Những “đặc quyền” tiện ích tại The Azura – Phân khu đẳng cấp nhất Ivory Villas & Resort

Nằm tại Lương Sơn, Hòa Bình - vùng đất cửa ngõ của Tây Bắc, Ivory Villas & Resort đang trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng độc đáo mới của thành phố Hòa Bình, với sự đan cài của văn hóa bản địa đặc sắc và hơi thở cuộc sống hiện đại.

Sau thành công của giai đoạn 1 với gần 100% căn biệt thự tại phân khu Dara đã hoàn thiện, bàn giao cho chủ nhân và đi vào vận hành, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình (thuộc Tập đoàn Việt Mỹ) tiếp tục "trình làng" phân khu The Azura – phân khu đẳng cấp nhất dự án Ivory Villas & Resort.

Được biết, The Azura là phân khu có độ cao lớn nhất và được đầu tư kỹ lưỡng nhất trong 4 phân khu (Dara; Azura; Manila; Terra) tại tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng Ivory Villas & Resort với diện tích đa dạng từ 250m2 đến 1000m2.

Bên cạnh những lợi thế được thừa hưởng khi nằm trong quần thể Ivory Villas & Resort như được bao bọc bởi hơn 2.000ha rừng tự nhiên; thiết kế độc đáo theo phong cách "phi cản trở" – mỗi căn biệt thự đều có tầm nhìn không bị che khuất bởi bất kỳ vật thể nào; vận hành và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; sổ đỏ lâu dài... cư dân tinh hoa tại The Azura còn có những "đặc quyền" tiện ích độc đáo, xứng tầm. Lựa chọn The Azura, chủ nhân của phân khu đẳng cấp này sẽ có trọn vẹn 365 ngày tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái, không khí trong lành tuyệt đối.

Các căn dinh thự 1000m2 tại phân khu The Azura nằm ở điểm cao nhất của dự án.

Những đặc quyền riêng biệt tại The Azura phải kể đến như: tận hưởng không gian ấm cúng nhưng không kém phần khoáng đạt tại nhà hàng The Bistro Hòa Bình; chứng kiến sự giao thoa văn hoá bản địa và hiện đại thông qua ẩm thực, các sự kiện, triển lãm văn hoá và thời trang tại quần thể tổ hợp dịch vụ 5 tầng - Trung tâm thương mại The Central; chiêm ngưỡng trọn vẹn dự án trong khung cảnh mây trắng bồng bềnh nép vào sườn núi mỗi sáng bình minh hay mỗi khi hoàng hôn buông tại đài Vọng cảnh; vườn hoa Nhật Sắc được bài trí theo cảm hứng ruộng bậc thang; con đường Thổ Cẩm đậm đà bản sắc văn hóa xứ Mường; công viên nước Paradise Water Park; khu trải nghiệm thiên nhiên… Bên cạnh đó là hệ thống bể bơi vô cực cùng tổ hợp chăm sóc sức khoẻ (spa, yoga, gym…) chuẩn quốc tế được trang bị đầy đủ ngay tại dự án.

Nhà hàng được lấy cảm hứng từ tre, gỗ với khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt.

Đây là "vòng tròn tiện ích" phục vụ đầy đủ các nhu cầu từ giải trí, văn hoá, thể thao tới ẩm thực cho chủ nhân tinh hoa tại dự án. Sự kết hợp hài hoà nhất quán của các tiện ích vừa hiện đại, vừa truyền thống tại The Azura góp phần vẽ nên một Ivory Villas & Resort đẳng cấp, mang hơi thở thời đại nhưng vẫn ấn tượng với văn hóa bản địa không thể trộn lẫn.

Sở hữu biệt thự tại The Azura, chủ nhân không chỉ có quyền sở hữu với riêng căn hộ đó mà còn là các tiện ích của cả phân khu. Những tiện ích cao cấp nâng tầm giá trị cho các căn biệt thự, đó chính là lý do vì sao khi quyết định sở hữu bất động sản, đặc biệt là nghỉ dưỡng, khách hàng thường rất lưu tâm đến tiện ích dự án.

Toàn bộ dịch vụ, tiện ích tại Ivory Villas & Resort được quản lý bởi Công ty Quản lý Khách sạn Việt Mỹ. Nhờ đó, chất lượng luôn được đảm bảo đẳng cấp 5 sao, tạo nguồn khai thác hiệu quả, mang tới dòng lợi nhuận ổn định, đúng hạn cho chủ sở hữu mua các căn biệt thự để kinh doanh.

Thông tin dự án:

Ivory Villas & Resort

Địa chỉ: Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Mỹ

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 1900 56 1578

Đăng ký nhận thông tin tại: https://ivoryresort.com

Fanpage: Ivory Villas & Resort

