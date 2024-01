Nhìn lại một năm: Cho thuê để kinh doanh khó khăn nhưng nhu cầu để ở vẫn luôn nhiều, chung cư mini rất hot

Thay đổi cách cho thuê để tăng hiệu suất

Hải Đăng (sinh năm 1997, Hà Nội) hiện tại đang giúp bố mẹ kinh doanh cho thuê từ năm 2018-2019, chủ yếu là nhà mặt đất. Anh chàng thường cho thuê 3 loại nhà chính bao gồm nhà riêng trong ngõ (cho hộ gia đình thuê); mặt bằng kinh doanh; nhà xây nhiều tầng, nhiều phòng cho thuê theo dạng chung cư mini.

Đối với nhà riêng trong ngõ, thời gian đầu Hải Đăng thường cho hộ gia đình thuê. Tuy nhiên, hình thức thuê này hiệu quả không cao do các hộ gia đình thường thuê ngắn hạn (khoảng 1-2 năm) để giải quyết việc riêng (chờ xây nhà, sửa nhà, kinh doanh tạm,…) . Do vậy, thời gian cho thuê không liền mạch, mỗi lần đổi khách thuê lại mất thêm chi phí môi giới. Năm nay, Hải Đăng đã cho 1 đơn vị thuê cải tạo lại nhà ngăn thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê theo dạng chung cư mini. Hợp đồng thời gian dài hơn và tiền thuê cũng cao hơn khoảng 10-15%.

Đối với nhà phố xây theo dạng chung cư mini, tương tự anh chàng cũng cho đơn vị thuê lại cả nhà. Giá thuê rẻ hơn so với cho thuê lẻ từng căn nhưng dòng tiền đều, nhưng nếu tính trung bình ra thì hiệu suất cao hơn.

“Theo mình, trong năm nay, hình thức cho thuê cửa hàng mặt phố, mặt bằng kinh doanh sẽ có hiệu suất thấp hơn do mức chi tiêu giảm, kinh tế nhìn chung khó khăn. Việc tìm khách thuê không quá khó nhưng giá sẽ giảm khá nhiều so với trước dịch. Với hình thức chung cư mini, mình thấy việc tìm khách thuê không khó do nhu cầu nhà ở luôn tăng, đặc biệt người trẻ hiện nay thường có xu hướng ra ở riêng. Thường mình đăng cho thuê nhà theo hình thức này luôn có nhiều công ty liên hệ thuê lại cả nhà. Sau đó, họ ngăn phòng và cho thuê lẻ lại”.

Kinh doanh cho thuê studio kết hợp để ở

Thức (sinh năm 1988, TP Hồ Chí Minh) bén duyên với nghề tay trái cho thuê nhà từ năm 2021. Hiện tại anh chàng đang tìm kinh doanh mảng studio cho thuê quay chụp, một phần mặt bằng sẽ chia ra cho các bạn thuê phòng trọ.

Được biết điều khó nhất trong hình thức kinh doanh này là phải tìm đúng nơi phù hợp với kinh phí, vị trí và diện tích mong muốn. Tuy nhiên, trong các hội nhóm MXH, các trang TMĐT, 90% đều là môi giới rất khó để tìm thấy chủ nhà.

Do vậy, thông tin rất khó chuẩn xác và thường chỉ đăng những căn rất đẹp. “Song, khi mình nhắn tin họ sẽ xin số điện thoại rồi nói "căn này hiện em có người coi hoặc hết, anh/chị có nhu cầu như nào để e tìm phù hợp. Dù họ mới đăng tin chưa đến 5 phút. Hơn thế nữa, hình ảnh so với thực tế có khi rất khác nhau”. Hầu hết môi giới đều yêu cầu cọc 2 tháng tiền nhà cũng là một điểm trừ. Do vậy, tìm mặt bằng rất khó khăn kể cả trong thời điểm BĐS đang đi xuống như bây giờ.

Còn về thực trạng kinh doanh cho thuê năm nay, Thức nhận định khá khó khăn vì trả mặt bằng khá nhiều. Tuy nhiên, cũng giống quan điểm Hải Đăng, hình thức cho thuê để ở vẫn có doanh thu khá tốt vì nhu cầu đi thuê khá nhiều.

“Thực ra, mình hiện tại đang hòa vốn. Giai đoạn sau dịch đến nay kinh tế vẫn chưa đi lên được. Nhất là giai đoạn cuối năm từ tháng 9 đến nay là giai đoạn khó cho thuê vì tâm lý chuẩn bị trả phòng về quê, hoặc thắt chi tiêu để tiết kiệm... Do vậy, đa phần mọi người sẽ cân nhắc trong vấn đề phòng ốc”.

Căn studio Thức đang cho thuê

Tạm kết

Theo Thức, trong phần vốn kinh doanh, bạn sẽ cần chuẩn bị bao gồm 3-4 tháng chi phí mặt bằng cần thuê; tiền setup, sửa sang phần thô của mặt bằng; sắm sửa nội thất thiết bị điện; chi phí bảo trì khấu hao. Những người mới cần tối thiểu 100 triệu cho dự án vì cần xác định trước là 1-2 tháng khó tìm khách để lấp phòng.

“TP Hồ Chí Minh là nơi nhiều cơ hội nên nhu cầu người cần thuê vẫn có. Sinh viên, đối tượng người lao động hoặc đi làm từ các tỉnh đến TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều. Đây cũng là cơ hội để họ tìm được mặt bằng đẹp hơn với giá hợp lý. Quan trọng khách hàng phải thấy sản phẩm bạn cung cấp phù hợp. Cá nhân mình nghĩ bất cứ ai cũng cần sự đảm bảo, luôn vui vẻ trong nơi họ sẽ ở. Do vậy, bạn cần khiến cho khách hàng cảm giác được thoải mái”.

Còn Hải Đăng cho rằng nhu cầu thuê nhà dạng chung cư mini sẽ tiếp tục tăng cao trong các năm tới do người trẻ hiện nay mong muốn có không gian riêng, và mức thu nhập của đối tượng này ngày càng cải thiện. Nguồn cung nhà cũng ngày càng thấp do ít các quận trung tâm khó được cấp phép xây dựng nhà cao tầng.