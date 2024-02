Những bí mật thú vị về năm con Rồng

Sự tích về con rồng trong 12 con giáp

Ngoại trừ rồng, 11 con giáp khác đều là những con vật gần gũi, thân quen trong cuộc sống hàng ngày đối với mỗi người dân châu Á. 12 con giáp lần lượt là: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Có một điểm khác biệt trong 12 con giáp của Việt Nam so với Trung Quốc, đó là con mèo. Vị trí của mèo trong 12 con giáp Trung Quốc được thay thế bằng thỏ.

Con rồng là con giáp đứng thứ 5 trong 12 con giáp

Theo truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc về hình thành trật tự của 12 con giáp, tất cả các loại động vật tham gia một cuộc đua để quyết định thứ tự các con giáp của chu kỳ 12 năm. Truyền thuyết kể rằng, con rồng rất tự tin giành chiến thắng khi vươn lên vị trí đầu tiên trong cuộc đua, nhưng sau đó, rồng tụt xuống vị trí thứ 5, sau chuột, trâu, hổ và thỏ. Rồng có lợi thế biết bay nhưng trên đường đi nó gặp một ngôi làng đang hứng chịu trận hỏa hoạn và ở lại cứu người nên chỉ có thể về đích thứ 5.

Tính cách người tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng, lôi cuốn, thu hút. Người cầm tinh con rồng có khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác. Họ cũng rất chân thành và được nhiều người quý mến.

Do tính cách mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán nên người tuổi Thìn cũng dễ rơi vào trạng thái tự tin thái quá, không biết cách kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Màu sắc may mắn trong năm con Rồng

Theo phong thủy, màu xanh lá cây được xem là màu sắc may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. Màu xanh lá cây là màu sắc đại diện cho sự thịnh vượng, tạo cảm giác tự tin cho người sở hữu. Ngoài màu xanh lá cây, những màu sắc may mắn hợp với năm Giáp Thìn 2024 gồm có màu đỏ, cam, vàng, tím và màu xanh lam. Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán luôn được tổ chức với tông màu chủ đạo là màu đỏ.

Việc nên làm trong năm con Rồng để gặp may mắn

Gắn liền với vận may và sự thịnh vượng, rồng được coi là một trong những con vật may mắn nhất trong 12 con giáp. Bên cạnh đó, rồng là một trong những biểu tượng linh vật về sự tốt lành và đầy mạnh mẽ, nên một số gia đình ở các quốc gia châu Á tin rằng sinh con vào năm rồng sẽ mang lại may mắn và tài lộc.

Lì xì cho trẻ em và người lớn tuổi cũng sẽ xua đuổi những điều xui xẻo, mang đến điềm lành. Ảnh: CGTN

Nhiều người tin rằng những gì bạn làm vào ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến vận may của bạn trong năm tới. Có rất nhiều cách để gặp may mắn trong năm con Rồng. Đón khoảnh khắc giao thừa và gửi những lời chúc tốt đẹp tới gia đình và bạn bè vào thời khắc đồng hồ điểm 0h chắc chắc sẽ mang lại nhiều điều may.

Người dân một số nước châu Á quan niệm rằng, trang trí nhà cửa bằng cây quất, tượng trưng cho sự giàu có và sung túc, mặc những màu sắc rực rỡ như vàng và đỏ, ăn những món ăn ngon, là những cách phổ biến để đón nhận tài lộc trong năm mới.

Bên cạnh đó, lì xì cho trẻ em và người lớn tuổi cũng sẽ xua đuổi những điều xui xẻo, mang đến điềm lành.

Người châu Á cũng có phong tục quét dọn nhà cửa trước dịp Tết Nguyên đán. Điều này được cho là sẽ “quét sạch” mọi điều xui xẻo từ năm trước để đón những điều tốt lành.

