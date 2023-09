Nhóm sinh viên tự chế xe điện lập kỷ lục: Pin nhỏ nhưng sạc 1 lần dư sức chạy Hà Giang - Cà Mau

Nhóm sinh viên có tên TUfast Eco tới từ đại học kỹ thuật Munich, Đức vừa thiết lập kỷ lục thế giới mới về tầm vận hành xe điện. Quãng đường họ đi được với chỉ một lần sạc pin là 2.600 km nhờ chiếc xe tự chế tạo. Với quãng đường như vậy, nếu chiếc xe được đưa về Việt Nam có thể sẽ dư sức chạy từ Hà Giang tới Cà Mau chỉ với 1 lần sạc (gần 2.300 km).

Đại diện của kỷ lục Guinness đã được mời tới tham gia buổi thử nghiệm của TUfast Eco tại một đường bay tại sân bay Munich và xác nhận kỷ lục trên.

Kỷ lục mới được thiết lập trong 6 ngày khi nhóm sinh viên thay phiên nhau cầm lái chiếc xe tự chế. Xe vượt kỷ lục cũ sau 4 ngày và tiếp tục đi được 2 ngày nữa trước khi cạn pin.

Tổng cộng, chiếc xe điện vận hành trong 99 tiếng với quãng đường đi được chính xác là 2.573,79 km - cao hơn gần 1.000 km so với kỷ lục trước đây là 1.608 km. So với những xe điện tốt nhất đang có mặt trên thị trường hiện tại, quãng đường chiếc xe điện tự chế đi được cao hơn ít nhất gấp 3. So với xe phổ thông, con số trên cao gấp 5 lần.

Thành tựu của chiếc xe điện được xây dựng với pin điện nhỏ bất ngờ khi chỉ có dung lượng 15.5 kWh - con số thường chỉ thấy trên xe hybrid. Ngoài ra, xe cũng không có "trợ lực" từ pin năng lượng mặt trời hay các yếu tố khác.

Bù lại, chiếc xe nhóm sinh viên chế tạo chỉ có trọng lượng 170 kg và có hệ số cản không khí chỉ là 0,159 Cd - tốt hơn rất nhiều so với xe điện tốt nhất thị trường hiện tại (0,2 Cd).

Ngoài trọng lượng nhẹ, một yếu tố khác giúp tối ưu tầm vận hành của chiếc xe tự chế là tốc độ. Xét tới thời gian vận hành và quãng đường đi được, chiếc xe này chỉ chạy ở tốc độ trung bình 26 km/h mà thôi.