Nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT mất điểm vì câu thành ngữ 'Mua heo trong bọc'

Sau buổi thi THPT môn tiếng Anh, nhiều thí sinh cho biết bản thân gặp khó ở một số câu hỏi về thành ngữ, trong đó có "Buy a pig in a poke" (mua heo trong bọc). Vì không hiểu câu thành ngữ nói gì nên không ít em đành ngậm ngùi chịu mất điểm.

Vậy "Buy a pig in a poke" có nghĩa thế nào?

Thực tế thành ngữ "Buy pig in a poke" nghĩa là: Một cái gì đó được mua mà không kiểm tra đúng cách/ Một đề nghị hoặc giao dịch được chấp nhận mà không đánh giá nó trước/ Mua một cái gì đó mà không nhìn vào nó.

Cụm từ "Buy pig in a poke" khá cổ và được sử dụng theo nghĩa đen. "Poke" là một cái bao hoặc một cái túi. Câu thành ngữ ngụ ý rằng nếu một con lợn (pig) được mua khi nó đang ở trong một cái túi hoặc một cái bao, khách hàng có thể bị lừa. Các trích dẫn bằng văn bản của cụm từ đã được tìm thấy từ giữa những năm 1500.

Lúc này, khi mua bán lợn con ngoài chợ, người ta sẽ đựng trong 1 cái bao bố kín. Do bao kín nên nhiều gian thương hay thay thế bằng con vật nhỏ có giá trị thấp hơn như mèo.

Dưới đây là một ví dụ về thành ngữ "Buy pig in a poke":

- I'm not going to buy that shirt online without seeing it first. I don't want to buy a pig in a poke. (Tôi sẽ không mua chiếc áo đó trên mạng mà không xem trước nó. Tôi không muốn mua phải một chiếc áo không rõ ràng về chất lượng.)