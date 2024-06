Những con số kỷ lục tại Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Được tổ chức với quy mô lớn hơn lần đầu, Lễ hội Sông nước lần 2 đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động giải trí, ẩm thực, mua sắm đa dạng đậm nét văn hóa miền sông nước. Thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo được "làn sóng" hưởng ứng mạnh mẽ trên báo đài, mạng xã hội và các kênh truyền thông. Trong đó, những chủ đề được quan tâm nhiều nhất bao gồm: Chương trình nghệ thuật "Chuyến tàu huyền thoại"; Công bố Đại sứ truyền thông; Hoạt động check-in tại Không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; Trình diễn drone bế mạc Lễ hội.



Ngay sau đêm khai mạc, Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã nhanh chóng chiếm vị trí tin tức Hot nhất mạng xã hội (ngày 31/5/2024), với hơn 157,1K tương tác và 36,5K thảo luận. Chưa dừng lại ở đó, sự quan tâm của công chúng vẫn duy trì "nhiệt" trong những ngày tiếp theo và đưa Lễ hội trở thành top 100 xu hướng của Tiktok trong 30 ngày gần nhất, trong đó có clip trailer chính thức của Lễ hội đạt hơn 24 triệu lượt xem.

Lễ hội Sông nước năm 2024 tạo sự "bùng nổ" trong truyền thông

Riêng kênh truyền thông báo chí có số lượng tin, bài viết, hình ảnh tăng gấp 6 lần so với Lễ hội Sông nước lần 1. Cụ thể 3.525 tin, bài của 100 cơ quan báo chí trên cả nước và hơn 900 trang báo của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… đã đưa tin về lễ khai mạc và các hoạt động chính, tiếp cận hơn 2 triệu lượt xem trên toàn cầu.

Lễ hội năm nay còn có sự hưởng ứng tích cực của hơn 50 KOL/KOC với tổng 289 bài viết trên các nền tảng khác nhau. Với sự cộng hưởng mạnh mẽ từ Đại sứ truyền thông có sức ảnh hưởng cả trong và ngoài nước như Ca sĩ – Diễn Viên Chi Pu là nghệ sĩ có độ phủ tại thị trường tỉ dân Trung Quốc – cũng là một thị trường mang đến lượng du khách lớn cho Thành phố, hay dàn Hoa Á hậu Uni Media và đội ngũ travel blogger, youtuber trải dài từ miền Bắc như Sapa TV, Nếm TV tới miền Nam như Quỷ Cốc Tử, Phạm Dũng Phan Diễm…

Dàn Hoa Á hậu Uni Media tham dự khai mạc Lễ hội Sông nước góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông mạnh mẽ

Theo Bà Lê Hoàng Mỹ Hạnh (CEO Green Communications – đơn vị tư vấn và triển khai hoạt động truyền thông Lễ Hội) cho biết để đạt được những con số thống kê ấn tượng về truyền thông, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng vào việc sử dụng các công cụ truyền thông kép giúp tăng sức thu hút qua lại. Kết hợp đa nền tảng giữa Facebook – Tiktok – Google – VieOn – các trang tin trong nước và quốc tế cùng hàng loạt nội dung từ video trải nghiệm thịnh hành đến hình ảnh người nổi tiếng để xây dựng nên những hot search mang tên Lễ Hội Sông Nước suốt những ngày qua.

Với chiến lược truyền thông sáng tạo và hiệu quả, Lễ hội đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu của người dân đối với Thành phố.

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Du lịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện Thành phố Thủ Đức thực hiện, cùng với các đơn vị đồng hành chiến lược cụ thể là Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun World, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank); các đơn vị đồng hành với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPbank), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Tổng Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn; các đơn vị bảo trợ thông tin với TikTok Việt Nam, Siêu ứng dụng giải trí VieON, UniMedia Việt Nam, Công ty quản lý nghệ sỹ toàn diện The First Management, Công ty Cổ phần Quảng Cáo Shojiki thuộc SJK Group.

Diễn ra từ ngày 31/5 đến 09/6/2024, Lễ hội Sông nước thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao - ẩm thực - mua sắm với 17 hoạt động chính được tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt, trải dài từ khu vực trung tâm đến các quận, huyện và TP.Thủ Đức trên địa bàn thành phố.