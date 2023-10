Nhìn nơi giáo sư đại học nổi tiếng sống, tôi nhận ra: Mua nhà ở đâu, thực sự tạo nên khác biệt giàu - nghèo

01

Một dòng suối chảy qua khu vườn trung tâm, những viên sỏi còn nguyên vẹn và nước trong vắt. Ngồi trong khu nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót du dương. Con đường sạch sẽ và bằng phẳng, không có rác. Khu dân cư có 12 nhân viên bảo vệ, tất cả đều có trình độ chuyên môn rất cao.

Khi gặp khách không có thẻ ra vào, nhân viên bảo vệ sẽ mỉm cười mở cửa, sau đó thông qua hệ thống liên lạc nội bộ thông báo cho nhân viên bảo vệ trong sân giúp tìm chỗ đậu xe tạm thời.

Mọi cư dân trong khu dân cư đều nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

Trong khu vực công viên dành cho trẻ em, một cậu bé trượt cầu trượt và hét lên đầy phấn khích, mẹ cậu lập tức ra hiệu im lặng: "Suỵt, đang là giờ nghỉ trưa của mọi người, con nói nhỏ thôi nhé.".

Dù là vỉa hè hay bãi cỏ, không hề có phân chó.

Rau củ quả mọc ven đường, chỉ cần đưa tay ra là đã có thể hái nhưng không ai hái.

Ở đây, tôi thấy bí ngô và ớt mọc bên đường, trên tường cạnh đó có dán một mảnh giấy: "Đừng trộm. Mọi người đều nhìn thấy. Chúng tôi biết bạn là ai. Hãy giữ thể diện cho chính mình."

Ngoài ra còn có camera được lắp dưới mái hiên, hướng về phía dây bí.

Bạn có biết ai là người sống trong khu dân cư chất lượng cao này không?

Hầu hết trong số họ là giáo sư của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa (2 trường đại học hàng đầu Trung Quốc), còn lại là giáo sư của 8 trường đại học lớn, các chuyên gia và học giả từ các đơn vị nghiên cứu khoa học...

Tôi chợt nhớ đến một câu nói: "Nhà, được sử dụng để phân biệt tầng lớp. Ngôi nhà bạn sống quyết định loại vòng tròn xã hội bạn tham gia, kiểu người bạn tiếp xúc, thứ ảnh hưởng bạn nhận được và cả cách cư xử của bạn."

Tôi phải thừa nhận rằng những khu dân cư cao cấp với môi trường đẹp, cây xanh được cắt tỉa kỹ lưỡng, dịch vụ toàn diện và cư dân lịch sự thực sự có thể mang đến cho bạn trải nghiệm sống rất tốt.

Khi chọn một nơi để sinh sống, chúng ta cũng đang chọn cho mình những người hàng xóm và môi trường sống tương lai cho con cái chúng ta.

02

Trên mạng xã hội Trung Quốc có một câu chuyện cười như sau: "Nhóm chủ sở hữu bất động sản có giá nhà trên 100.000 nhân dân tệ/m2 (khoảng 335 triệu đồng) hiếm khi trò chuyện với hàng xóm, nhưng khi cần sự giúp đỡ từ công tố viên, cơ quan thực thi pháp luật, bác sĩ và luật sư, họ lại rất tích cực.

Nhóm chủ sở hữu những ngôi nhà có giá từ 30.000 đến 50.000 nhân dân tệ mỗi mét vuông (khoảng 100 triệu – 167 triệu đồng) bận rộn nói về giá nhà, thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Nếu chỗ đậu xe bị chiếm, chủ sở hữu sẽ nói trong nhóm dân cư: "Xin chào quản lý tòa nhà, vui lòng giúp di chuyển xe, cảm ơn."

Nhóm chủ sở hữu nhà từ 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ/m2 (khoảng 33 triệu – 65 triệu đồng), phàn nàn về thuế tài sản, quản lý vệ sinh. Nếu chỗ đậu xe đã có người khác để, chủ nhà sẽ gọi cho ban quản lý tòa nhà trong nhóm dân cư: "Sao không qua chuyển xe đi? Tính chi phí đắt đỏ như thế mà làm ăn như vậy à?"

Nhóm chủ nhà có giá nhà 7.000-8.000 tệ/m2 (khoảng 23 - 25 triệu đồng) hàng ngày gửi link mua sắm, nhờ bạn giúp họ mua hàng."

Thoạt nhìn, những câu nói đùa khiến người ta bật cười, nhưng khi ngẫm kỹ hơn, tôi nhận ra rằng từng lời nói đều là rất thực tế.

Blogger tên Trương đã chia sẻ trải nghiệm khi sống ở khu dân cư cũ, nhà ở có diện tích từ 30-60m, không có bãi đậu xe, không thang máy, bảo vệ….

Các cửa sổ của toàn bộ tòa nhà được bao phủ bởi những thanh chắn an ninh rỉ sét, và các hành lang chứa đầy những mảnh vụn. Người trong khu dân luôn nói chuyện bằng giọng the thé, chỉ toàn nói chuyện phiếm, chuyện gia đình người khác. Trong khu dân cư sẽ có một nơi tập kết đồ được đặt về, nhưng hầu như lần nào cũng đều sẽ có món đồ bị ăn cắp, có người không may mất cả những món đồ trị giá gần triệu bạc.

Vào những đêm hè, không thiếu những người say khướt, gây rắc rối khiến mọi người không thể ngủ ngon. Không ai sẵn sàng trả phí tài sản nên các công ty bất động sản chỉ có thể giảm bớt dịch vụ.

Ban đầu nó được dọn dẹp mỗi ngày một lần, nhưng sau đó trở thành mỗi tuần một lần, các công trình công cộng hư hỏng không được sửa chữa kịp thời.

Ảnh minh hoạ

Có một bà mẹ ở tầng đối diện, tối nào cũng mắng con lớn tiếng khi giúp chúng làm bài tập về nhà. Nhiều lần đến 11 giờ đêm, lúc cô vẫn đang mắng con thì có người thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên nói cô nhỏ giọng lại. Kết quả là người mẹ lập tức mở cửa sổ cãi lộn tay đôi với người hàng xóm.

Vì là khu dân cư cũ nên nhà của Trương là nhà duy nhất có khóa số, bọn trẻ hàng xóm ngày nào cũng đến nhà bấm số. Anh rất tức giận, muốn chạy ra ngoài nhắc nhở nhưng mẹ đứa trẻ lại lao ra với vẻ mặt nghiêm nghị và chửi bới rất khó chịu.

Có người từng nói như này: "Nhà là bất động sản, thứ giá trị nhất của một ngôi nhà không phải là thép và bê tông mà là những nguồn lực xã hội khác nhau gắn liền với nó. Nguồn lực này có thể là nền giáo dục chất lượng cao, giao thông thuận tiện hoặc là những nhóm hàng xóm văn minh."

Ngàn vàng mua nhà, Vạn vàng mua hàng xóm.

Sống trong cộng đồng dân cư cao cấp, hàng xóm hòa thuận, bạn sẽ giảm bớt được rất nhiều lo lắng không đáng có trong cuộc sống. Sống trong môi trường bừa bộn với đủ thứ tranh chấp giữa hàng xóm hàng ngày, làm sao bạn có thể vui vẻ? Nơi bạn mua nhà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số hạnh phúc của bạn.

03

Tôi từng từng cờ xem một đoạn video do một người giao hàng đăng tải như sau: Trong nhiều năm giao đồ ăn, ấn tượng lớn nhất của anh là những người sống trong cộng đồng thượng lưu rất lịch sự. Họ sẽ không bao giờ cố tình làm khó nhân viên giao hàng chứ đừng nói đến việc đưa ra những đánh giá tiêu cực. Thời tiết mùa hè nóng bức, chủ nhà khi nhận đồ sẽ đặc biệt tặng anh một chai nước. Mỗi lần ra khỏi khu dân cư cao cấp sau khi giao cơm xong, anh đều rất vui vì cảm thấy mình được tôn trọng. Ngược lại, những người thu nhập thấp sống trong khu dân cư cũ, bừa bộn lại không có thiện cảm với nhân viên giao hàng và thường phàn nàn, đánh giá không tốt.

Tại sao phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và sống trong một khu dân cư cao cấp?

Bởi lẽ những người có đủ khả năng chi trả cho cộng đồng cao cấp là những người có khả năng kiếm tiền và hầu hết những người này đều được giáo dục tốt và có cách cư xử văn minh.

Trong thời đại ngày nay, ngôi nhà bạn sống quan trọng, nhưng hàng xóm của bạn là ai còn quan trọng hơn.

Môi trường không thể thay đổi trình độ của một người, nhưng trình độ của một nhóm người có thể thay đổi giá trị của môi trường.

Ảnh minh hoạ

Tư, một nhà sáng tạo nội dung, từng sống ở một khu dân cư ngoại thành, nơi có sự đan xen giữa mặt tốt và mặt xấu, với đủ loại người sống ở đó.

Trong một năm, anh mất bốn chiếc ô tô điện. Gọi cảnh sát cũng vô ích vì khu vực anh sống không có camera.

Vì không có hệ thống kiểm soát ra vào ở tầng dưới nên bất kỳ ai cũng có thể vào và nhà của anh đã bị kẻ trộm ghé thăm nhiều lần.

Vì thế mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều chặn bàn, tủ trước cửa.

Khi đó, anh thầm thề sẽ làm việc chăm chỉ và kiếm tiền để rời khỏi đây.

Để kiếm tiền và cải thiện môi trường sống, anh chỉ nghỉ 5 ngày mỗi năm và dành thời gian còn lại để làm việc.

Sau đó, cuối cùng anh cũng dựa vào nỗ lực của bản thân, mua được một căn hộ ở trung tâm thành phố, chuyển sang môi trường mới.

Hàng xóm của anh hàng ngày khi ra vào đều mỉm cười lịch sự chào hỏi anh.

An ninh trong khu nhà mới cũng rất tốt, có giám sát khắp nơi, và anh cũng không bao giờ bị mất thứ gì nữa.

Có một câu nói rất hay rằng: "Mỗi khi bạn tiến lên một bước, những người kém cỏi xung quanh bạn sẽ bớt đi rất nhiều."

Những ảnh hưởng tiêu cực do người kém chất lượng gây ra là có phạm vi, khi bạn không ở trong phạm vi của họ, họ không có cách nào làm tổn thương bạn.

Một cộng đồng tốt và một cộng đồng chất lượng cao chứa đầy những người có học thức và hiểu biết, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc bạn có xứng đáng với điều đó hay không.

Ảnh minh hoạ

Có một câu nói rằng: "Tôi nỗ lực mỗi ngày không phải để vượt qua ai mà là để có khả năng nhảy ra khỏi vòng tròn xã hội mà mình không thích, để có quyền lựa chọn và sống theo cách của mình".

Chọn nơi tốt để sống, chọn nơi tốt để an cư.