Các ngân hàng tư nhân và công ty quản lý tài sản cho biết khách hàng của họ đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ trong hơn 1 năm. Động thái này phần nào giải thích cho sự chuyển dịch quy mô lớn từ thị trường công sang thị trường tư nhân, do mối lo ngại về việc lĩnh vực công nghệ đã tăng quá mạnh.

Theo cuộc khảo sát của văn phòng gia đình UBS, 35% danh mục đầu tư của các công ty này được phân bổ vào vốn đầu tư tư nhân, trong khi cổ phiếu là 28%. Cuộc khảo sát của Deloitte cho thấy, lượng cổ phiếu nắm giữ của các công ty quản lý tài sản gia đình đã giảm từ 34% xuống 25% từ năm 2021 đến 2023. Trong khi đó, tỷ trọng của vốn cổ phần tư nhân tăng từ 22% vào năm 2021 lên 30% vào năm 2023.

Khi thị trường lao dốc hôm thứ Hai, các nhà đầu tư giàu có không hề hoảng sợ, cũng không lao vào “bắt đáy” ngay lập tức, theo một số cố vấn. Họ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Sean Apgar, cổ đông và đồng giám đốc tư vấn danh mục đầu tư, tài sản tại BBR Partners, công ty tư vấn cho giới siêu giàu, cho biết: “Câu hỏi chung của khách hàng là ‘Chuyện gì đang xảy ra?’ Đó là sự tò mò và không có hành động nào được thực hiện.”

Apgar cho biết, các khách hàng được BBR tư vấn - hầu hết sở hữu hàng trăm hoặc hàng tỷ USD, không có phản ứng với các sự kiện ngắn hạn của thị trường, do họ có tầm nhìn đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, họ muốn được tìm hiểu về các động thái của thị trường, giao dịch carry trade của Nhật Bản, mối lo ngại suy thoái và tỷ lệ đặt cược Fed hạ lãi suất.

Trong khi đó, việc thị trường rớt giá mạnh đã mang đến cơ hội để các nhà đầu tư giàu có tận dụng những lợi ích về thuế.

William Sinclair, giám đốc nhóm định chế tài chính và văn phòng gia đình Mỹ tại JPMorgan Private Bank, cho biết ngày càng nhiều khách hàng sở hữu “tài khoản được quản lý riêng”. Đây là các tài khoản riêng biệt, nhằm nắm giữ một nhóm tài sản hoặc cổ phiếu cụ thể. Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng bán các cổ phiếu đã rớt giá và lỗ đã ghi nhận để bù đắp cho khoản lãi vốn từ các cổ phiếu tăng giá.

Trong bối cảnh một số cổ phiếu Big Tech giảm hơn 15% trong tháng qua, các nhà đầu tư giàu có đang cắt lỗ, thu lợi từ thuế và mua lại cổ phiếu đó vào thời điểm sau, nhằm giữ nguyên vị thế.

Một số nhà đầu tư khác thì tận dụng biến động giá để lên kế hoạch đầu tư bất động sản. Theo các quy tắc hiện hành về thuế bất động sản và cho tặng ở Mỹ, các cặp vợ chồng có thể chuyển tối đa 27,22 triệu USD cho người thừa kế và các thành viên trong gia đình, cá nhân có thể chuyển tối đa 13,61 triệu USD.

Khi việc miễn trừ thuế cho tặng và bất động sản dự kiến hết hạn vào năm sau, nhiều người đang nỗ lực tận dụng. Theo Apgar, việc cho tặng cổ phiếu giảm giá trị mang lại nhiều lợi ích hơn, vì các nhà đầu tư có thể tặng nhiều cổ phiếu hơn theo số tiền được miễn trừ.

Một nhóm khách hàng nhạy cảm hơn với những biến động gần đây là những nhà sáng lập doanh nghiệp và giám đốc điều hành cấp cao. Phần lớn tài sản của họ bị ràng buộc với cổ phiếu của 1 công ty, nên các cố vấn phải giúp họ xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro.

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 vẫn tăng khoảng 10%, sau khi tăng 24% vào năm ngoái, các nhà đầu tư siêu giàu và văn phòng gia đình vẫn tiếp tục chuyển tiền nhiều hơn vào các lựa chọn thay thế, đặc biệt là vốn đầu tư tư nhân. Nhiều người coi các công ty tư nhân ổn định và có lợi nhuận hơn trong dài hạn so với cổ phiếu. Hơn nữa, có thể tác động nhiều hơn đến HĐQT với việc nắm giữ cổ phần trực tiếp.

