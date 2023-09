Nhơn Trạch 2 (NT2) chuẩn bị chi hơn 430 tỷ trả cổ tức, PV Power sắp "bỏ túi" gần 260 tỷ đồng

Ngày 15/9 tới đây, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã: NT2) sẽ chốt danh sách cổ động để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022. Tỷ lệ chi trả là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 29/9.

Với gần 288 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NT2 sẽ chi ra khoảng 432 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, trong tháng 3/2023, NT2 đã chi trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Hoàn tất, NT2 sẽ ghi nhận mức cổ tức cho năm 2022 là 25% bằng tiền mặt, tương ứng chi khoảng 719 tỷ đồng.

Theo danh sách cổ đông, hiện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã: POW) là cổ đông lớn nhất tại NT2 với việc nắm hơn 59% vốn. Như vậy sắp tới POW sẽ nhận về khoảng 257 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh , doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm của NT2 đạt đạt 4.366 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất điện không khả quan. Giá vốn giảm chậm khiến lợi nhuận sau thuế giảm tới 28% xuống mức 378 tỷ đồng. So với kế hoạch, sau nửa đầu năm 2023, NT2 đã thực hiện được 53% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 7/9, thị giá cổ phiếu NT2 đạt 28.750 đồng/cp.