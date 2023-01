Nhu cầu mua sắm của người dân mùng 5 Tết sẽ tăng hơn

Vào ngày mùng 3 Tết, giá cam Hà Giang, cam canh tăng hơn so với những ngày cận Tết do chưa có nhiều nguồn hàng bán.

Vào ngày mai, tức ngày 26/1, tất cả hệ thống siêu thị, chợ dân sinh đều hoạt động sôi động trở lại như ngày thường nên nguồn cung hàng hóa sẽ dồi dào, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân sau khi trở lại nhịp sống như những ngày thường.



“Dự báo giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vào ngày mùng 5 Tết không có sự biến động lớn về giá do nguồn cung hàng hóa sẽ nhiều hơn so với trước và nhu cầu không có đột biến. Một số mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống dự báo tiếp tục giữ mức giá do nhu cầu tăng hơn so với ngày 4 Tết”, báo cáo của Bộ Tài chính cho hay. Tuy nhiên, riêng giá dịch vụ trông giữ xe, ăn uống, đồ lễ thắp hương vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm vẫn tăng.

Theo Bộ Tài chính, trong những ngày tới, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả; chủ động các giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu phù hợp nhất là đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống như: Thịt lợn, thịt gia cầm, thủy hải sản; tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá các dịch vụ trông giữ xe, giải trí, đi lại trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ và trong các ngày tiếp theo trong cao điểm du xuân và đi lễ của người dân;

Trong ngày 25/1, nhu cầu mua sắm sáng mùng 4 Tết của người dân tập trung vào buổi sáng, chủ yếu mua bán các mặt hàng rau, củ, quả và một số thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên tổng thể nhu cầu mua bán không cao như ngày thường.

Bên cạnh đó, tại các chợ dân sinh, nhiều sạp hàng bán rau xanh và một số loại thực phẩm thiết yếu như: Thịt cá, hoa quả, trứng, đậu phụ… đã được nhiều tiểu thương mở hàng, bán trở lại từ mùng 2 Tết và đến ngày 4 Tết cơ bản đều đã hoạt động bình thường. Giá cả một số loại rau củ tại các chợ mặc dù vẫn cao hơn ngày thường nhưng giảm so với ngày 3 Tết do nguồn cung dồi dào hơn và nhu cầu không có biến động; không có trường hợp tăng giá bất thường do găm hàng, thiếu nguồn cung.

Giá cả các mặt hàng trong siêu thị ổn định trước và sau Tết.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng hàng nhập tại chợ đầu mối tăng khoảng 31 - 52% so ngày thường; giá các mặt hàng đa số đã trở về mức giá ngày thường, cụ thể: Tại Hà Nội, nguồn cung hàng hóa phục vụ mùng 4 Tết vẫn đảm bảo dồi dào, không có tình trạng khan hàng sốt giá. Một số siêu thị lớn đã mở cửa như BigC, Co.opMart, Aeon Mall, Hapro…



Qua khảo sát của Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, hoạt động mua bán tại các chợ dân sinh như: Chợ dân sinh Lĩnh Nam Hoàng Mai, chợ Nam Đồng, Chợ Thổ Quan Khâm Thiên quận Đống Đa, chợ Thái Thịnh I, chợ Cát Linh Giảng Võ, Chợ Kim Quan Việt Hưng Quận Long Biên… đã diễn ra sôi động hơn so với mùng 3 Tết do nhiều gia đình đã trở về Hà Nội chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm; các mặt hàng rau, củ, quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn.

Nhìn chung, giá các mặt hàng ngày 25/1 đã giảm nhẹ so với trước đó và dự báo sẽ sớm trở lại với mặt bằng của ngày thường trong các ngày tiếp theo do hệ thống các siêu thị đã trở lại bình thường. So với ngày thường, giá các mặt hàng rau, củ, quả vẫn cao hơn từ 20 - 40%, các mặt hàng thực phẩm, thủy hải tươi sống cao hơn từ 10 - 20% so với ngày thường.