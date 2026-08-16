Nhìn lại toàn cảnh chuyên án ma túy VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không trước ngày xét xử 227 bị cáo

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, theo quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17/8/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/9/2026.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai, với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành) và điểm cầu thành phần tại Trại giam Chí Hòa (T30), Công an TP.HCM.

Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và Thẩm phán Trần Minh Châu cùng ba Hội thẩm nhân dân là bà Thị Thị Tuyết Nhung, ông Thiều Đình Thu và ông Đặng Phi Công.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Từ những tuýp kem đánh răng chứa ma tuý ở sân bay Tân Sơn Nhất

Báo Tiền phong Online cho biết, cách đây hơn 3 năm, ngày 16/3/2023, chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong quá trình kiểm tra hành lý, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không. Kiểm tra sau đó, cơ quan chức năng phát hiện 157 trong tổng số 327 tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, với tổng khối lượng hơn 11kg.

Vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra. Từ vụ án này, Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10, lần theo các đối tượng đứng sau đường dây. Ma túy được ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành.

Trước thời điểm vụ việc tại sân bay Tân Sơn Nhất bị phát hiện, đường dây nêu trên đã có nhiều lần đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng dưới dạng sản phẩm tiêu dùng, sau đó được đưa đến các đầu mối để tiếp tục phân phối.

Theo cơ quan tố tụng, chuyên án VN10 kéo dài qua nhiều giai đoạn, lần lượt phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều người liên quan đến các đường dây ma túy khác nhau.

Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng chứa chất ma túy được giấu trong những tuýp kem đánh răng bị thu giữ từ hành lý của 4 tiếp viên hàng không (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong số này có những người bị cáo buộc tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam; có người nhận, giao ma túy; có người mua bán, tàng trữ; cũng có những người bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin được công bố, chuyên án đã mở rộng thành hàng trăm vụ án với gần 3.000 bị can; đường dây có tổng giá trị giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua gần 500 nhánh và phân nhánh trải khắp cả nước.Trong quá trình điều tra, một số người nổi tiếng cũng bị xử lý do liên quan đến ma túy.

Ở giai đoạn đầu, Viện KSND TPHCM truy tố 227 bị cáo về nhiều tội danh, gồm “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, cùng một số tội danh khác như “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong chuyên án, 4 nữ tiếp viên hàng không - những người xuất hiện ở điểm khởi đầu, nhưng không phải là bị cáo trong phiên tòa lần này.

Kết quả điều tra xác định họ nhận vận chuyển hàng hóa từ Pháp về Việt Nam. Hàng hóa được đóng gói dưới dạng các sản phẩm tiêu dùng, trong đó có kem đánh răng. Cả 4 nữ tiếp viên đều không biết bên trong những sản phẩm này có ma túy. Họ cũng không quen biết, không liên lạc và không có giao dịch với những người được xác định là đầu mối của đường dây.

Vì vậy, sau quá trình xác minh, ngày 22/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 04 tiếp viên hàng không (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ông trùm sử dụng nhiều tên giả

Trong số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, gồm Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi) và Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Hà Danh Nậm được xác định là người chủ mưu trong đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

VNExpress thông tin, Hà Danh Nậm sống ở nước ngoài, sử dụng nhiều tên giả, bị cáo buộc tổ chức đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam, giấu trong các tuýp kem đánh răng lẫn hàng tiêu dùng. Nậm thuê tiếp viên hàng không, người Việt tại Pháp xách tay hoặc gửi hàng qua chuyển phát nhanh, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho các đầu mối trong nước, sau đó chỉ đạo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận, giao cho các đầu mối trong nước.

Từ tháng 1 đến giữa tháng 3/2023, Nậm nhiều lần gửi các kiện hàng chứa ma túy về Việt Nam, tập trung tại đầu mối Hoàng Sỹ Thắng

Ngày 15/3/2023, Nậm tiếp tục yêu cầu Thắng dùng sim rác, thông tin giả để nhận một lô hàng từ Pháp. Sáng hôm sau, lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ma túy trong 4 vali của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10. Biết lô hàng bị phát hiện, Nậm yêu cầu Thắng vứt sim và chuyển tiền cho một tiếp viên.

Ma túy được giấu trong kem đánh răng mà các tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Hải quan TP.HCM)

Ngoài đường xách tay, Nậm còn bị cáo buộc đưa ma túy về Việt Nam qua chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội rồi chuyển đến người nhận tại các địa phương.

Ngày 21/3/2023, Ánh tiếp tục nhận một kiện hàng chứa ma túy giấu trong kem đánh răng để mang đi giao. Khi không liên lạc được với người nhận, người trung gian đã vứt số hàng do nghi liên quan các lô ma túy trước đó. Cơ quan điều tra sau đó truy tìm, thu thập thông tin về các địa điểm này.

Đường dây bị phát hiện từ sáng 16/3/2023, khi lực lượng hải quan nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines. Qua soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, hải quan phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine và cocain.

Kết quả điều tra xác định Nậm đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên con trai để giao dịch và điều hành hoạt động. Dù không thừa nhận liên quan, song kết quả giám định giọng nói và nhận dạng từ những người liên quan xác định Nậm là người đứng sau chỉ đạo đường dây.

Theo Tiền Phong Online, ngoài Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Trân bị cáo buộc là người giúp sức trong việc nhận, cất giấu và giao ma túy. Trân giao 5.000 gói “nước vui”, tổng khối lượng 7.110 gam ma túy gồm Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam cho khách.

Nguyễn Xuân Hiếu bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 6.850 gam Ketamine.

Còn Trương Thiên Ân vào ngày 13/12/2022 mua 100 gam Ketamine, cùng nhiều gói “nước vui” và nhiều viên MDMA chưa xác định được khối lượng, với tổng số tiền 96,5 triệu đồng.

Loạt người nổi tiếng cũng vướng vòng lao lý

Cũng theo thông tin từ VNExpress, mở rộng Chuyên án VN10, Công an TP HCM phát hiện nhiều người nổi tiếng liên quan việc sử dụng ma túy từ các chân rết trong đường dây, gồm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến với biệt danh "cô tiên đời thực".

Theo cáo trạng, rạng sáng 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến một căn nhà trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình cũ, rủ nhóm bạn sử dụng Ketamine và thuốc lắc. Hơn 5h, Chi Dân tiếp tục rủ cả nhóm dùng "nước vui"; hai gói ma túy giá 7,1 triệu đồng được pha vào nước ngọt để mọi người sử dụng. Khoảng 9h, nhóm này tiếp tục mua Ketamine.

Nam ca sĩ Chi Dân (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngày 8/11, cảnh sát kiểm tra căn nhà, phát hiện Chi Dân, anh trai và nhóm bạn tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 9/11, An Tây cùng trợ lý và nhóm bạn bị phát hiện chơi ma túy tại một căn hộ ở Saigon Pearl. Theo điều tra, đây là lần thứ hai nhóm này tổ chức sử dụng.

An “Tây” tại căn hộ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, rạng sáng 17/3/2024, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy và bóng cười cho nhóm bạn tại nhà ở TP Thủ Đức cũ. Phương từng được biết đến với biệt danh "cô tiên đời thực" nhờ các hoạt động thiện nguyện.

Trúc Phương được biết đến với các hoạt động từ thiện đã bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy (Ảnh: Công an TP.HCM)

Chi Dân, anh trai và Phương bị cáo buộc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; An Tây bị truy tố về tội này và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, trong số các bị cáo bị truy tố còn có Nguyễn Đăng Khánh (39 tuổi, Giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM).

Theo hồ sơ, Khánh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ngày 5/11/2024, tại một căn hộ ở quận 7 cũ, Nhung lấy ma túy dạng "nước vui" và Ketamine để cả hai cùng sử dụng.

Ba ngày sau, Khánh mang một gói "nước vui" và một gói Ketamine đến nhà người bạn ở quận Tân Bình cũ và rủ người này sử dụng. Tại đây, Khánh và nhóm bạn bị phát hiện, thu giữ hơn 10 gram ma túy. Số ma túy này được xác định Khánh lấy từ nhà Nhung.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhung, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều loại ma túy và tang vật liên quan. Khánh và Nhung bị xét xử về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

227 bị cáo hầu tòa trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Báo Công an TP.HCM cho hay, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy." Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội “mua bán trái phép chất ma túy," "tàng trữ trái phép chất ma túy,” “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Quá trình điều tra xác định các tiếp viên chỉ nhận vận chuyển hành lý thuê, không biết bên trong cất giấu ma túy nên không bị xử lý hình sự. Từ đầu mối này, Công an TP.HCM và các cục nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố hàng trăm bị can.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hoàng Sỹ Thắng được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm và hàng hóa tiêu dùng để đưa vào Việt Nam thông qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát quốc tế.

Sau khi ma túy được vận chuyển trót lọt, các đối tượng tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại TP.HCM và nhiều địa phương khác, hình thành mạng lưới mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Cáo trạng xác định trong số 227 bị cáo, nhiều đối tượng giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, điều hành các nhánh của đường dây, trong khi nhiều bị cáo khác tham gia với vai trò giúp sức, vận chuyển, cất giấu, tiêu thụ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Định đang bỏ trốn và bị truy nã nên được tách ra để xử lý sau.

Để bảo đảm quyền bào chữa của các bị cáo, tòa án đã triệu tập 95 luật sư tham gia bào chữa và 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Với số lượng bị cáo, luật sư và người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, việc tổ chức xét xử theo hình thức trực tuyến được đánh giá là phù hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật.