Những biển số xe kỳ lạ nhất quả đất

Một chiếc sedan BMW màu xám với biển số "COVID 19" đã bị bỏ mặc trong hơn bốn tháng tại sân bay Adelaide. Chủ nhân của nó đã liên hệ với nhân viên sân bay sau khi hình ảnh chiếc xe được đăng tải trên một số tờ báo. Người ta phát hiện ra rằng chiếc xe được đăng ký đến cuối tháng 9 năm 2020. Tại Nam Úc, biển số cá nhân được đăng ký trong khoảng thời gian từ 12 đến 36 tháng. Điều đó có nghĩa là biển số của chiếc xe đã được đăng ký vào tháng 9 năm 2019, rất lâu trước khi đại dịch hiện tại được đặt tên.

Bennie Hart ở Ohio là một người vô thần. Ông ấy đã đi lang thang khắp Ohio trong chiếc xe của mình với một biển số xe tùy chỉnh ghi “IM GOD” trong hơn một thập kỷ. Đó chỉ là một cách đơn giản để cho mọi người biết về niềm tin của ông ấy. Sau khi chuyển từ Ohio đến một thị trấn ở Kentucky, Bennie đã xin phép văn phòng giao thông vận tải địa phương để mang biển số tùy chỉnh của mình. Yêu cầu của ông ta đã bị từ chối vì bộ tin rằng nó có thể gây ra vấn đề cho các tài xế khác hoặc thậm chí có thể dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có.

Một người đàn ông đến từ California đã đăng ký chiếc xe của mình là “NULL” và nghĩ rằng nó có thể đánh lừa hệ thống bán vé DMV của California đồng thời bảo vệ anh ta khỏi phải trả tiền cho các vé vi phạm giao thông của mình. Tuy nhiên biển số xe kỳ lạ này đã khiến anh ấy rơi vào một tình huống thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nó bắt đầu với một vé nhỏ cho một vi phạm đậu xe. Điều đó khiến hệ thống DMV thiết lập một liên kết giữa biển số xe được ghi là “NULL” đến địa chỉ của anh ta. Sau đó, hệ thống chỉ định mọi phiếu gửi xe đối với những chiếc xe thiếu biển số đều thuộc về anh ta. Chẳng bao lâu sau, anh ta phải nhận tổng số tiền phạt là 12.000 USD. Mặc dù các nhà chức trách đã gỡ bỏ tiền phạt và yêu cầu thay đổi đăng ký xe, tuy nhiên người đàn ông này vẫn chưa thực hiện thay đổi và những vé phạt vẫn tiếp tục gửi về địa chỉ của anh ta.

Nếu có một cuộc thi dành cho những biển số xe sáng tạo và kỳ lạ, thì chiếc tiếp theo trong danh sách của chúng ta chắc chắn sẽ đoạt giải. “X32 22A” một biển số tùy chỉnh từ Tây Úc. Thoạt nhìn, bạn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường. Tuy nhiên khi thay đổi góc nhìn - khi bạn đọc nó qua gương thì chắc chắn sẽ nhận ra ý nghĩa ẩn của biển số xe kỳ lạ này. Bức ảnh về biển số xe thú vị này được chụp trong gương chiếu hậu đã được đăng tải lên Reddit . Nó đã thu được hơn 23.000 points và một chuỗi bình luận đầy những trò chơi chữ và đùa cợt. Các cơ quan cấp phép của Tây Úc trước đó đã điều chỉnh rất nhiều quy trình đăng ký để ngăn chặn những sự cố như vậy. Tuy nhiên, có vẻ như chủ nhân của tấm biển số này đã lách luật bằng sự sáng tạo của mình.

Trong văn hóa Trung Quốc, số “8” được coi là một trong những con số may mắn nhất. Cách phát âm của số này trong tiếng Trung gần giống với những từ có nghĩa là "thịnh vượng" và "giàu có". Tuy nhiên, một người đàn ông đến từ Zhenzhou, miền trung Trung Quốc, đã mua một chiếc ô tô mới để bán trái cây. Sau đó anh ấy quyết định chi một con số khổng lồ - một triệu nhân dân tệ (tương đương 145.000 USD) để mua biển số may mắn có 5 số 8 cho chiếc xe mới của mình. Thế nhưng, ngay trong lần đầu tiên anh ta đi chiếc xe này ra ngoài, anh đã bị cảnh sát giao thông bắt đến 8 lần. Lý do bị bắt là vì cảnh sát cho rằng anh ta đang dùng biển giả, để có được chiếc biển số xe đẹp như thế này thì chủ xe phải bỏ ra một số tiền rất lớn - một thứ mà một người bán trái cây đơn thuần không thể mua được.

Vào năm 2016, một người giấu tên đã đăng ký khiếu nại với Bộ Xe cơ giới ở Canada về một biển số kỳ lạ. Người khiếu nại cho rằng tấm biển ghi chữ "GRABHER" là xúc phạm phụ nữ. Hành động theo khiếu nại, Bộ đã hủy bỏ biển số cá nhân hóa của Grabher. Lorne Grabher hiện đang kháng cáo phán quyết của tòa án với lý do phân biệt đối xử và vi phạm quyền tự do ngôn luận của anh.

Wendy Auger, một bà mẹ đến từ New Hampshire, đã phải nhắc 4 đứa con của mình đi vệ sinh mỗi khi chúng chuẩn bị rời nhà. Để chúng có thể hình thành được thói quen, cô ấy đã đăng ký “pee before we go” - “đi tiểu trước khi chúng ta đi” làm biển số xe của mình. Wendy đã sử dụng biển số "PB4WEGO" trong 15 năm qua. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2019, Wendy nhận được một lá thư từ DMV New Hampshire. Bức thư đề cập rằng đăng ký biển số xe đã bị thu hồi vì nó đề cập đến "các hành vi liên quan đến chức năng tình dục hoặc bài tiết". Wendy đã kháng cáo lại lệnh này. Sau sự can thiệp của thống đốc, giờ đây cô đã được phép giữ lại biển số xe của mình.