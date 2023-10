Những con số khủng của giải chạy VPIM 2023

Tốc độ bán bib vô tiền khoáng hậu – 5.000 bib "có chủ" trong vòng 48h

Ngay sau khi họp báo công bố ra mắt, cổng bán bib của VPIM 2023 đã được mở và ghi nhận lượng đăng ký nhanh kỷ lục: 5.000 bib đã được đặt mua trong vòng 48 giờ. Lý giải cho điều này, anh Nguyễn Mạnh Hoàng, 38 tuổi một runner tại Hà Nội cho biết, bản thân VPBank là đơn vị rất có danh tiếng trong giới chạy bộ, đã đồng hành và tổ chức 10 giải đấu quy mô trên toàn quốc nên cộng đồng runner hoàn toàn tin tưởng và háo hức tham gia.

Đây cũng là một giải chạy phi lợi nhuận, tất cả doanh thu của VPIM 2023 được đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Đặc biệt, mỗi VĐV đăng ký tham gia đã đóng góp 30.000 đồng vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương (do VPBank phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam thực hiện) và chương trình giảm tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á do Newborns - tổ chức phi chính phủ đến từ Anh Quốc triển khai. Trong lễ khai mạc giải chạy, Ban Tổ chức (BTC) VPIM đã trao tặng số tiền đóng góp này, tương đương 300 triệu đồng cho hai tổ chức.

Gần 11.000 VĐV tham gia giải đấu

Thực tế là với nhiều giải chạy, việc bib ưu đãi có giá hấp dẫn cũng dễ dẫn đến tình trạng nhiều runner không ngại cho "rụng" bib trước ngày thi đấu. Tuy nhiên với VPIM 2023 diễn biến lại theo chiều ngược lại. Đến trước giải đấu và kể cả sau khi giải đã kết thúc, rất nhiều runner đã tiếc nuối khi không kịp sở hữu được chiếc bib chạy. Thậm chí có runner "tuyệt vọng" đến mức phải đeo biển S.O.S tìm bib ngay tại gian hàng EXPO trước giải chạy.

Theo BTC công bố, gần 11.000 VĐV đã tham gia VPIM 2023, trong đó cự ly 21km chiếm tới hơn 40% số lượng runner, phủ xanh các góc phố Hà Nội rạng sáng ngày 8/10, tạo nên một trong những giải chạy có số lượng người tham gia lớn nhất Việt Nam.

Hệ thống giải thưởng lớn nhất với 115 giải, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng

VPIM 2023 hiện là một trong những giải chạy có tổng số tiền thưởng lớn nhất hiện nay với tổng tiền thưởng trị giá gần 2 tỷ đồng cho 115 giải, trong đó giải thưởng tiền mặt lên tới gần 800 triệu đồng, được xem là một trong những giải chạy có giải thưởng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay.

Với mong muốn khích lệ phong trào chạy bộ lớn mạnh trong cộng đồng, BTC VPIM 2023 đã quyết định không phân giải thưởng theo hệ chuyên nghiệp hay hệ phong trào, mà mở rộng số lượng giải thưởng từ 3 giải như thông thường lên 10 giải. Bên cạnh đó là các giải dành cho độ tuổi của hai cự ly 42km và 21km và giải thưởng thử thách đồng đội. Chính nhờ cơ cấu giải thưởng "hào phóng" mà các runner có thêm nhiều cơ hội "đứng bục" và nhận quà hơn tại VPIM, từ đó lan truyền thêm sức nóng cho giải đấu.

VĐV Nguyễn Tiến Sản đã nhận giải thưởng trị giá 55 triệu đồng khi vô địch cự ly 42km của VPIM 2023

Racekit "túi ba gang thịnh vượng" với tổng giá trị gần 20 triệu đồng



Racekit cũng là một trong những điểm nhấn được nhiều runner khen ngợi tại VPIM 2023. Có tới 20 vật phẩm trong racekit của VPIM 2023, trong đó nổi bật là chiếc áo đấu Anta cùng loạt quà tặng và thẻ ưu đãi từ các thương hiệu như TH True Juice, Super Cap Beer, Venesa, Salonsip, LynkiD, Miso Dental… với tổng giá trị lên tới gần 20 triệu đồng.

Đặc biệt thay vì tặng balo đeo như nhiều giải chạy khác, VPIM đựng vật phẩm trong túi vải canvas dày dặn, chắc chắn, đứng dáng, thời trang, có thể sử dụng với nhiều mục đích, thân thiện với môi trường.

"Tôi đánh giá cao chiếc túi vật phẩm của VPIM 2023 vì tính hữu dụng của nó" – chị Huyền Vũ, runner thuộc CLB Kiến Hưng chia sẻ - "cách ban tổ chức thể hiện trách nhiệm với môi trường cũng là điều khiến tôi ấn tượng và sẽ gắn bó với giải vào năm tới".

Cung đường 42km đi qua 3 cây cầu

Năm nay VPIM 2023 thật sự đã tạo sóng trong giới chạy bộ tại Hà Nội khi công bố cung đường 42km tại Hà Nội ôm trọn 3 cây cầu biểu tượng của thủ đô là cầu Nhật Tân – cây cầu thép dây văng lớn bậc nhất Việt Nam; cầu Đông Trù – cây cầu vòm ống thép nhồi bê tông tiên phong ở Việt Nam và cầu Long Biên – cây cầu thép bắc qua sông Hồng, "chứng nhân lịch sử" của Hà Nội. Chuyên gia Kim Vivian (Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS) - người đã nhiều năm gắn bó với các giải chạy tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam đã từng chia sẻ: "Đường đua VPIM ở cự li 42km sẽ hết sức thú vị và mới mẻ trong mọi mặt" và nhiều runner sau khi trải nghiệm đã có cùng nhận định.

Cung đường VPIM 2023 đậm chất mùa thu Hà Nội

Anh Phạm Phú Trong, một runner thuộc CLB VPRun chia sẻ "Tôi đã có những bức ảnh đêm đầy màu sắc tại cầu Nhật Tân, đón bình minh trên cầu Đông Trù và tận hưởng khoảnh khắc chuẩn bị cán đích tại cầu Long Biên, thật sự là một cung đường nhiều cảm xúc".

Anh Trọng đón bình minh trên cầu Đông Trù

Tuy nhiên hành trình qua 3 cây cầu cũng thử thách sức bền của nhiều runner. "Chạy qua 3 cây cầu thực sự là rất mệt, tuy nhiên đó cũng chính là điều hấp dẫn runner nhất" - runner Duy Anh, Hà Nội nhận định.

Bùng nổ mạng xã hội với hơn 20 triệu lượt tiếp cận và tương tác

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, hàng ngàn runner đã hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình lên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook, Tiktok đến Instagram. Các chỉ số social listening ghi nhận lượng tiếp cận và tương tác liên quan đến giải chạy VPIM trên toàn mạng lên tới hơn 20 triệu lượt trong vòng 24h sau giải đấu.

Đặc biệt những hình ảnh runner cosplay tại VPIM nhận được lượng tương tác khủng. Theo BTC có ít nhất hơn 30 runner - cosplayer tham gia VPIM 2023, trong đó nổi bật là runner Xuân Khải đến từ câu lạc bộ VKL, mặc trang phục "Superman" chinh phục thành công cự ly 42km dưới 4 giờ. Được biết, VPIM cũng là giải đấu có phần thưởng dành cho cosplay lớn nhất Việt Nam hiện nay với tổng giải thưởng lên tới 40 triệu đồng./.