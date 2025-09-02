Những 'bông hồng thép' trong lễ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Trong sắc đỏ của quốc kỳ tung bay và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, những khối nữ chiến sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình với bước chân chắc khỏe, nhịp đều như một. Hàng ngũ thẳng tắp, khuôn mặt rạng rỡ mà kiên nghị của họ làm nổi bật vẻ đẹp kỷ luật, trí tuệ và bản lĩnh của người lính.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nổi bật trong các khối diễu binh, diễu hành là những “bông hồng thép” thuộc khối nữ chiến sĩ của quân đội và công an.
Khối nữ sĩ quan Quân y
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam
Khối Quân nhạc
Khối nữ chiến sĩ Thông tin
Khối Nữ chiến sĩ biệt động
Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
Khối nữ Du kích miền Nam
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam
Theo Dương Triều - Trọng Tài - Như Ý - Hiếu Duy - Duy Phạm - Châu Linh