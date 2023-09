Nhựa Đông Á (DAG) báo lỗ thêm 42 tỷ đồng nửa đầu năm 2023 sau soát xét

CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã: DAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2023.

Đáng chú ý, so với báo cáo tài chính tự lập, Nhựa Đông Á tăng lỗ ròng nửa đầu năm 2023 thêm gần 42 tỷ đồng, nâng khoản lỗ lên xấp xỉ 166 tỷ đồng sau soát xét. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí giá vốn hàng bán tăng 4% lên gần 977 tỷ đồng khiến DAG chuyển từ lãi gộp 20 tỷ đồng sang lỗ gộp khoảng 18 tỷ đồng sau kiểm toán.

Nguồn: DAG, BCTC HN bán niên 2023 đã kiểm toán

Lý giải cho biến động trên, Nhựa Đông Á cho biết do tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, nhất là các ngành liên quan đến bất động sản, doanh thu sụt giảm nên doanh nghiệp tiến hành thêm khoản trích lập dự phòng hàng tồn kho để phản ánh đúng hơn về lợi nhuận thực tế của công ty.

Mặt khác, so sánh với cùng kỳ năm trước có lãi hơn 8 tỷ đồng, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 sau soát xét của DAG khá kém sắc. Mức giảm của doanh thu thuần mạnh hơn mức giảm của chi phí vốn khiến doanh nghiệp lỗ gộp cộng thêm chi phí tài chính, bán hàng và chi phí quản lý đều tăng vọt.

Nguồn: DAG, BCTC HN bán niên 2023 đã kiểm toán

Theo giải trình, DAG cho biết lợi nhuận sau thuế TNDN BCTC hợp nhất kiểm toán 6 tháng đầu 2023 giảm mạnh so với cùng kỳ do nguyên nhân khách quan và cả chủ quan. Cụ thể, do giá thành nguyên vật liệu tăng cao, chi phí liên quan đến nhập khẩu tăng, chi phí vận chuyển tăng cao,.. Quá trình lưu trữ hàng hóa và sản xuất tạo ra nhiều phế liệt dẫn đến hàng bị hư hỏng nhiều nên giá trị xuất bán phế liệu thấp nhưng chi phí nguyên vật liệu cao.

Thêm nữa, do doanh thu sụt giảm mạnh (giảm gần 23%) trong khi các chi phí cố định để vận hành nhà máy tăng đáng kể… dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm so với doanh thu đạt được. Hàng tồn kho chậm luân chuyển tăng nên công ty tiến hành trích lập dự phòng toàn Tập đoàn khoảng 35 tỷ đồng.

Cuối cùng, DAG chỉ ra rằng khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến công nợ khó có khả năng thu hồi được, thậm chí nhiều khách hàng không có khả năng trả nợ, nên quý 2, Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu dẫn đến tăng đáng kể chi phí quản lý tăng đáng kể do trích lập dự phòng khoảng 88 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DAG đang nằm trong diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong 1 năm. DAG hiện giao dịch ở mức hơn 4.000 đồng/cp, tương đương vùng giá hồi đầu năm.