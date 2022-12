Những chiếc áo số 10 Messi với 60.000 mũi chỉ: Đằng sau là một vành đai sản xuất-tiêu thụ hàng World Cup đồ sộ của Trung Quốc

Một mùa World Cup đầy "bất ngờ"

Chắc chắn nhiều người sẽ sử dụng từ "bất ngờ" để mô tả về World Cup Qatar 2022.

E rằng trước giải đấu, không ai có thể ngờ rằng ở ngày thi đấu thứ hai, đội tuyển Argentina của Messi lại bất ngờ thua Ả rập Saudi, đội kém 48 bậc trên bảng xếp hạng thế giới và chỉ một ngày sau, Đức - đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch lại để thua Nhật Bản một bàn.

Cũng không ai đoán được chủ nhà Qatar lại chia tay World Cup với thành tích 3 trận toàn thua, còn đội tuyển Hàn Quốc do Son Huyn Min dẫn đầu lại đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở phút bù giờ.

Cho đến giây phút cuối cùng trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không ai có thể biết trước số phận của mình và đội bóng. Đây chính là bóng đá.

Cũng bởi World Cup lần này có thể là giải đấu chia tay của nhiều siêu sao hàng đầu thế giới như Messi, Ronaldo, Suarez, Muller nên giữa những phút giây căng thẳng, hấp dẫn vẫn phảng phất nỗi buồn ly biệt.

Thất vọng, bàn thắng vào phút cuối, chiến thắng tưng bừng, trọng tài VAR, giải nghệ.. Mọi thứ liên quan đến World Cup đang thu hút sự chú ý của cả thế giới trong mùa đông này.

Đối với người hâm mộ Trung Quốc, ngoài các trận đấu hấp dẫn thì khách sạn container, xe buýt năng lượng mới, khăn quàng cổ, móc chìa khóa, những vật dụng "Made in China" này thực sự khiến người hâm mộ Trung Quốc tự hào.

Tại Trung Quốc, các nhà máy cũng đang làm việc ngày đêm để sản xuất những sản phẩm liên quan đến World Cup phục vụ người hâm mộ trong và ngoài nước. Cho dù đó là logo của từng chiếc áo đấu hay hình vẽ trên từng chiếc cốc, đó đều là kết quả của quá trình sản xuất chuyên sâu của các nhà máy.

Theo The Paper (Trung Quốc), dựa theo nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp World Cup, doanh nhân Trung Quốc đã hình thành "vành đai ngành sản xuất World Cup", như Đông Quản sản xuất đồ chơi liên quan đến World Cup, Thâm Quyến là vùng công nghiệp 3C (máy tính, truyền thông và điện tử tiêu dùng), Phật Sơn là vùng sản xuất đồ dùng gia đình, Tuyền Châu sản xuất trang phục thể thao, Nghĩa Ô bán đa dạng các loại hàng hóa...

Đồng thời, nhận thấy nhu cầu của người hâm mộ đối với các sản phẩm dành cho World Cup và năng suất của các nhà máy ngày càng tăng trong thời gian diễn ra World Cup, một số thương nhân cũng đã kết nối hai đầu cung và cầu thông qua nền tảng phát sóng trực tiếp trên sàn thương mại điện tử, vừa để người hâm mộ có thể xem trận đấu vui vẻ hơn, đồng thời tạo thu nhập cho xưởng sản xuất.

Các doanh nghiệp Trung Quốc "hốt bạc" nhờ các sản phẩm liên quan đến các siêu sao như CR7. Ảnh: Reuters

Lấy nền tảng Douyin giành quyền phát sóng World Cup lần này làm ví dụ. Trên sàn thương mại điện tử Douyin (ở Việt Nam là Tiktok shop), nhiều thương nhân đã bắt đầu hình thức phát trực tiếp World Cup "xem + bán hàng", vừa xem vừa bình luận với người hâm mộ, người dẫn chương trình phân tích chiến thuật tấn công của đội tuyển Argentina, thảo luận về tác động của VAR đối với trận đấu, đồng thời bán áo thi đấu giống Messi và Ronaldo cũng như các sản phẩm khác liên quan đến World Cup theo sở thích của người hâm mộ.

Vừa xem bóng vừa mua sắm, dùng sự hưng phấn để thúc đẩy tiêu dùng có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm đặc biệt đối với người Trung Quốc sau World Cup này.

Hình thành vành đai sản xuất-tiêu thụ World Cup

Vào lúc 22h ngày 1/12 (giờ địa phương) tại sân vận động Al Bayt, Qatar.

Khi vô số cổ động viên thót tim trước kết quả đội tuyển Đức dù giành chiến thắng nhưng vẫn tiếc nuối đứng ngoài cuộc chơi thì ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi cách Qatar 5 giờ bay, bất chấp đợt gió lạnh tràn về, nhiệt độ giảm xuống xuống dưới 0 độ C, Vương Diễm Hoa cùng đồng nghiệp đang bận rộn với một lô vải vừa nhập về.

Cách đây vài ngày, sau khi nhận được đơn đặt hàng hàng chục nghìn chiếc áo khoác dành cho người hâm mộ từ thương hiệu All Star Partner, xưởng sản xuất của Vương Diễm Hoa đã lập tức bắt tay vào sản xuất.

Sẽ mất khoảng 15 ngày để hoàn thành đơn hàng hàng chục nghìn chiếc áo.

Vương Diễm Hoa cho biết cô đã trở thành nhà cung cấp quần áo của thương hiệu này từ đầu năm 2020. Thời gian hợp tác đã lâu, kích thước và chi tiết của các kiểu dáng tương ứng đã được ghi lại và lưu trữ từ lâu nên đơn hàng hàng chục nghìn chiếc chỉ cần sản xuất trong 8-10 ngày, tính cả thời gian vận chuyển đình trệ, thì chỉ mất thêm 1-2 ngày là thương hiệu có hàng trong tay.

Các thương hiệu và cơ sở sản xuất về cơ bản đều ở khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc. Họ đều là đối tác đã hợp tác nhiều năm nên đều sẽ cố gắng hết sức để khống chế thời gian giao hàng trong phạm vi ngắn nhất.

Các xưởng làm việc thâu đêm dù đó lúc nửa đêm rạng sáng.

" Có hôm nguyên liệu đến lúc 2-3h sáng, đến 6h sáng thì công nhân đến xưởng bắt đầu công việc ", Vương Diễm Hoa nói. " Vì có thông báo trước nên hơn 80 giờ công nhân trong xưởng của chúng tôi không phàn nàn, họ làm việc chăm chỉ đến 13h chiều thì hàng hóa cũng được đóng gói và gửi đến mắt xích tiếp theo để sản xuất gấp rút ".

Bởi vì phía thương hiệu có tiêu chuẩn sản phẩm tương đối cao, mặc dù không có đủ thời gian nhưng xưởng sản xuất cũng không buông lỏng yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm.

Lấy ví dụ, một chiếc áo có in tên Messi.

Hình thêu chữ "MESSI" được in ở mặt sau của chiếc áo, nhìn thì không phức tạp nhưng cần đến 50.000 đến 60.000 mũi khâu. Mặc dù kiểu chữ được thiết kế trên máy tính nhưng công nhân vẫn cần chuẩn bị phần vải lót trước khi đưa vào máy, ngay cả khi thiếu một mũi khâu, lỗi kỹ thuật cũng sẽ hiện ra rất rõ ràng.

Hình thêu phức tạp tương tự là huy hiệu chính thức các đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và Argentina. Ngoài việc giống như bản mẫu thì để chính xác, bản vẽ thiết kế cũng được kiểm tra 5 lần trước khi thực hiện.

Các xưởng sản xuất Trung Quốc nỗ lực làm việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: Globaltimes

Mặc dù quy trình sản xuất tương đối khắt khe nhưng cuối cùng thì hoa văn phức tạp như vậy vẫn có thể hoàn thành. Hơn 80 công nhân cố định cộng với hơn 30 công nhân thời vụ lành nghề sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Trong xưởng sản xuất rộng gần 3.000m2 với hơn 300 máy móc của Vương Diễm Hoa, sản lượng xuất xưởng mỗi ngày có thể lên tới hàng nghìn chiếc.

Để đảm bảo nguồn cung, nhà máy của cô Vương sẽ chủ động sản xuất hàng dự trữ dựa theo doanh số bán hàng của phòng phát sóng trực tiếp (phòng live) của thương hiệu trên sàn thương mại điện tử Douyin. " Tại xưởng của chúng tôi, khu vực trữ hàng dự trữ cho đối tác rộng gần 800-900 m2. Ngay khi họ cần, chúng tôi có thể ngay lập tức đẩy mạnh sản xuất và hoàn thành giao hàng ".

Chính vì dự đoán được đơn đặt hàng và sản lượng tiêu thụ của các đối tác trong thời gian diễn ra World Cup mà xưởng đã lên đủ kế hoạch, cho đến nay xưởng của cô Vương chưa bao giờ chậm giao hàng.

Mặc dù công việc sản xuất gấp gáp nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi mà một xưởng sản xuất cỡ trung bình như của cô Vương có thể đảm nhận.

Đã 40 năm gắn bó với ngành sản xuất trang phục, cô Vương từng nhận sản xuất 400.000 chiếc áo trong vòng 20 ngày. Trên thực tế, sự gia tăng đơn đặt hàng do các sự kiện lớn mang lại sẽ tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Do lượng đặt hàng lớn nên ngày công một ngày của công nhân có thể lên tới hàng trăm USD.

Phòng live kết nối cung-cầu

Khi xưởng sản xuất của cô Vương sản xuất hàng thì phòng live Douyin sẽ làm nhiệm vụ kết nối hai đầu cung-cầu.

Trên thực tế, ngay từ đầu năm ngoái, thương hiệu All Star Partner, hợp tác với xưởng của Vương Diễm Hoa đã bắt đầu chuẩn bị các sản phẩm liên quan World Cup Qatar. Từ sự kết hợp thông thường "hoạt động tiền bán hàng + hàng sẵn có", giờ đây do sức nóng của giải đấu nên một số lượng lớn hàng sẵn có đã được chuẩn bị. Theo thương hiệu này, sản phẩm sẵn có trước khi bắt đầu giải đấu đã vượt 100 triệu chiếc.

Doanh thu qua các phòng live tăng đột biết. Ảnh: The Paper

Sau giải Cúp châu Âu và Cúp châu Mỹ năm ngoái, trong thời gian chuẩn bị cho World Cup, các thương hiệu Trung Quốc đã chú ý nhiều hơn đến việc chuẩn bị sản phẩm, đào tạo người dẫn chương trình và tương tác tại chỗ của chương trình phát sóng trực tiếp.

Theo CEO La Bân, lý do khiến ông và đội ngũ của mình chọn kinh doanh sản phẩm IP (sản phẩm được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ) dành cho người hâm mộ, một mặt xuất phát từ kinh nghiệm điều hành CLB fan Barcelona tại Trung Quốc trước đây. Điều này khiến ông nhận ra rằng những vật dụng nhỏ bé như móc chìa khóa, khăn quàng cổ, áo thi đấu đi sau khi được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ càng khơi dậy được sự hào hứng của người tiêu dùng. Mặt khác, người hâm mộ luôn có cầu mà không có cung.

Với sự kết hợp của cả hai, họ bắt tay vào con đường phát triển giá trị của các sản phẩm IP liên quan đến bóng đá.

All Star Partner chỉ mất hai năm tập trung xây dựng quy trình tự phát sóng, tuyển dụng lượng lớn người dẫn chương trình và bình luận viên am hiểu bóng đá, giờ đây, họ đã trở thành một trong những thương hiệu nổi bật trên nền tảng thương mại điện tử Douyin.

Đồng thời, bắt đầu từ năm 2019, thương hiệu này đã liên tiếp trở thành đối tác nhượng quyền IP chính thức của đội tuyển quốc gia Argentina, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan; đồng thời, họ chịu trách nhiệm về hoạt động truyền thông xã hội và quản lý phòng live của đội tuyển Argentina, Bồ Đào Nha trên Douyin.

Nhờ đó, doanh số bán hàng của thương hiệu Trung Quốc luôn được đảm bảo.

Tại kỳ World Cup này, tùy theo sức nóng của trận đấu và tình hình của các đội tuyển, thương hiệu Trung Quốc sẽ tạo ra 20.000 đến 40.000 đơn đặt hàng mỗi ngày, liên quan đến quần áo đấu, phụ kiện, cốc nước, ốp điện thoại... Đương nhiên, những sản phẩm liên quan đến những ngôi sao lớn như Messi hay Ronaldo cũng được đẩy mạnh.

" Tất nhiên, về mặt tiêu thụ, doanh số bán các sản phẩm liên quan đến Messi và Ronaldo chạy hơn nhiều so với các đội bóng và ngôi sao khác ", ông La nói. " Chẳng hạn như chiếc chăn có in Messi 10 hay chiếc áo len có in Ronaldo 7 là mặt hàng rất được ưa chuộng tại cửa hàng của chúng tôi ".

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, theo quan sát của ông La, mặc dù tỷ lệ nam nữ xem bóng đá là 8:2 nhưng xét về khả năng tiêu thụ, fan nữ và fan nam gần như là 50:50, điều này cũng chứng tỏ rằng fan nữ chi nhiều tiền hơn cho bóng đá, thậm chí còn nhiều hơn fan nam. Do đó, thương hiệu Trung Quốc cũng đặc biệt sản xuất các sản phẩm như mũ, vòng tay và áo sơ mi nữ màu hồng phù hợp với các fan nữ.

Trong suốt thời gian diễn ra World Cup, các phòng live trên nền tảng thương mại điện tử Douyin chính thức của All Star Partner và hai đội tuyển quốc gia do thương hiệu vận hành hầu như phát trực tiếp hơn 20 giờ mỗi ngày, đồng thời liên tục quay và cập nhật các video liên quan đến trận đấu và đội tuyển.

Chính những nỗ lực đó đã giành được sự công nhận của người tiêu dùng.

La Bân vẫn còn nhớ rằng vài ngày trước, một quả bóng có in chữ ký của sáu cầu thủ Bồ Đào Nha được đặt trên giá trong phòng live. Theo thông lệ, công ty chỉ đặt 20-30.000 sản phẩm này nhưng ngay khi hình ảnh sản phẩm xuất hiện trong phòng live, nó đã cháy hàng.

" Các đồng nghiệp của chúng tôi trong bộ phận vận hành cũng rất ngạc nhiên khi thấy sản phẩm cháy hàng. Họ chạy ngay đến phòng live để yêu cầu người dẫn chương trình đưa quả bóng này xuống. Mặc dù kế hoạch bị gián đoạn nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì sản phẩm của chúng tôi được người tiêu dùng công nhận ".

Trong nháy mắt, giải đấu World Cup đã đi được một nửa chặng đường và các sản phẩm liên quan đến nó cũng đang nóng lên trên trang thương mại điện tử Douyin.

Theo thống kê, từ ngày 17-23/11, doanh số bán hàng hóa liên quan đến linh vật World Cup La'eeb trên trang thương mại điện tử Douyin đạt gần 70.000 sản phẩm, với tốc độ tăng trưởng hơn 2000% so với tháng trước. Các sản phẩm khác như đồng phục áo đấu, gối, ly nước... cũng rất phổ biến và doanh số tăng gần 600% so với tháng trước.