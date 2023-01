Nhộn nhịp thị trường tiền lì xì Tết

Trên thị trường lại trái ngược, khách muốn đổi bao nhiêu tiền mới lì xì Tết cũng có nhưng phí khá "chát".



Phí từ 6 - 10%, tùy mệnh giá

Từ tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đã phân bổ tiền mới đến các ngân hàng với đủ loại mệnh giá, nhưng do số lượng tiền mới giới hạn nên không phải khách hàng nào cũng đổi được.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại một số chi nhánh của ngân hàng, nhiều khách hàng khi giao dịch có hỏi về việc đổi tiền lì xì nhưng hầu hết trường hợp đều bị từ chối. Đa số ngân hàng chỉ dành ưu tiên cho khách hàng lớn, giao dịch lâu năm, khách hàng doanh nghiệp. Do vậy, nhiều khách hàng đã tìm đến các trang đổi tiền mới.

Trong vai người có nhu cầu đổi tiền mới, chị Loan (quận Gò Vấp) đăng tin lên một group đổi tiền mới trên mạng, nói rõ nhu cầu cần đổi khoảng 20 triệu đồng tiền mới mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng, lập tức hàng loạt tin nhắn chào mời. Mỗi nơi báo một mức phí khác nhau.

"Có nơi báo với tôi mức phí là 650.000 đồng nếu đổi 10 triệu đồng, còn nếu đổi 20 triệu đồng thì phí là 1,2 triệu đồng, tương ứng với mức phí 6 - 6,5%. Còn nếu đổi các loại tiền mới mệnh giá nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng thì phí lên đến 10%", chị Loan cho biết.

Tương tự, một trang đổi tiền mới tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) nói mức phí sẽ dao động tùy theo mệnh giá. Mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng thì phí đổi lên đến 8%, trong khi với mệnh giá 50.000 đồng thì phí đổi 7%. Nếu đổi trên 20 triệu đồng thì sẽ có mức phí sỉ, khoảng 6%. Ngược lại, nếu đổi chỉ 1-2 triệu thì mức phí lên đến 8%.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy, sau một năm trầm lắng vì dịch, năm nay chợ tiền lì xì lại nhộn nhịp từ hơn một tháng trước Tết Nguyên đán. Chỉ cần gõ cụm từ "đổi tiền mới" hay "tiền xì lì" là xuất hiện vài chục trang khác nhau với hình ảnh các bó tiền đủ mệnh giá từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng đến 10.000 đồng, 20.000 đồng còn nguyên dây cột chất cao cùng với hàng loạt lời quảng cáo "có cánh".

Có trang còn tuyển sỉ cộng tác viên, sỉ đổi tiền mới số lượng lớn "không cần vốn, đăng tin, có khách chốt là có tiền". Đồng thời hằng ngày cũng đăng tin chào mời khách hàng đổi tiền sớm vì càng gần Tết phí càng tăng, đổi trong nay mai để được giá tốt… Có trang còn giảm 1% cho những khách đã like và share trang đổi tiền mới. Ai có nhu cầu thì những đại lý này cũng ship tận nơi trong nội thành TP.HCM.

Tiền 2 USD đội giá

Ngoài tiền Việt, các điểm đổi tiền mới lì xì Tết còn có cả USD loại 1 USD và 2 USD nhưng giá rất cao, tờ 1 USD có giá 30.000 đồng, 2 USD có giá 55.000 đồng. Các điểm đổi tiền cho biết do "tỉ giá tăng" và giá thu vào đã lên đến 5 - 5,2 triệu đồng cho một tép 2 USD (tương đương 25.000 - 25.100 đồng/USD) nên không thể bán giá thấp hơn.

Năm nay, tiền 2 USD hình mèo mạ vàng được quảng cáo là được Bộ Tài chính và Cục In ấn (BEP) Mỹ cho phát hành, được in hình ảnh tổng thống Mỹ Thomas Jefferson ở giữa, hai bên in hình hai con mèo mạ vàng và được bán theo bộ gồm một tờ 2 USD mạ vàng, giấy chứng nhận, bao da xanh hoặc đỏ và bao lì xì lucky money với giá 105.000 đồng/bộ và 199.000 đồng nếu mua hai bộ.

Ngoài ra, còn có tiền 2 USD mạ vàng 12 con giáp để lì xì, tặng người thân, trưng bày, trang trí trong nhà, bỏ trong bóp để cầu may…

Theo tiết lộ của một đầu mối kinh doanh, ban đầu những tờ tiền do Mỹ phát hành, nhưng sau do các đầu mối ở Trung Quốc, thậm chí trong nước, mạ trên tờ 2 USD thật.

Tuy nhiên do giá khá cao, muốn đổi ra VND để giao dịch được thì phải cạo lớp mạ vàng nên không nhiều người chuộng.

Trên các group đổi tiền mới nhan nhản lời rao về dịch vụ đổi tiền. Mức phí từ 6%-10% nếu đổi lẻ