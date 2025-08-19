Những ‘đại gia’ đem tiền mặt đi trả hết nợ vẫn còn hơn chục nghìn tỷ

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đứng đầu danh sách doanh nghiệp đang sở hữu số tiền thừa để trả nợ là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas (GAS). Dù trả hết mọi khoản nợ với các bên, GAS vẫn còn 21.247 tỷ đồng

Theo thông tin trên báo cáo tài chính quý 2/2025 của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam, tại thời điểm 30/06/2025, có 10 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn trên 1 tỷ USD.

Top 5 doanh nghiệp đứng đầu bao gồm Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI). Trong đó, VGI sở hữu hơn 41.000 tỷ tiền, chiếm tới hơn 60% tổng tài sản.

Trong giai đoạn các kênh huy động vốn đang gặp khó khăn, những doanh nghiệp nắm nhiều tiền mặt được đánh giá là doanh nghiệp có lợi thế hơn cả. Tuy nhiên, doanh nghiệp có “sức mạnh” thực sự nên được đo lường bằng con số chênh lệch giữa tiền và nợ phải trả (tiền ròng), thể hiện cho việc doanh nghiệp có đủ tiền để trả cho tất cả các khoản nợ hiện hữu của mình hay không.

Theo đó, đứng đầu danh sách doanh nghiệp đang sở hữu số tiền thừa để trả nợ là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas (GAS). Dù trả hết mọi khoản nợ với các bên, GAS vẫn còn 21.247 tỷ đồng

Các ông lớn nhiều tiền xếp sau đó Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (VEA), Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (VGI) và Sabeco (SAB). Trả hết nợ, các doanh nghiệp này vẫn còn hơn 10.000 tỷ đồng tiền.

Trong top các doanh nghiệp nhiều tiền có sự xuất hiện của 4 cái tên không có cổ phần của nhà nước là Sabeco, Hóa chất Đức Giang, Vinamilk và QNS.

Nếu đem chia số tiền ròng của các doanh nghiệp cho các cổ đông, mỗi cổ phần của DGC được hưởng tới 24.452 đồng trên mỗi cổ phần, cao nhất trong 10 doanh nghiệp trên. Sau đó là Đạm Phú Mỹ với 13.448 đồng/cp và VEAM với 11.587 đồng/cp.

