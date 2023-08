Những điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam năm 2023

Thị trường biến động và cơ hội cho thương hiệu mới



Thị trường xe hơi trong nước trải qua nửa đầu năm 2023 khá nhiều biến động. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn, lãi suất tăng cao, người dùng thắt chặt chi tiêu khiến nhu cầu mua sắm ô tô giảm sút. Theo tổng hợp số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công và VinFast, toàn thị trường đạt gần 180.000 xe sau 6 tháng đầu năm 2023.

Con số này giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái (250.000 xe). Tuy vậy, bước sang quý 3/2023, thị trường ô tô đang ấm dần lên và kỳ vọng bứt phá trong những tháng cuối năm khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng từ ngày 1/7.

Thị trường đi xuống đầu năm nhưng tín hiệu lạc quan đến từ việc các hãng vẫn không ngần ngại tung ra nhiều mẫu xe nâng cấp hoặc hoàn toàn mới để tiếp tục củng cố và mở rộng thị phần. Ngoài ra, hàng loạt thương hiệu xe hơi mới quyết định khai phá thị trường Việt Nam bằng các mẫu xe lần đầu xuất hiện.

Thực tế, càng ở giai đoạn thị trường có nhiều biến động, xu hướng tiêu dùng của khách hàng thay đổi lại là thời cơ tốt cho những thương hiệu mới gia nhập. Trong khi đó, người dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi có nhiều lựa chọn mua sắm hơn. "Làn gió" mới từ các hãng xe tân binh đem đến tính cạnh tranh cho thị trường, giúp giảm giá bán, tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ. Điều này góp phần tăng thêm cơ hội sở hữu xe hơi cho khách hàng ở thị trường có tỷ lệ ô tô trên đầu người còn rất thấp như Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định về dài hạn, thị trường Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ đối với những hãng ô tô bởi nền kinh tế còn đang trên đà phát triển và rất triển vọng. Vì thế, việc các hãng mới gia nhập cuộc chơi là điều tất yếu. Một số thương hiệu xe đến với Việt Nam ngoài yếu tố khai phá thị trường mới, còn xây dựng một kênh phân phối đến với thị trường châu Âu về sau này khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Thương hiệu xe sang ghi điểm ở châu Âu, Mỹ

Trong nhiều thương hiệu xe hơi hứa hẹn lần đầu trình làng ở Việt Nam, Lynk & Co được khách hàng chú ý bởi các sản phẩm của hãng xe sang này đang "làm mưa làm gió" ở những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ nhờ chất lượng sản phẩm, tính năng, công nghệ vượt trội và chính sách bán hàng phù hợp.

Ra đời từ năm 2016, Lynk & Co là thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Geely với các sản phẩm được phát triển và sáng tạo bởi CEVT (China Euro Vehicle Technology AB) - trung tâm R&D hiện đại nhất của Geely có trụ sở tại Thụy Điển.

Mẫu xe Lynk & Co 01 ( Ảnh: Lynk & Co)

Các mẫu xe của Lynk & Co ghi dấu ấn bởi thiết kế mạnh mẽ, tối giản nhưng vẫn không kém phần trẻ trung, năng động, mang đậm phong cách châu Âu. Xe Lynk & Co đạt tiêu chuẩn cao về công nghệ và sự an toàn, đáp ứng tối đa nhu cầu kết nối của người trẻ, được mệnh danh là "chiếc xe có khả năng kết nối tốt nhất thế giới".



Lynk & Co cũng là hãng xe tiên phong được nghiên cứu và phát triển trên CMA (Compact Modular Architecture) - nền tảng phát triển ô tô hiện đại nhất hiện nay với thiết kế module nhỏ gọn, cho phép các nhà thiết kế có thể tích hợp, cải tiến để phù hợp với các hệ thống truyền động, hệ thống an toàn và nhiều ứng dụng công nghệ khác.

Thực tế, Lynk & Co đã gặt hái được thành công ở lục địa già và cả ở xứ sở cờ hoa, chiếm lĩnh thị phần nhất định và quan trọng hơn là giành được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng. Lynk & Co đạt được điều này một phần do thừa hưởng thế mạnh từ Geely - một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Các mẫu xe của Lynk & Co có sự kết hợp của nền tảng phần cứng, tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới từ Volvo và thiết kế tối giản, thời thượng cùng công nghệ vượt trội, tiện nghi hàng đầu - vốn là điểm mạnh của Geely .

Giới chuyên gia nhận định thương hiệu xe sang với thiết kế đậm chất châu Âu cùng trang bị công nghệ hàng đầu chắc chắn là lợi thế của xe Lynk & Co khi ra mắt thị trường Việt Nam. Đây sẽ là khác biệt đáng giá để hãng xe này tìm kiếm khách hàng mới trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường hiện tại. Ngoài ra, xe Lynk & Co khi được bán ra tại Việt Nam chắc chắn cũng được "bảo chứng" về chất lượng, độ tin cậy từ "người anh" Volvo - thương hiệu xe an toàn nhất thế giới.

Trong điều kiện nhiều biến động hiện tại với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới như Việt Nam, Lynk & Co đã bước đầu tạo được khác biệt để nhắm đến tệp khách hàng riêng và mang những xu hướng công nghệ tương lai của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đến với thị trường Việt Nam.