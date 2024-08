Nhôm kính AREUS và kỹ nghệ “may đo” cho từng công trình

AREUS là biểu tượng tinh tế và niềm đam mê của BM Windows, thương hiệu façade nhôm kính hàng đầu Việt Nam, trong việc xây dựng thương hiệu nhôm kính VIP cho các công trình kiến trúc đặc biệt, villa, biệt thự tư nhân cao cấp. Với slogan "Bespoke luxury at your door", AREUS hướng đến một chất lượng tuyệt hảo qua các dòng sản phẩm được "may đo", chế tác riêng cho từng nhu cầu khách hàng và từng thiết kế của kiến trúc.

Hệ cửa lùa INVISIDOOR

Khả năng tự chủ sản xuất và nguồn cung nguyên liệu chất lượng cao, đa dạng, mỗi sản phẩm của AREUS là tổ hợp được lựa chọn kỹ càng kết hợp từ nguyên liệu, màu sắc, phụ kiện, kích thước… tiên phong cả về công nghệ, kỹ thuật và thẩm mỹ.

Sunny villa tại An Giang

AREUS by BM Windows đưa ra giải pháp toàn diện từ tư vấn, sản xuất và thi công cho từng nhu cầu riêng biệt của từng gia chủ. Với khả năng cá nhân hóa một cách hoàn hảo từ kích thước cửa, ô kính, màu kính, màu nhôm, phụ kiện tay nắm, bản lề hay các trải nghiệm "bespoke" như khắc tên lên cửa, ốp các dải vật liệu lên cửa, tích hợp các tính năng thông minh tự động điều khiển đóng/mở khoá từ xa trên thiết bị di động, nhận thông báo khi có người mở cửa, tích hợp mở cửa bằng vân tay/ mã số mật khẩu/ thẻ từ/ khuôn mặt… Các hệ cửa tích hợp kính hộp rèm, lưới chống côn trùng, kính điện tự động vận hành đóng mở theo bối cảnh, thời gian… Hay những tính năng smarthome có thể kết nối liền mạch nhôm kính cùng các giải pháp chiếu sáng, âm thanh… thông minh khác. Từ đó, gia chủ có thể lập trình nhiều ngữ cảnh vận hành khác nhau cho ngôi nhà của mình. Chẳng hạn, trạng thái "Đón khách" với khung cửa rộng mở đón chào, rèm mở, bật nhạc & đèn sáng; hay trạng thái "Riêng tư" với kính điện chuyển sang mờ, đóng và khoá cửa tự động…

Polaris villa tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh các giải pháp thông minh, từng sản phẩm nhôm kính tại AREUS còn được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời về thị giác, cho phép gia chủ tận hưởng tầm nhìn vô cực của cảnh quan. Hệ cửa thanh mảnh và đa dạng quy cách đóng mở, vận hành nhẹ nhàng, êm mượt mang tính thẩm mỹ cao, được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt, đáp ứng được cả những ý tưởng thiết kế kiến trúc độc đáo nhất của các kiến trúc sư.

Mr. T Villa tại Biên Hoà, Đồng Nai

AREUS by BM Windows cung cấp giải pháp ‘đo ni đóng giày’ cho từng hệ cửa của công trình, mang đến trải nghiệm thực sự khác biệt và nâng tầm đẳng cấp cho các công trình kiến trúc.

AREUS by BM Windows

