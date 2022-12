Những điểm nổi bật tại triển lãm thời trang hoành tráng năm 2022

PETALWALKER - Triển lãm thời trang với 5 triệu cành hoa



Vào ngày 08-12/12, triển lãm PETALWALKER - Cuộc dạo chơi của những cánh hoa đã chính thức diễn ra tại Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh). Triển lãm được phân chia thành gồm 10 không gian trưng bày giàu tính nghệ thuật và được trang trí chủ đạo bằng những hoa tươi. Mỗi không gian trưng bày đều hàm chứa ý tưởng riêng tái hiện lại mỗi giai đoạn trưởng thành của PHUONG MY trong hành trình 10 năm chinh phục giới thời trang.

Những mẫu thiết kế biểu tượng xuất hiện tại PETALWALKER đều được giám tuyển kỹ lưỡng nhằm thể hiện được dấu ấn riêng biệt của PHUONG MY. Mỗi giác quan của khách tham quan sẽ được đánh thức nhờ ánh sáng, mùi hương từ những cánh hoa và tinh thần duy mỹ hoàn hảo của PHUONG MY.

Concept hoa được thực hiện bởi Liti Florist và Phong Design.

Mọi chi tiết tại buổi triển lãm đều được tính toán kỹ càng, khu vực mặt tiền Dinh Độc Lập được tạo dựng thành một tác phẩm nghệ thuật làm hoàn toàn từ hoa, mang hơi hướng flowerbomb đang thịnh hành trên thế giới. Đặc biệt, Dinh Độc Lập được khoác lên mình lớp áo hoa diễm lệ như thế. Triển lãm PETALWALKER cũng chính triển lãm tiên phong tại Việt Nam sử dụng 5 triệu cành hoa để phủ kín cổng Dinh Độc Lập.



Khu vực mặt tiền Dinh Độc Lập trở thành tác phẩm nghệ thuật hoa sắp đặt mang hơi hướng flowerbomb thịnh hành trên thế giới.

10 căn phòng triển lãm tương ứng với hành trình 10 năm

Tiến sâu vào khu vực trưng bày, khách tham quan như được theo dõi một cuốn phim tua ngược hành trình 10 năm PHUONG MY, với 10 căn phòng trưng bày 10 bộ sưu tập làm nên tên tuổi của thương hiệu. Đây cũng chính là những tác phẩm giúp cho tên tuổi của PHUONG MY được giới mộ điệu thế giới ghi nhớ và giúp NTK gốc Việt có mặt trên nhiều tạp chí danh tiếng thế giới. Điển hình như BST Bridal - ESPOIR trình diễn tại New York Fashion Week Bridal 2019 đã khiến The New York Times không tiếc giấy mực khen ngợi.

Không gian triển lãm được chia thành 10 phòng trưng bày tái hiện lại 10 năm xây dựng nên tên tuổi PHUONG MY.

Nói rõ hơn về BST mới nhất của PHUONG MY - PETALWALKER có thể nhận xét là một tác phẩm nghệ thuật mang những giá trị di sản kiến tạo PHUONG MY. BST tái khẳng định vị thế mới của trình độ thủ công nhà nghề của PHUONG MY. Mọi chi tiết được đều được thực hiện tỉ mỉ trên nền chất liệu thượng hạng như vải tuyn, lụa, gấm đến lụa cotton, dệt tại các xưởng Couture truyền thống tại châu Âu.



Chất lượng khẳng định nên tên tuổi PHUONG MY

Thông qua sự kiện hoành tráng đánh dấu 10 năm phát triển của PHUONG MY, chủ nhân thương hiệu cũng hy vọng khẳng định giá trị cốt lõi của thương hiệu chính là luôn nhắm đến những sản phẩm chất lượng cao. Trong khoảng thời gian 2019-2021, thời điểm dịch bệnh bùng phát, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh. PHUONG MY hoàn toàn không thể nhập được những loại vải và nguyên phụ liệu đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những vật liệu thay thế, PHUONG MY đã quyết định tạm dừng vì lý tưởng không thể đánh mất hồn cốt của thương hiệu đã được xây dựng nhiều năm.

Đối với PHUONG MY chất lượng luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

3D mapping lên toàn bộ Dinh Độc Lập



Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, Dinh Độc Lập lung linh, nổi bật với màn 3D mapping liên tục trong 3 ngày đã nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Triển lãm kỷ niệm 10 năm của PHUONG MY đã tạo nên tiền lệ chưa từng có tại Việt Nam đó chính là khoác lên không gian Dinh Độc Lập một màu sắc đầy thơ mộng và mang đậm tính nghệ thuật hiện đại.

Visual được thực hiện bởi Top Group.

PHUONG MY kỷ niệm 10 năm với triển lãm "Cuộc dạo chơi của những cánh hoa", một lần nữa khẳng định vị thế của thương hiệu trong làng thời trang Việt. PHUONG MY sau 10 năm vẫn giống như PHUONG MY của ngày đầu: luôn chỉn chu, đẳng cấp. Giá trị PHUONG MY mang lại là niềm tự hào của thời trang Việt.