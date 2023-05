Những bộ phận trên cơ thể 'càng béo càng dễ giàu', là nét quý tướng không phải ai cũng có, của ăn của để đầy nhà

Theo nhân tướng học, những ai sở hữu 4 bộ phận dưới đây càng to, 2 bộ phận càng nhỏ thì càng tích được nhiều phú quý, nhiều lộc, bởi nó thúc đẩy tài vận, tiền bạc và nhanh chóng giàu có.

1. Bàn chân đầy đặn

Bàn chân được xem là nơi khởi nguồn dương khí trong cơ thể, vì thế những ai sở hữu chân gầy guộc, mong manh là điềm báo dễ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, phá tài hao của, khó thành đại nghiệp.

Đặc biệt, ngón chân gầy gò, ốm yếu sẽ khiến cho sự nghiệp dễ dàng lung lay, đổ gục, đây cũng là cách nói của người xưa nhằm ám chỉ khả năng chịu đựng áp lực kém, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, khó thu được thành tựu lớn.

Ngược lại, những ai có bàn chân dày dặn thì đây là người đi tới đâu cũng được phú quý kề bên, đường tài lộc rộng mở, sự nghiệp hanh thông, làm việc vững vàng. Đây là người có khả năng chịu được gian khổ, sẵn sàng học hỏi, kiên trì để gây dựng được sự nghiệp. Từ đó mà cả đời không biết thất bại hay khổ cực là gì.

Ảnh minh họa

2. Gò má cao, đầy đặn

Theo nhân tướng học, gò má chính là đại diện cho năng lực và trình độ của mỗi người. Nếu một người có gò má cao và nhô ra thì đây được xem là người có tính cách độc đoán, lỗ mãng, luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết, coi bản thân là trung tâm của sự chú ý.

Ngược lại, những ai có gò má cao nhưng đầy đặn đều được ví như "khuôn trăng" nhìn vừa phúc hậu, sáng lạn sẽ có sự nghiệp thành công rực rỡ, nếu không nắm quyền lực trong tay thì cũng nhanh chóng phát tài giàu có.

Ảnh minh họa

Nét phúc tướng này còn được rất nhiều các quý nhân yêu mến và được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ. Bước vào giai đoạn trung vận đó là khoảng sau 35 tuổi, người này sẽ có cuộc sống tình cảm viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

3. Tai dày

To do, dái tay dày được nhận định là người có sức khỏe tốt, có khả năng sống thọ. Người này thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, cuộc sống ít gặp phải chuyện rủi ro. Không những thế, họ còn là người biết nhìn xa trông rộng, giỏi kiếm tiền và giữ tiền.

Nếu tai to, vành tai đầy đặn, đẹp thì càng may mắn hơn. Về hậu vận, họ có cuộc sống an nhàn, được con cháu phụng dưỡng, không ốm đau bệnh tật.

Ngoài ra, phúc khí của họ cũng rất sâu sắc, nhờ đó mà tụ tài, gia vận hưng vượng, tài sản ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa.

4. Cằm có nọng, đầy đặn

Những người sở hữu tướng cằm đầy đặn biểu hiện cho việc họ có vượng cung tài lộc, có sức khỏe tốt, bản lĩnh, ý chí kiên định trong công việc.

Không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng mà họ còn có đầu óc kinh doanh, sẵn sàng cố gắng để gây dựng được sự nghiệp và giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn

Nhân tướng học cho biết, phụ nữ có tướng cằm đầy đặn sau tuổi 35 không thành rồng cũng thành phượng.

Họ không những độc lập về tài chính mà còn gây dựng được sự nghiệp riêng của mình, gia đình có phụ nữ sở hữu nét đẹp này sẽ giúp chồng ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, tháo vát, giỏi quán xuyến việc nhà, tính cách hiền hòa, xởi lởi nên ai cũng yêu quý, kính trọng.

5. Cánh mũi to, dày

Mũi là đại diện cho cái "tôi" cá nhân, lòng tự trọng, đặc biệt là sự giàu sang, phú quý.

Nếu những người sở hữu một chiếc mũi thẳng nhưng sống mũi thấp, không dày dặn chứng tỏ đây là người có tính cách độc đoán, kiêu ngạo, dễ gặp thị phi từ mọi phía, từ đó mà đường tiền tài, tài vận cũng khó khăn.

Ảnh minh họa

Còn người có sống mũi thẳng, cánh mũi to, đầy đặn, đối xứng biểu hiện đây là người có suy nghĩ trưởng thành, vững vàng, khi gặp khó khăn luôn bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn rộng rãi, độ lượng. Họ biết tiết kiệm, từ đó tích lũy được nhiều của cải, tiền bạc và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo