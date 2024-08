N.H.O - Từ nhà ở xã hội đến các dự án hàng đầu

Hơn 12 năm trước, một doanh nhân Hàn Quốc đã quyết định sang Việt Nam, thành lập một doanh nghiệp bất động sản khi thị trường vẫn rất sôi động.

"Chỉ cần đứng ở góc phố, bạn cũng có thể cảm nhận được sự năng động của đất nước này. Nền chính trị của quốc gia này đã khá ổn định suốt một thời gian và tăng trưởng kinh tế thì đầy hứa hẹn so với các quốc gia khác" - Ông Kim Kyoo Chul - Đồng sáng lập, thành viên hội đồng quản trị N.H.O nói về quyết định sang Việt Nam vào năm 2012.

Ông Kim, người được gọi là linh hồn của N.H.O, trước khi là một doanh nhân lĩnh vực bất động sản, đã là người sáng lập một tổ chức phi chính phủ tại Campuchia, hỗ trợ những ngôi làng nghèo khó đặc biệt, những làng có nhiều thương binh.

"Một tổ chức phi chính phủ lành mạnh không nhắm đến việc xây cất các tòa nhà to lớn, mà hướng đến vun đắp một cộng đồng tốt đẹp hơn." - ông Kim nói về tổ chức phi chính phủ mà ông đã thành lập.

Lựa chọn bắt đầu với phát triển nhà ở xã hội tại một đất nước đầy tiềm năng như Việt Nam, là một quyết định hoàn toàn dễ hiểu.

Chăm chút từng căn hộ

Dự án đầu tiên của N.H.O là Nest Home Đà Nẵng đã kiến tạo một tiêu chuẩn mới cho nhà ở xã hội giai đoạn sơ khai: chất lượng xây dựng tối ưu, mật độ xây dựng thấp, chỉ 30%, các công nghệ mới từ Hàn Quốc đã được áp dụng tối đa để đảm bảo 2 điều kiện: chất lượng bền vững và giúp giá thành hợp lý hơn.

400 tổ ấm đầu tiên đã được N.H.O chăm chút từng chi tiết như vậy.

N.H.O mang theo triết lý giản dị như vậy để tiếp tục áp dụng và không ngừng cải thiện tại các dự án tiếp theo như Imperial Place, Sky9 (Thành phố Hồ Chí Minh), City Tower (Bình Dương), Diamond City (An Giang)…

Dù là dự án nhà ở xã hội hay nhà ở thương mại, các dự án do N.H.O xây dựng được bố trí đủ các công trình công cộng với phong cách thiết kế nhất quán, được đầu tư kỹ lưỡng. Tại các dự án nhà ở xã hội của N.H.O, cư dân vẫn được hưởng đầy đủ các tiện ích như hồ bơi, sân cầu lông, khu BBQ, sân chơi chung…

Dự án Imperial Place (Thành phố Hồ Chí Minh) được cư dân yêu thích bởi sự sạch sẽ, rộng rãi cùng nhiều cây xanh phủ bóng mát khắp chung cư. Nguồn: N.H.O

The First Home ở An Giang được lựa chọn xây dựng ngay bên bờ sông Hậu, xây dựng 9 tầng, tiêu chuẩn Hàn Quốc với đầy đủ các tiện ích dành cho cư dân.

Đến dự án Sky9 (quận 9 cũ, Thành phố Hồ Chí Minh), tiêu chuẩn tiếp tục được N.H.O nâng cấp với bể bơi và phòng sinh hoạt cộng đồng rộng rãi - điều mà ngay cả nhiều chung cư cao cấp trước đây vẫn chưa làm được.

Imperial Place (quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh) xây dựng sau đó (2017 - 2021) được thiết kế với dấu ấn châu Âu cổ điển. Bên cạnh các tiện ích thường thấy như bể bơi, khu BBQ, sân thể dục, Imperial Place còn thiết kế cho cư dân đường chạy bộ ấn tượng.

Bước nhảy mới

Sau hơn một thập kỷ có mặt tại Việt Nam, N.H.O chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc trong mức sống của người Việt. Chỉ trong 10 năm (2012 - 2022), mức thu nhập bình quân của người Việt đã tăng hơn 90% từ mức 2.190 USD lên 4.179 USD, theo số liệu từ World Bank.

Đô thị hóa mang tới một màu sắc mới cho cuộc sống cư dân các thành phố. Họ có những hình dung khác về một tổ ấm thực sự tại những thành phố tấp nập, giữa cuộc sống ngày càng căng thẳng, áp lực.

Không dừng lại ở việc xây những căn hộ với thiết kế tối ưu, N.H.O chủ trương kiến tạo một cộng đồng để cư dân, cũng là những khách hàng của họ có thể sống an vui, ấm áp, quẳng hết những lo lắng thường nhật.

Hai dự án mới nhất là The Dragon Castle (Hạ Long - Quảng Ninh) và Gem Park (Hải Phòng) là câu trả lời của N.H.O.

Phong cách sống Hi LIFE được N.H.O cẩn thận đưa vào từng dự án. Nguồn: N.H.O

The Dragon Castle, dự án đã bàn giao từ năm 2023 với tỷ lệ lấp đầy 85% mang một màu sắc đặc biệt, được bố trí ngay cạnh Vịnh Hạ Long, có thể nhìn thẳng ra kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ thế, The Dragon Castle còn mang lại tiện ích hoàn hảo với đa dạng tiện ích. Đây là dự án duy nhất tại Hạ Long cầu kính trên không, giúp cư dân có những phút giây thư giãn ngắm cảnh ấn tượng.

Theo ước tính từ Tổng Cục thống kê, đến năm 2030, khoảng 45% dân số Việt Nam sẽ sống tại các khu đô thị. Vì vậy, N.H.O cũng như các nhà phát triển bất động sản đang rốt ráo chuẩn bị cho tương lai đó. Trong 12 năm tiếp theo, N.H.O dự kiến sẽ kiến tạo 20.000 ngôi nhà chất lượng và cộng đồng thịnh vượng.

Từ năm 2021, khi Việt Nam vừa ổn định tình hình sau Covid 19, N.H.O đã bắt tay vào triển khai chương trình phong cách sống Hi LIFE vào hầu hết các dự án của họ, đề cao kết nối cộng đồng, tạo sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau.

Sân chơi đầy màu sắc tại dự án The Dragon Castle được các cư dân nhí cực kỳ yêu thích Nguồn: N.H.O

"Người Việt Nam cũng như người Hàn Quốc, chúng ta đang vươn mình và trở nên hiện đại hơn nhưng gia đình, xóm giềng vẫn là trụ cột vững chắc. Các chiến lược phát triển của N.H.O sẽ luôn dựa trên nền tảng này. Thành công của chúng ta sẽ đến từ sự cộng hưởng giá trị và sẻ chia thành quả." - Ông Chung You Seok - Tổng giám đốc N.H.O chia sẻ về ý tưởng ra đời phong cách sống Hi LIFE.



Tại các dự án của N.H.O, các hoạt động dành cho trẻ em, người già, hay bố mẹ được tổ chức chất lượng, thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân. "3.597 hộ gia đình tại 5 dự án thí điểm lối sống Hi LIFE đã đón nhận phong cách sống mới và đã cùng chúng tôi hoàn thiện kể từ năm 2021." - bà Hyouejung Chun Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm N.H.O chia sẻ về thành quả ban đầu của Hi LIFE.