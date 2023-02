Nhìn từ doanh thu 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành đạt gần 500 tỷ đồng

Nhà bà Nữ do Trấn Thành đạo diễn, kể câu chuyện bà Nữ (Lê Giang) là chủ một tiệm bánh canh. Bà Nữ là người mẹ khó tính, quanh năm nặng gánh cơm áo gạo tiền. Từng bị phụ bạc, bà nảy sinh lòng uất hận với đàn ông và cấm cản con gái út Ngọc Nhi (Uyển Ân) trước các mối quan hệ yêu đương. Cô cãi lời mẹ khi lén quen John (Song Luân) là Việt kiều mới về nước. Sau những vấp ngã đầu đời, Ngọc Nhi dần trưởng thành, còn bà Nữ cũng nhận ra sai lầm trong cả suy nghĩ, hành xử lẫn cách dạy con.

So với Bố già , kịch bản Nhà bà Nữ có nhiều tuyến nhân vật hơn, tạo được đồng cảm nhờ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ. Sau một tháng công chiếu, Nhà bà Nữ thu về gần 500 tỷ đồng, vượt mức doanh thu 427 tỷ đồng của Bố già để trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng (Dũng Nghệ) khẳng định thành công Nhà bà Nữ có được là sự tổng hòa của yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Nhà bà Nữ đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất

“Phim được phát hành vào đúng thời điểm vàng - dịp Tết Nguyên đán. Lúc này, các phim lớn của Hollywood bắt đầu hạ nhiệt, trong khi phim nội địa khác không đủ sức cạnh tranh. Thành tích của Nhà bà Nữ cũng đến từ sức hút của cái tên Trấn Thành - một nghệ sĩ tài năng, thông minh, nhạy cảm và có lượng người hâm mộ đông đảo”, đạo diễn Dũng Nghệ phân tích.

Nhà bà Nữ “xuất ngoại”

Sau khi thu về gần 500 tỷ đồng trong nước, Nhà bà Nữ “xuất ngoại” với tên tiếng Anh là The house of no man (tạm dịch: Ngôi nhà không có đàn ông). Khi công chiếu ở nước ngoài, phim vẫn giữ nguyên thời lượng 120 phút. Nhà sản xuất cho biết phim sẽ ra mắt ở Mỹ vào ngày 3/3. Sau đó, tác phẩm của Trấn Thành được công chiếu ở Australia (9/3), Singapore (9/3) và Canada (10/3). Ngoài ra, các cụm rạp New Zealand đang trong quá trình thảo luận để ấn định ngày chiếu.

Anh cho rằng chất lượng nội dung và nghệ thuật của phim còn nhiều điểm gây tranh cãi, nhất là ở ngôn ngữ điện ảnh và thủ pháp nghệ thuật của đạo diễn, song không thể phủ nhận Nhà bà Nữ chạm đến cảm xúc của đại đa số khán giả khi họ thấy bản thân trong đó. “Tất cả những lợi thế đó, cộng với chiến lược truyền thông đầy hiệu quả đã tạo nên cơn sốt thực sự trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội”, anh nêu quan điểm.

Sau hai bộ phim Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đạt doanh thu trăm tỷ đồng chiếu dịp Tết, nhiều nhà phê bình phim dự đoán Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ nối tiếp hiệu ứng của hai bộ phim Tết, tạo sự bùng nổ về doanh thu. Bên cạnh đó, hai phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh do Lý Hải đạo diễn và Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cũng được giới phê bình đặt hy vọng “hốt bạc”. Bởi Lý Hải, Thu Trang - Tiến Luật đều góp mặt trong danh sách phim doanh thu trăm tỷ đồng của điện ảnh Việt.

Tấm vé định mệnh, Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng được dự đoán nối tiếp thành tích của Nhà bà Nữ

“Lý Hải với sê-ri Lật mặt có hai phim doanh thu trăm tỷ và trở thành thương hiệu, chưa phim nào bị lỗ. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cũng vậy, họ áp dụng công thức từ phim chiếu mạng thăm dò trước rồi làm thành phim chiếu rạp nên cũng đạt thành công lớn”, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn nói.

Không dễ dàng

Đạo diễn Dũng Nghệ nhìn nhận, việc Nhà bà Nữ xác lập kỷ lục mới về doanh thu cho điện ảnh Việt Nam là tín hiệu tích cực. Đây là cú hích để các nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư vào các dự án phim sau hơn hai năm khủng hoảng. “ Nhà bà Nữ khiến khán giả dần lấy lại niềm tin vào phim Việt, sau rất nhiều thảm họa xuất hiện trên hệ thống rạp trước đó”, đạo diễn Dũng Nghệ phân tích.

Phim trăm tỷ giờ không phải là điều gì quá “gây sốc”. Đó là nhận định của nhà phê bình Hoàng Tuấn. Anh cho rằng điện ảnh Việt có gần 20 phim doanh thu từ trăm tỷ đồng trở lên. Phim trăm tỷ không còn là bài toán hóc búa: “Những phim chỉn chu có doanh thu lớn kích cầu khán giả đến rạp. Việc rạp chiếu trên khắp các tỉnh, thành của các nhà phát hành phim được mở rộng, ý thức của nhà sản xuất khi hướng đến thị trường quốc tế, vì thế tôi tin phim trăm tỷ không còn là bài toán hóc búa”.

Sự thành công của Nhà bà Nữ dễ báo hiệu sự bùng nổ của phim khai thác đề tài gia đình. “ Thị trường phim của chúng ta chưa ổn định. Suốt một thời gian dài các nhà sản xuất lâm vào tình trạng thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào, bởi không đo được nhiệt độ khán giả. Một giai đoạn khác thị trường lại tràn ngập phim hài, tràn ngập phim kinh dị, rồi tràn ngập phim hành động… Thực ra chủ đề gì cũng được nhưng phải hay, chạm đến số đông khán giả. Đó mới là mấu chốt”, Hoàng Tuấn phân tích.