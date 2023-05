Những chuyện độc lạ ở SEA Games 32: Từ bốc thăm giành HCV cho đến vụ ẩu đả kinh hoàng ở môn bóng đá nam

Bên cạnh đó, kỳ Đại hội năm nay cũng xuất hiện không ít điều độc lạ, mang đến những giây phút dở khóc dở cười.

Võ sĩ giành HCV nhờ bốc thăm

Câu chuyện diễn ra trong trận chung kết đối kháng Vovinam hạng 65kg giữa Bùi Thị Thảo Ngân và đối thủ Hergie Bacyadan (Philippines). Theo luật, cả hai sẽ tranh tài trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Nếu hòa, đôi bên sẽ chơi thêm một phút hiệp phụ.

Dù vậy, Bùi Thị Thảo và Bacyadan tỏ ra ngang tài ngang sức, không thể phân định thắng bại. Kết thúc thời gian thi đấu, đôi bên hòa nhau với tỷ số 6-6. Cuối cùng, trọng tài quyết định sẽ để cả hai bốc thăm nhằm chọn ra người chiến thắng.

Ban tổ chức tiến hành bốc thăm để tìm ra nhà vô địch môn vovinam

Bùi Thị Thảo rút được lá thăm may mắn nhận tấm HCV. Phía Philippines phản đối quyết định này nhưng kết quả vẫn giữ nguyên. Thực tế, việc bốc thăm đã được quy định trong điều lệ giải. Tuy nhiên, màn so tài giữa Thảo và Bacyadan là lần duy nhất những lá thăm may rủi được dùng tại SEA Games 32 để xác định ngôi vô địch.

Nội dung cầu lông không dành cho các nước mạnh

Ở SEA Games 32, ban tổ chức đã quyết định thêm vào nội dung đồng đội hỗn hợp. Điều đặc biệt là những quốc gia mạnh về cầu lông trong khu vực là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam không được phép tham dự.

Được biết, sở dĩ số quốc gia tham dự bị giới hạn là bởi nước chủ nhà muốn tạo cơ hội cạnh tranh cho các nước chưa từng giành huy chương cầu lông tại SEA Games.

Trận chung kết nội dung này đã diễn ra vào hôm 10/5. Tại đây, chủ nhà Campuchia đã vượt qua Myanmar với tỷ số 3-2 để lần đầu tiên giành HCV cầu lông SEA Games.

Niềm vui của đội cầu lông Campuchia sau khi vô địch nội dung đồng đội hỗn hợp

Màn 'quay xe' ở môn Pencak Silat

Trận chung kết hạng 50-55kg môn Pencak Silat giữa Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Dwi Meilani đã kết thúc với kịch bản không ngờ. Ở những giây cuối, Safira đang dẫn cách biệt 61-43 tưởng chừng cầm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên, Hồng Ân lúc này lại thực hiện thành công một đòn khóa tay thành công. Trọng tài sàn quyết định xử thua Safira. Tuy nhiên, phía Indonesia không đồng ý với quyết định trên và ban huấn luyện hai bên lao vào tranh cãi gay gắt.

Tổ trọng tài sau đó lại đổi ý, trao phần thắng cho VĐV Indonesia. Lúc này, đến lượt phía Việt Nam khiếu nại. Sau một hồi thảo luận, ban tổ chức quyết định trao HCV cho cả hai.

Hồng Ân và Safira cùng nhận HCV. Ảnh: BTC

Đội Indonesia bỏ cuộc vẫn giành HCV

Ở trận chung kết nội dung Valorant của Esport, đội Indonesia bị Singapore dẫn trước và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên lúc này, phía Indonesia báo cáo về việc Singapore tận dụng bug (lỗi trong trò chơi) để tạo lợi thế.

Ban tổ chức xác định Singapore không phạm quy và từ chối xử phạt. Indonesia từ chối thi đấu tiếp bất chấp màn so tài được tạo điều kiện dời lịch sang hôm sau.

Tưởng chừng phía Indonesia sẽ bị xử thua do bỏ cuộc. Tuy nhiên sau quá trình hội ý, ban tổ chức vẫn trao HCV cho cả hai đội.

Ẩu đả tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games

U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã mang đến một trận đấu khó tin. Bị dẫn trước 2 bàn nhưng U22 Thái Lan gỡ hòa ở những giây cuối. Sang hiệp phụ đầu tiên, U22 Indonesia nâng tỷ số lên 3-2. Một vụ ẩu đả nổ ra trong lúc đội tuyển xứ vạn đảo đang ăn mừng.

Ông Kombes Pol Sumardji - Trưởng đoàn của U22 Indonesia - cùng một số cầu thủ đã bị thương. Trọng tính chính đã phải rút ra tổng cộng 5 thẻ đỏ cho đôi bên. Cuộc đối đầu sau đó kết thúc với tổng cộng 7 thẻ đỏ, 14 thẻ vàng. Truyền thông quốc tế cũng ngỡ ngàng với những gì đã diễn ra trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

LBBĐ châu Á (AFC) cũng đã bắt tay vào điều tra vụ việc và có thể ra án phạt nặng với LĐBĐ Thái Lan.

Vụ ẩu đả trong trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Ảnh: Mainstand