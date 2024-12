Nhiều thành phố du lịch lớn đón tin xấu dịp Noel

Hai ngày 24-25/12, các tỉnh miền Bắc đêm mây nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 10-13 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 13-15 độ, ban ngày từ 20-23 độ.

Thủ đô Hà Nội hai ngày 24-25/12, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ ngày 24/12 là 14-22 độ, ngày 25/12 là 15-23 độ.

Hạ Long hai ngày Noel trời không mưa, trưa chiều nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 20-22 độ.

Sapa duy trì thời tiết đẹp, trời không mưa, trưa chiều nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 6-8 độ, cao nhất 12-14 độ.

Đà Nẵng có thể đón mưa dịp Noel.

Tại khu vực miền Trung , trong hai ngày Noel, trời nhiều mây, có mưa, riêng Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ phía Bắc 15-21 độ, phía Nam 19-27 độ, riêng Ninh Thuận – Bình Thuận 28-30 độ.

Thành phố Huế hai ngày này có mưa vừa, mưa to. Trời rét với nhiệt độ trong ngày dao động từ 18-21 độ. Đà Nẵng cũng có mưa vừa, mưa to, trời lạnh với nhiệt độ từ 19-24 độ.

Quy Nhơn cũng có mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh với nhiệt độ dao động từ 19-24 độ. Nha Trang trời cũng mưa lớn với nhiệt độ khá thấp, chỉ từ 19-26 độ.

Khu vực Tây Nguyên dịp Noel trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 18-26 độ.

Đà Lạt hai ngày lễ có mưa, mưa vừa và dông. Trời rét, nhiệt độ trong ngày dao động từ khoảng 14-20 độ.

Nam Bộ hai ngày lễ trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Đông có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ngày 24/12 từ 20-30 độ, ngày 25/12 từ 21-29 độ.

TPHCM dịp này có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-29 độ. Cần Thơ cũng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày từ khoảng 21-29 độ.