Những ngày vừa qua, khi nước lũ dâng cao bất ngờ ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhiều gia đình bị mắc kẹt trong nhà, nguy cơ tính mạng bị đe dọa. Dòng nước chảy xiết nhấn chìm mọi thứ, bùn đất tràn vào từng căn phòng, trong khi người dân phải tìm mọi cách để lên nơi cao, chờ cứu trợ. Giữa lúc ấy, những người dân địa phương đã kịp thời lao ra, giúp mọi người thoát nạn, bất chấp hiểm nguy.

Đến ngày 23/11, nước lũ đã rút đi để lại lớp bùn đất dày cộm, mùi ẩm mốc của quần áo, đồ đạc bị ẩm ướt,... Người dân đã trở về nhà tất bật dọn dẹp lại nhà cửa, vớt vát lại chút tài sản đã bị nước lũ nhấn chìm.

Nhóm "người hùng" đập mái ngói, dùng xuồng nhôm cứu gần 60 người giữa lũ dữ

Anh Nguyễn Thành Ly (xã Hòa Thịnh) nhớ lại thời điểm mưa lũ bủa vây tứ bề: "Xung quanh làng ngập, lũ lên nhanh. Khi nghe người dân kêu cứu thì mấy anh em chạy xuống hỗ trợ đưa hết mọi người lên trên đây, có gì ăn nấy."

Anh Ly cho biết các con của anh cũng tham gia, đứng trên mái tôn kéo mọi người lên, dìu các cô, các bác đến nơi an toàn. Căn nhà của anh tổng cộng chứa được hơn 60 người, còn ở nhà ông anh, nơi có gác và nhiều tầng, cũng có thêm khoảng 30 người khác được đưa đến trú ẩn.

Các anh đã phải đập mái ngói để giải cứu người dân bị mắc kẹt khi nước lũ dâng cao

Kể về hành trình cứu người giữa dòng lũ dữ, anh Ly chia sẻ: "Hai người lái xuồng chở đưa người về rồi tấp vào mái nhà, đưa qua mái tôn lên khu vực tầng 2. Anh em đi cứu người mắc kẹt, vướng mái nhà là phải dùng dao, dùng búa đập mái ngói để kéo người lên."

Theo anh, từng nhóm người được đưa lên tầng 2 qua mấy tấm tôn, xuống chỉ có thể dừng trước cửa nhà, nơi nước dâng cao gần 1 mét. Nhiều người, trong đó có phụ nữ mang bầu và trẻ nhỏ, được anh em phá mái ngói rồi kéo lên an toàn và đưa về chỗ trú. Trẻ nhỏ được bế từng đứa, phụ nữ mang thai cũng được đưa lên lối cầu thang, rồi lên các vị trí cao hơn trong nhà. Khi nước lũ dâng cao, mọi người phải di chuyển qua mái tôn, thậm chí đẩy xuồng trực tiếp vào nhà để hỗ trợ di chuyển an toàn.

Anh Ly đã đưa gần 60 người dân về tầng 2 của nhà mình để tránh trú trong những ngày mưa lũ

Cùng tham gia cứu trợ, anh Phan Tấn Toàn (xã Hòa Thịnh) kể: "Mình với ông chú lấy xuồng máy, cứ ra cửa nhà rồi la lên. Thấy chỗ nào có tiếng kêu cứu thì lại lấy búa với dao chặt ngói ra rồi kéo lên. Sau đó, mình chở hết hai người ở dưới lên đây, rồi hai người ở chỗ kia cũng được đưa lên. Tiếp theo, mình bắt đầu di chuyển xuống nhà khác để cứu người."

Chiếc xuồng nhôm đã cứu hàng chục người dân trong đợt mưa lũ lịch sử

Anh Phan Tấn Toàn (xã Hòa Thịnh) đã tham gia cứu trợ người dân

Anh Toàn cho biết, ở khu vực này còn hơn 50 người, nhưng sức lực đã cạn, mọi người mệt lử. May mắn lũ đã rút dần, mọi thứ cơ bản đã ổn định. Những nhà vẫn còn ở được, người dân quyết định ở lại; những nhà không còn ở được nữa thì đã được di dời hết.

Anh Trần Vĩnh Thái (xã Hòa Thịnh) chia sẻ, đây là lần đầu tiên tất cả chứng kiến cảnh lũ dữ đến mức này. Trước đây, ông bà và mọi người chưa từng trải qua, và ngay cả bản thân họ cũng chưa từng gặp phải tình huống tương tự.

Anh Trần Vĩnh Thái (xã Hòa Thịnh)

Dù lũ dữ đã rút, những hình ảnh nhà cửa ngập bùn, vật dụng bị cuốn trôi vẫn còn hiện hữu. Nhưng giữa cảnh tang thương ấy, tình người lại nổi bật hơn bao giờ hết. Những thanh niên, người dân địa phương bất chấp hiểm nguy cứu giúp bà con; trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được dìu lên nơi cao, từng bước an toàn. Tinh thần tương thân tương ái ấy không chỉ giúp nhiều gia đình vượt qua nguy cơ sinh tử, mà còn để lại niềm tin rằng, trong những thời khắc khó khăn nhất, con người luôn biết đứng bên nhau, sẻ chia và bảo vệ nhau.

Miền Trung vẫn đang oằn mình chống chọi với lũ dữ, nhưng những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự giúp đỡ kịp thời và tấm lòng nghĩa tình của người dân chính là nguồn sức mạnh để cả cộng đồng cùng nhau vượt qua thiên tai.