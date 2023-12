Những dấu ấn nổi bật của ví điện tử ZaloPay trong 2023

Lần đầu tiên người dùng có thể giao dịch chứng khoán trên ví điện tử



Tháng 7/2023, Ví điện tử ZaloPay và Chứng khoán DNSE ký kết thỏa thuận hợp tác, chính chính thức ra mắt Tài Khoản Chứng Khoán - sản phẩm đầu tư chứng khoán tiên phong trên ví điện tử tại Việt Nam, cho phép tham gia giao dịch chỉ từ một cổ phiếu.

ZaloPay mong muốn trở thành ví điện tử dẫn đầu trong việc bình dân hóa đầu tư chứng khoán

Chia sẻ tầm nhìn chung về bình dân hóa sản phẩm tài chính - chứng khoán, sự hợp tác giữa ZaloPay và DNSE được kỳ vọng giúp việc đầu tư chứng khoán trở nên đơn giản, dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Ngay cả những người mới bắt đầu tìm hiểu đầu tư tài chính, chứng khoán cũng có cơ hội học hỏi, trải nghiệm sân chơi này mà không bị áp lực về số vốn ban đầu.

Sau hơn một tháng ra mắt thị trường, Tài Khoản Chứng Khoán hợp tác giữa DNSE và ZaloPay chính thức chinh phục cột mốc 100.000 người sử dụng. Đây là con số tăng trưởng ấn tượng trên thị trường, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư F0.

Ra mắt ZaloPay QR Đa Năng chấp nhận mọi thanh toán

QR Đa Năng là một trong những sản phẩm chiến lược của ZaloPay trong năm 2023. Mã QR này của ZaloPay được xây dựng trên chuẩn VietQR, cho phép người dùng linh hoạt sử dụng bất kỳ ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét và thanh toán. Toàn bộ quy trình được diễn ra trên cùng một nền tảng, đem đến trải nghiệm thông suốt và liền mạch cho khách hàng. Qua đó vừa giúp hạn chế tối đa sai sót, vừa rút ngắn thời gian giao dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, ZaloPay QR Đa Năng đã có mặt tại hơn 10.000 chuỗi cửa hàng, hệ thống bán lẻ và dịch vụ nhiều quy mô; tương đương với hơn 28.000 điểm chấp nhận thanh toán online và offline trên khắp cả nước. Trong đó có thể kể đến các hệ thống cửa hàng nổi tiếng như: Viettel Store, Mykingdom, The Coffee House, Katinat, Decathlon, Sukiya, Tous les Jours, KFC,... và ghi nhận phản hồi tích cực từ các đối tác doanh nghiệp lẫn người dùng.

ZaloPay giới thiệu thêm phương thức thanh toán mới bằng QR Đa Năng tại Đường Sách TPHCM

Trong những tháng cuối năm, ZaloPay triển khai chiến dịch ra mắt QR Đa Năng thông qua chuỗi sự kiện offline hoành tráng ở hai điểm cầu Hà Nội và TPHCM như: mang mô hình Thành Phố QR Đa Năng "xuống phố", coffee chat - workshop gặp gỡ cùng báo đài, nghệ sĩ, người sáng tạo nội dung trên các nền tảng,… Đặc biệt, ZaloPay đã mang QR Đa Năng đến với Đường Sách TPHCM với mong muốn không chỉ giới thiệu thêm phương thức thanh toán không tiền mặt đến với cộng đồng yêu sách mà còn đồng hành cùng Đường Sách TPHCM thúc đẩy và lan tỏa văn hóa đọc đến người dân lẫn du khách trong và ngoài nước.

Tích hợp vào hệ sinh thái các "siêu ứng dụng"

Tháng 1/2023, ZaloPay trở thành Ví điện tử Việt Nam tiên phong tích hợp thành công vào ứng dụng Grab, bên cạnh hình thức thanh toán qua Ví Moca và các thẻ ngân hàng đã liên kết hoặc tiền mặt như trước đây.

Tháng 6/2023, ZaloPay là nhà cung cấp ví điện tử Việt Nam tham gia vào hệ thống thanh toán của Shopify - nền tảng thương mại hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 40.000 đối tác tại nhiều quốc gia. Hợp tác này là nền tảng quan trọng để ZaloPay giới thiệu và nhân rộng mô hình website thương mại điện tử "Brand.com" trong cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Ông Lê Hồng Minh - CEO VNG (phải) và ông Alejandro Osorio - Giám đốc điều hành Grab Việt Nam tại Hội thảo Hợp tác nâng tầm thanh toán không dùng tiền mặt

Tháng 8/2023, ZaloPay trở thành một trong những đối tác Việt Nam đầu tiên của Apple Pay. Hợp tác này giúp các đối tác doanh nghiệp đang sử dụng Cổng thanh toán ZaloPay (ZaloPay Gateway) có thể mở thêm lựa chọn thanh toán mới là Apple Pay cho khách hàng của họ mà không mất thêm bất cứ chi phí nào. Đến tháng 10/2023, ZaloPay nâng cấp mối quan hệ hợp tác khi tích hợp thành công, đưa Apple Pay trở thành phương thức thanh toán cho nhiều dịch vụ trên Ví điện tử ZaloPay.

Trong hai tháng cuối năm, ZaloPay tiếp tục hợp tác cùng Gojek và Xanh SM, mang đến thêm phương thức thanh toán không tiền mặt tiện lợi cho người dùng trên các ứng dụng này. Cũng kể từ đây, ví điện tử quốc dân ZaloPay đã chính thức có mặt trên hầu hết các ứng dụng gọi xe - giao hàng hàng đầu tại Việt Nam như: Grab, Be, Gojek, Xanh SM, Ahamove...

Bà Lê Lan Chi – CEO ZaloPay chia sẻ về các giải pháp thanh toán của ZaloPay tại hội nghị kinh doanh cùng Shopify vào tháng 08/2023

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần ZION - đơn vị chủ quản Ví điện tử ZaloPay - đã trở thành đại diện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Top 200 doanh nghiệp fintech toàn cầu do CNBC công bố. Đây là BXH được kênh tin tức hàng đầu của Mỹ CNBC hợp tác cùng đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập Statista thực hiện. ZaloPay cũng là Top 2 ví điện tử có tỷ lệ thâm nhập thị trường (penetration rate) lớn nhất tại Việt Nam, theo Báo cáo Người tiêu dùng số - The Connected Consumer Quý 1/2023 do Decision Lab và Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam (MMA) thực hiện.