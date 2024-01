Những bất ngờ về hơn 55 tỷ tiền hối lộ của 2 cựu Bộ trưởng: 200.000 USD "để ở nhà mà tìm không thấy"

Chuyển tiền hối lộ qua thư ký cựu Bộ trưởng "để giữ tiếng cho ông Long"

Hôm nay, ngày 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với phần xét hỏi các bị cáo.



Trong suốt 3 ngày xét xử, hầu hết các bị cáo thuộc các nhóm tội danh đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố, bày tỏ sự hối hận, ăn năn và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong buổi sáng, đại diện viện kiểm sát đã thẩm vấn Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và ông Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long để làm rõ về khoản tiền hối lộ 2,25 triệu USD.

Trong 38 bị cáo của vụ án, ông Long bị cáo buộc nhận nhiều tiền nhất từ Việt Á với 2,25 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng) và thực hiện nhiều sai phạm giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá cao gấp 3,5 lần.

Trước đó, tại tòa, ông Long khai đã nhận 2,25 triệu USD từ Phan Quốc Việt, trong đó 2,2 triệu USD nhận thông qua cựu thư ký Nguyễn Huỳnh, 50.000 USD nhận trực tiếp.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại tòa - Ảnh: Tiền Phong

Tại buổi thẩm vấn sáng 5/1, đại diện viện kiểm sát đặt câu hỏi về mối quan hệ của Phan Quốc Việt và ông Long, Nguyễn Huỳnh. Cựu TGĐ Việt Á cho hay, bị cáo quen biết ông Long và thư ký vào năm 2017, khi tham gia tài trợ một dự án xã hội hóa về y tế ở TP.HCM.

Khi đại diện viện kiểm sát chất vấn bị cáo Phan Quốc Việt tại sao nhờ ông Long rất nhiều việc, chi rất nhiều tiền, nhưng không đưa trực tiếp mà phải thông qua ông Nguyễn Huỳnh? Thanh Niên Online dẫn thông tin ông chủ Việt Á trả lời rằng một phần do dịch bệnh, một phần do trước đó, trong quá trình liên lạc, trao đổi, 3 bên thống nhất rằng mọi việc sẽ thông qua ông Huỳnh, vì có một số "lý do nhạy cảm".

Kiểm sát viên tiếp tục truy "Nhạy cảm đến mức nào, có thể nói tại đây được không?" thì Tổng giám đốc Công ty Việt Á nói không nhớ rõ, đề nghị kiểm sát viên trích lại lời khai mà mình từng khai ở cơ quan điều tra.

Sau đó, viện kiểm sát đã công bố nội dung bút lục. "Do mâu thuẫn giữa ông Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế cũ, nên thống nhất mọi liên lạc giữa chúng tôi đều thông qua Huỳnh, để giữ tiếng cho ông Long", báo Lao Động dẫn lời kiểm sát viên đọc bút lục tại tòa. Bị cáo Việt sau đó xác nhận lời khai vừa được công bố này là đúng và khẳng định không bị ép cung, không ai hướng dẫn khai báo.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh cũng xác nhận lời khai của bị cáo Phan Quốc Việt là đúng và cũng khai nhận số tiền 2,2 triệu USD từ Phan Quốc Việt để chuyển cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 200.000 USD "để ở nhà mà tìm không thấy"

Tại buổi xét xử chiều ngày 5/1, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh cũng thừa nhận vi phạm Luật KH-CN khi ký quyết định chuyển giao cứu đề tài nghiên cứu kit test cho Việt Á. Cùng với đó, bị cáo Chu Ngọc Anh cũng để Việt Á mang kết quả nghiên cứu đề tài đi đăng ký lưu hành rồi sản xuất, bán thu lời.

HĐXX hỏi bị cáo Chu Ngọc Anh có bị bức cung, nhục hình trong quá trình điều tra không? "Nhìn tinh thần, sức khỏe của tôi phong độ thế này không thể bị ép nhục hình được", Dân trí dẫn lời đáp của cựu Bộ trưởng tại tòa.

Ông Chu Ngọc Anh khai, thời điểm năm 2020 dịch bệnh căng thẳng nên ông đã ký quyết định giao đề tài nghiên cứu kit test Covid-19 cho Học viện Quân y chủ trì, Việt Á phối hợp thực hiện. Theo quy định một đề tài nghiên cứu sẽ trải qua nhiều giai đoạn nghiệm thu nhưng cựu Bộ trưởng cho hay, đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, do "rất cấp bách" nên chưa có chương trình nghiệm thu trong kế hoạch.

VnExpress có nêu câu hỏi HĐXX chất vấn ông Chu Ngọc Anh "Tại sao đề tài do Học viện Quân y nghiên cứu nhưng kit xét nghiệm lại đứng tên Việt Á?" thì cựu Bộ trưởng trả lời có thể do Học viện Quân y đã buông lỏng quản lý.

Bị cáo Chu Ngọc Anh tại phiên tòa xét xử vụ án Việt Á - Ảnh:Người lao động

Ông Chu Ngọc Anh cũng khai về thời điểm Phan Quốc Việt lên phòng bị cáo để tặng quà và bày muốn gặp để báo cáo tình hình chống dịch và giới thiệu sản phẩm mới. Khi đến thì Việt mang theo một túi quà nhưng ban đầu chỉ nghĩ ông Việt tặng sản phẩm của Công ty Việt Á vì Việt lên gặp giới thiệu sản phẩm, do đó ông để túi này dưới sàn phòng nghỉ ở cơ quan.

Một tháng sau, ông Chu Ngọc Anh chuyển về UBND TP.Hà Nội công tác, mở ra mới biết bên trong có 200.000USD (tương đương 4,6 tỷ đồng).

"Lúc này bị cáo nghĩ ôi chết rồi, dù thế nào thì nhận tiền của doanh nghiệp là sai và có lên kế hoạch để trả lại", Thanh Niên Online dẫn lời ông Chu Ngọc Anh khai trước tòa.

Nhưng do 21 tháng ở Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh không có chuyến công tác nào nên đã "quên" không trả được tiền và đây là điều rất đau xót của bị cáo. Bị cáo cũng cho hay gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả.

Ngay sau đó, đại diện viện kiểm sát hỏi tại sao nhận bằng USD mà nộp bằng tiền VNĐ, số tiền 200.000USD ở đâu?

"Chắc 200.000 USD đó ở nhà thôi. Nhưng khi bị cáo lên đường đi chịu trách nhiệm hình sự thì có nhờ người nhà tìm chiếc vali này để nộp, nhưng lại không tìm thấy”, Báo Công an nhân dân dẫn lời bị cáo Chu Ngọc Anh trả lời tại tòa chiều ngày 5/1.

Ngày 6/1, phiên tòa tiếp tục bước sang ngày xét xử thứ 4.