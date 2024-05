Nhóm quỹ ngoại quy mô lớn nhất Việt Nam liên tục “lướt sóng”, trở thành cổ đông lớn tại PVD

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital đã báo cáo hoàn tất mua vào hơn 204 nghìn cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling).

Cụ thể, quỹ thành viên DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 304.300 cổ phiếu, ngược chiều Norges Bank bán ra 100.000 đơn vị.

Sau giao dịch, sở hữu của cả nhóm quỹ Dragon Capital tăng từ 27,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,96%) lên 27,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5%), qua đó chính thức trở lại làm cổ đông lớn tại PV Drilling. Giao dịch thực hiện trong phiên 9/5.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 9/5 của cổ phiếu PVD, ước tính nhóm Dragon Capital đã bỏ ra khoảng gần 7 tỷ để mua ròng lượng cổ phiếu trên.

Dragon Capital trở lại là cổ đông lớn tại PVD trong phiên 9/5...

Đáng chú ý, ngay trong phiên trước 8/5, Dragon Capital vừa mới bán ra 1 triệu cổ phiếu PVD thông qua 2 quỹ thành viên để giảm lượng cổ phiếu sở hữu từ 28,6 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,14%) xuống còn 27,6 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Ước tính Dragon Capital thu về khoảng 32 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày nhóm quỹ ngoại đã liên tục ra vào cơ cấu cổ đông lớn tại doanh nghiệp dầu khí này.

... khi vừa không còn là cổ đông lớn tại PVD trong phiên 8/5 liền trước

Trên thị trường, cổ phiếu PVD ghi nhận diễn biến tích cực, chốt phiên 14/5 đạt 31.900 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024 PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần 1.756 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PV Drilling xấp xỉ 149 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với quý 1/2023. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 207 tỷ đồng của quý 4 liền trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do khoản lỗ tỷ giá 40 tỷ đồng khi USD tăng mạnh so với VND, và ghi nhận lỗ 10 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh.

Năm 2024, PV Drilling đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2023 nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2023. Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.