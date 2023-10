Những chiếc vé tiền triệu của BlackPink, Westlife “cháy hàng” ở Việt Nam: Làm gì để âm nhạc chắp cánh cho thị trường du lịch tỷ đô?

Việt Nam - điểm đến mới nổi của các nghệ sĩ quốc tế

Tối ngày 19/9, bức ảnh thông báo tổ chức đêm diễn ca nhạc tại Tp.HCM của nhóm nhạc Westlife đã khiến người hâm mộ Việt Nam đứng ngồi không yên. Là thần tượng, tượng đài âm nhạc gắn liền với thế hệ 8x-9x, bức ảnh này thu hút hơn 63.000 lượt yêu thích, 23.000 lượt bình luận và trở thành bài đăng có lượt tương tác “khủng” nhất trong khuôn khổ tour diễn The Wild Dream Tour của nhóm.

Đến ngày 26/9, không lâu sau khi mở bán, toàn bộ vé đêm diễn Westlife tại Tp.HCM đã “cháy hàng”, một lần nữa cho thấy sức hút của nhóm nhạc nói riêng cũng như các nghệ sĩ quốc tế nói chung tại Việt Nam.

Bài đăng gây bão mạng xã hội tại Việt Nam của ban nhạc Westlife

Westlife không phải trường hợp cá biệt.

Chỉ mới 2 tháng trước, BlackPink - nhóm nhạc Kpop nổi tiếng toàn cầu đã gây nên cơn sốt tại Việt Nam trong suốt hơn một tháng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Việt Nam liên tục trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế khác như CL (2NE1), EXO, Aespa, Ronan Keating (Boyzone).... với tần suất dày đặc chưa từng có tiền lệ. Cùng với đó, các nhãn hàng, đơn vị tổ chức sự kiện trong nước cũng không ngần ngại chi tiền khủng để mời những người nổi tiếng này làm khách mời biểu diễn.

Nếu như nhiều năm trước, các nghệ sĩ nước ngoài thường chỉ chọn Singapore, Thái Lan hay Indonesia làm điểm dừng chân tại khu vực Đông Nam Á thì giờ đây, Việt Nam đang dần cho thấy tiềm năng to lớn của mình trong việc trở thành điểm đến mới của các nghệ sĩ hay sự kiện quốc tế. Sự biến chuyển này tạo ra cơ hội rộng mở cho Việt Nam trong việc quảng bá, phát triển du lịch.

Cơ hội ngành "công nghiệp không khói" từ các sự kiện âm nhạc quốc tế

Theo ông Phạm Hà - Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup, Việt Nam là một thị trường không hề nhỏ với hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu và cao cấp ngày càng gia tăng - dự kiến chiếm tỷ lệ 26% trong tổng dân số vào năm 2026. Nhu cầu thưởng thức âm nhạc để làm giàu cuộc sống tinh thần cũng ngày càng lớn ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

“Những người trẻ trong độ tuổi lao động có khả năng để sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm được gặp thần tượng một lần, thậm chí là nhiều lần trong đời. Trong khi đó, học sinh, sinh viên ở những thành phố lớn - nơi các sự kiện thường được tổ chức, lại được các vị phụ huynh có tâm lý và khả năng tài chính hỗ trợ mua vé.

Bên cạnh đó, “Việt Nam – vẻ đẹp bất tận” như câu slogan của ngành du lịch Việt cùng như hình ảnh của một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn là một yếu tố quan trọng để thu hút các nghệ sĩ lớn thế giới. Mới đây, giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) đã vinh danh Việt Nam là Điểm đến hàng đầu châu Á”, ông Phạm Hà nhận định.

Theo vị chuyên gia, nếu biết tận dụng lợi thế để trở thành điểm đến của các show diễn lớn mang tầm quốc tế, điều này có thể trở thành “bàn đạp" giúp ngành du lịch Việt Nam tăng tốc. Trước hết, hình ảnh đất nước được lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu nhờ chương trình quảng bá của các ngôi sao quốc tế - vốn có sẵn hàng triệu, chục triệu lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội. Không ít ngôi sao nổi tiếng như Hyeon (SNSD), Rosé (BlackPink),... đã công khai chia sẻ, bày tỏ sự thích thú đối với các điểm đến (đặc biệt là Đà Nẵng, Nha Trang) hay các món ăn của Việt Nam.

Hình ảnh BlackPink đội nón lá lan tỏa khắp cộng động người hâm mộ quốc tế

Đáng kể hơn, những chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng cũng kéo theo lượng người hâm mộ không hề nhỏ tới Việt Nam. Đây là một điểm đến có chi phí rẻ so với nhiều quốc gia trên thế giới, họ thường kết hợp ở lại dài ngày hơn để du lịch, khám phá. Thậm chí, khách quốc tế có thể có được những trải nghiệm du lịch cao cấp, xa xỉ với mức giá phải chăng hơn nhiều so với tại các đất nước đắt đỏ khu vực Châu Âu, châu Á.

Trên thực tế, những tác động tích cực này đã thể hiện rõ khi BlackPink tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội.

Theo thông tin của Sở du lịch Hà Nội, tổng thu từ từ du lịch Thủ đô trong tháng 7 đạt 8.600 tỷ đồng, riêng hai ngày diễn ra concert đạt khoảng 630 tỷ đồng . Trong hai đêm diễn của Blackpink vào 29-30/7, khoảng 170.000 khách đã đến Hà Nội, trong đó khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt. Lượng tìm kiếm về phòng tại Hà Nội trong hai ngày trên các trang đặt phòng quốc tế như Agoda cao gấp 10 lần so với tuần trước đó. Công suất sử dụng phòng của khối khách sạn trong tháng 7 ước đạt 60,8%, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Các điểm tham quan du lịch cũng ghi nhận tăng trưởng khoảng 15-20% so với cùng kỳ cuối tuần trước đó.

Các điểm du lịch lân cận cũng có cơ hội hưởng lợi. Người đứng đầu LuxGroup cho hay, nhu cầu đi lại và trải nghiệm trên các du thuyền của LuxGroup ghi nhận tăng, nhất là quốc tịch của các ban nhạc đã đến Việt Nam gia tăng đột biến. Trong đó, số lượng du khách Hàn Quốc và Trung Quốc đặt tour đi du thuyền Lux Cruises thuộc LuxGroup trên di sản thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) tăng lên tới 50% chỉ trong hai tuần trước và sau sự kiện nhóm nhạc BlackPink đến Hà Nội biểu diễn.

Du thuyền trên vịnh Hạ Long

Làm gì để âm nhạc chắp cánh du lịch?

Ông Phạm Hà - Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup cho rằng, Việt Nam cần coi các sự kiện âm nhạc là cơ hội để xúc tiến tại chỗ và mời các ban nhạc, nghệ sĩ quốc tế cũng như đơn vị tổ chức sự kiện tới Việt Nam. “Không chỉ là điểm đến của các ca sĩ, nhóm nhạc mà Việt Nam còn là nơi tổ chức của các sự kiện quốc tế lớn ở trong nhiều lĩnh vực” , ông Hà nhấn mạnh.

Ông Phạm Hà - Chủ tịch kiêm CEO LuxGroup

“Tôi cho rằng, Việt Nam cần có văn phòng xúc tiến tại nước ngoài trong bối cảnh đang phải cạnh tranh với nhiều điểm đến khác trong và ngoài khu vực vốn đang áp dụng những chính sách hấp dẫn thu hút du khách và các hoạt động xúc tiến diễn ra mạnh mẽ. Chúng ta cần chia nhỏ các thị trường và phối hợp với các đại sứ quán ở nước sở tại để nghiên cứu sâu hơn về “insight” người đi du lịch của từng thị trường đó. Từ đó, “đánh” đúng tâm lý khách hàng mục tiêu với các sản phẩm và kế hoạch quảng bá phù hợp.

Các địa phương cũng cần tích cực, năng động và sáng tạo hơn trong quảng bá và xúc tiến du lịch, kết hợp nguồn lực công và tư để có thể khai thác hiệu quả các thị trường mục tiêu”.

Trong khi đó, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch mới để tạo ra các trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách. Đồng thời, tập trung vào chất lượng sản phẩm cũng như cách thức quảng bá phù hợp, hiện đại. Thay vì cạnh tranh, doanh nghiệp nên hợp tác để tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo trải nghiệm đa dạng cho khách du lịch.