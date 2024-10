Nhờ sống tối giản, cô gái 32 tuổi đã tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng trong 5 năm vì không mua những thứ sau

Trước đây, có thể nói Huahua là người cầu kỳ. Cô ấy phải ăn mặc cẩn thận khi ra ngoài, mang theo nhiều túi xách sang trọng và không bao giờ đến quán ăn bình dân. Nhưng lần này chúng tôi gặp lại, cảm giác chung là hoàn toàn khác.

Bộ quần áo giản dị, giản dị, túi xách được thay bằng túi vải, tôi ngạc nhiên hỏi: Sao em thay đổi nhiều thế?

Huahua cho biết: Trước đây, cô bị ép buộc bởi "sự giả tinh tế". Toàn bộ tiền lương của cô đều được đầu tư vào ngoại hình, số tiền tiết kiệm trong tay về cơ bản không vượt quá 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng). Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, bố mẹ cô lâm bệnh, phải đóng phí hàng chục nghìn nhân dân tệ. Lúc đó cô mới nhận ra không có tiền khó khăn đến nhường nào!

Vì vậy, từ đó trở đi, Huahua bắt đầu thay đổi bản thân và làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền. May mắn thay, lương của cô không thấp, trong 5 năm cô đã tiết kiệm được 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Và đây là các phương pháp mà cô đã áp dụng.

1. Nếu bạn ngần ngại mua thì đừng mua

Huahua nói: Khi bạn nhìn thấy một thứ gì đó và do dự có nên mua nó hay không, điều đó chỉ có nghĩa bản thân nó là thứ không thể thiếu và bạn hoàn toàn không cần phải mua nó.

Hãy tưởng tượng, bạn sẽ không ngần ngại mua những thứ cần thiết cho cuộc sống như khăn giấy, bột giặt, rau củ,… Bạn sẽ phải mua chúng khi chúng không còn nữa.

Vì vậy, khi đối mặt với thứ gì đó, chỉ cần có chút do dự, cô ấy sẽ không mua nó.

2. Nếu thương hiệu đó có giá quá cao thì đừng mua nó

Trước đây, Huahua sẽ đi mua sắm bất cứ khi nào có đợt giảm giá trong trung tâm thương mại và cô luôn nghĩ đó là một món hời!

Sau này cô mới biết rằng hầu hết các thương hiệu trong trung tâm mua sắm đều có giá cao ngất ngưởng, thậm chí giảm giá chỉ là chiêu trò, đắt hơn nhiều so với giá thực tế.

Cũng giống như chiếc váy cô mua trước đây, nó là hàng thương hiệu và có giá hơn 600 nhân dân tệ (khoảng 2 triệu đồng).

Tuy nhiên, vải bị bạc màu nghiêm trọng và rất dễ bám bụi. Nó không tốt bằng loại trên mạng có giá hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 400 nghìn đồng) nên sau đó cô chỉ mua trên mạng.

Phải nói rằng một số thứ trong trung tâm mua sắm thực sự có giá quá cao.

3. Khi bạn không vui, đừng tiêu tiền để giải quyết vấn đề

Khi không vui, nhiều người nghĩ đến việc tiêu tiền để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn nhưng thực tế, cách làm này không phải là phương án tối ưu.

Người ta vui vẻ khi tiêu tiền, nhưng khi mua được đồ thì niềm vui này giảm đi một nửa và không khiến người ta có cảm giác như mình đã "chạm đến thiên đường".

Ngược lại, khi bạn không vui, hãy xem phim chiếu rạp, xem phim truyền hình dài tập, đọc sách, chạy bộ, v.v. Cảm giác hạnh phúc này không chỉ lâu dài mà còn thường truyền cảm hứng, khiến bạn không cảm thấy khó chịu.

4. Nếu nó có chức năng tương tự thì đừng mua nó

Huahua trước kia có mấy chục chiếc cốc, không phải cô cố ý tích trữ, nhưng mỗi lần nhìn thấy mội chiếc cốc mình thích, cô đều không nhịn được mà mua chúng.

Sau đó khi về cô không dùng nhiều, đa số đều nhét trong tủ bám đầy bụi. Đối với cốc, hai hoặc ba cốc là đủ để sử dụng hàng ngày. Chúng là loại dành cho mùa hè, cách nhiệt và có thể mang theo khi đi chơi. Mua nhiều quá sẽ rất lãng phí.

Sau đó, có nhiều dụng cụ nhà bếp khác nhau, máy ép so với máy xay, lò nướng so với nồi chiên không dầu, nồi inox so với nồi tráng men, nồi hấp inox so với nồi hấp điện, v.v. Các chức năng đều giống nhau, chỉ cần một cái là đủ.

5. Nếu nó vượt quá khả năng của bạn thì đừng mua nó

Huahua nói: Trên sân khấu của cuộc đời, tất cả chúng ta đều phải thể hiện tốt vai trò của mình, không nên cố gắng quá sức hoặc làm những việc vượt quá khả năng của mình.

Ví dụ, mặc dù bề ngoài cô ấy trông bình thường nhưng cô ấy lại nhất quyết muốn trở thành một tín đồ thời trang. Kết quả là cô ấy và gia đình phải gánh nặng tiền bạc.

Nhiều khi bạn chỉ bị vốn ép buộc. Lý thuyết dùng hàng xa xỉ bằng sự tinh tế là nắm bắt chính xác tâm lý của những người trẻ thích so sánh và muốn trau chuốt.

Đọc thêm, xem nhiều phim tài liệu hơn, hiểu rõ những cạm bẫy của việc tiêu dùng, xem xét nhu cầu của bản thân và đừng dùng ví tiền của mình để đạt được sự phù phiếm ngắn hạn. Đây mới là ý nghĩa thực sự của tiền bạc.

6. Nếu bạn không thể kiên trì sử dụng nó, đừng mua nó

Trong hai năm qua, mặt nạ mát xa mặt rất phổ biến, tôi không cần phải nói thêm. Hầu như tất cả những người xung quanh cô đều có một chiếc và mua nó với giá rất đắt.

Nhưng sau một hoặc hai năm, cô cũng đã hỏi thăm lại một số chị em. Họ không sử dụng hoặc đã bán đồ cũ và rất ít người trong số họ có thể tiếp tục sử dụng.

Hơn nữa, tác dụng của sản phẩm này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Da của bạn có thể trông đẹp hơn sau khi sử dụng trong ngày, nhưng về cơ bản nó sẽ trở lại hình dáng ban đầu sau khi ngủ một đêm. Thay vì làm điều này, tại sao lại phải tốn tiền? Tốt hơn là nên đi ngủ sớm và dậy sớm.

7. Đừng mua nó chỉ để giữ thể diện

Phong cách trước đây của Huahua là chiêu đãi khách đến các nhà hàng cao cấp để không mất chỗ trước mặt bạn bè, để chứng tỏ mình đang làm tốt. Khi về quê cô sẽ tặng những phong bao lì xì lớn cho người thân và trẻ em.

Nhưng sau này cô phát hiện ra rằng những điều này không thể khiến người khác tôn trọng bạn. Thay vào đó, họ mù quáng đòi hỏi nhiều hơn từ bạn.

Sau đó, cô nhận ra sự không quan trọng của "thể diện". Nó không những không thể dùng để kiếm sống mà còn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho bản thân.

Gương mặt mà bạn tiêu tiền có thể không nhất thiết giúp ích cho bạn khi bạn cần, nhưng số tiền tiết kiệm trong túi chắc chắn có thể hỗ trợ bạn thực sự trong thời kỳ khủng hoảng.

8. Nếu nó quá rẻ thì đừng mua

Huahua cho biết: Dù việc chính bây giờ là tiết kiệm tiền nhưng tôi vẫn sẽ không mua thứ gì quá rẻ! Ví dụ, trong đồ trang sức, có sự khác biệt lớn về kết cấu giữa đồ rẻ tiền và đồ đắt tiền. Đồ rẻ tiền không chỉ trông rẻ tiền mà còn bị oxy hóa và đổi màu theo thời gian. Tốt hơn là bạn nên lấy tất cả chúng cùng một lúc và mua những đồ đắt tiền, hiện nay chủ yếu là vàng.

Sau đó là những sản phẩm điện tử tuy được cập nhật nhanh chóng nhưng những sản phẩm đắt tiền hơn và có cấu hình cao hơn vẫn khác. Ví dụ, chiếc máy tính cô mua trước đó đã gần mười năm tuổi kể từ khi cô còn học đại học. Cô ấy có thể làm tài liệu và duyệt web mỗi ngày. Hoàn toàn đủ.

Những thứ này có vẻ đắt tiền một lúc, nhưng thực tế, sau một thời gian dài sử dụng, cô thích chúng. Xét về mặt thời gian, tỷ lệ giá/hiệu năng thực sự cao hơn những thứ rẻ tiền.