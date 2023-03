Những bí quyết vàng trong kinh doanh của người Do Thái, nhấn mạnh yếu tố quan trọng không nằm ở việc tiết kiệm tiền

Từ trước đến nay, người Do Thái luôn được biết đến là những doanh nhân hàng đầu thế giới. nhờ hữu trí thông minh hơn người. Kể từ xưa, họ đã sớm hình thành những "quy tắc vàng" của mình trong kinh doanh cũng như lối sống, tư tưởng. Dần dần, nó được truyền cho các thế hệ sau và tạo nên những nguyên tắc cốt lõi về việc kinh doanh và làm giàu được nhiều người học hỏi.



1. Làm giàu phụ thuộc vào việc kiếm tiền chứ không phải tiết kiệm tiền

Trong mắt những người bình thường, sự giàu có thường bắt nguồn từ việc tích lũy tiền bạc, của cải mà mình làm ra. Nhưng thực tế là việc tích lũy một cách từ từ sẽ khó có thể khiến chúng ta trở nên giàu có.

Do vậy, trong mắt người Do Thái, của cải tích lũy sẽ không có giá trị làm giàu bằng việc liên tục kiếm tiền. Vì vậy, bất cứ khi nào người Do Thái có tiền nhàn rỗi, họ sẽ cố gắng đưa tiền của mình vào thị trường tiền tệ bằng cách đầu tư, qua đó giúp họ có một dòng tiền ổn định.

Tất nhiên, đầu tư cũng có những rủi ro nhất định và người Do Thái hiểu rất sâu về điều này. Vì vậy, họ không đầu tư một cách mù quáng. Trước khi đầu tư vào một dự án, họ sẽ nghiên cứu dự án kỹ càng và chỉ chọn đầu tư sau khi xác nhận rằng dự án có thể mang lại lợi nhuận cho họ.

2. Khả năng sinh lời và thị trường là điểm quan trọng

Khi người Do Thái kinh doanh, họ không thích cạnh tranh giá cả với các đối thủ vì họ biết rõ hạ giá thì dễ, tăng giá thì khó. Nếu họ chiến đấu một cách mù quáng trong cuộc chiến giá cả với các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ khó thu được lợi nhuận khổng lồ.

Vì lẽ đó, đối với cùng một sản phẩm, người Do Thái thường tăng giá nhiều lần, trong mỗi lần tăng giá, họ sẽ công bố thêm những ưu điểm cải tiến mới của sản phẩm để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Bằng cách tăng giá liên tục các mặt hàng của mình, họ đã thu về lợi nhuận khổng lồ mà không cần cạnh tranh với đối thủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của việc này là chất lượng hàng hóa phải được đảm bảo ở mức tốt nhất hoặc thậm chí là vượt trội.

3. Trí tuệ làm ra tiền chứ không phải thể lực

Trong mắt người Do Thái, mặc dù làm việc để kiếm tiền có thể giúp họ tồn tại nhưng đó lại không phải là một phương thức lâu dài, đặc biệt là khi sức lực của con người có hạn.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thoải mái và dư dả, bạn không thể chỉ làm việc chăm chỉ một cách mù quáng. Chỉ khi giỏi tư duy và nghĩ ra cách kiếm tiền bằng trí tuệ của mình, bạn mới có thể dồn thời gian và sức lực vào những thứ thực sự mang lại lợi nhuận cao và trở nên giàu có. Tất nhiên, không phải người Do Thái thiếu tinh thần chăm chỉ, chịu khó mà là họ quan niệm kiếm tiền dựa vào trí tuệ chứ không phải thể lực.

4. Càng suy tính nhiều thì càng mất nhiều

Người Do Thái nhìn chung khi kinh doanh đều có tầm nhìn phát triển dài hạn và sẽ không để bản thân đánh mất cơ hội kiếm tiền chỉ vì những lo lắng nhất thời. Theo quan điểm của họ, thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào việc tính toán, đắn đo thì tốt hơn hết là sử dụng thời gian quý báu của mình để tạo ra những giá trị thực sự có thể mang lợi nhuận về cho doanh nghiệp.

Bằng cách này, người Do Thái cũng đã rèn luyện được con mắt tinh tường, có thể nắm bắt chính xác mọi cơ hội kinh doanh trên thị trường, có thể kiếm tiền lâu dài và không lãng phí thời gian tranh chấp hay đắn đo.

5. Đặt tính trung thực lên hàng đầu

Do bản chất tham lam của con người, nhiều người sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của mình, thậm chí đánh mất sự chính trực và thỏa mãn lòng tham bằng cách làm tổn hại đến lợi ích của người khác.

Những thương nhân như vậy không tồn tại được lâu trong mắt người Do Thái. Theo quan điểm của người Do Thái, chính trực là nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh. Họ tin rằng nếu là một người trung thực thì ngay cả khi thất bại họ cũng có thể giảm thiểu rủi ro. Vào thời điểm bạn đánh mất sự liêm chính khi làm việc, sự nghiệp kinh doanh của bạn cũng sẽ hoàn toàn kết thúc.

Nguồn: Sohu