay đổi diện mạo giao thông Thủ đô văn minh hơn, an toàn hơn, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho người dân nắm rõ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.