Những điểm tham quan, du lịch quanh 14 nhà ga của tuyến metro số 1 TPHCM

Theo kế hoạch, từ 10 giờ sáng mai (ngày 22/12), 14 nhà ga tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ đồng loạt mở cửa đón khách.

Ban An toàn Giao thông TPHCM phối hợp cùng Ban quản lý Đường sắt Đô thị TP ( MAUR ) đã phát hành Cẩm nang để người dân thuận tiện sử dụng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố.

Sơ đồ tuyến metro số 1 TPHCM với 14 nhà ga (ảnh nhỏ).

Những địa điểm nổi tiếng cần biết

Tuyến metro số 1 TPHCM có 14 nhà ga từ ga ngầm trung tâm Bến Thành (quận 1) đến ga Bến xe Suối Tiên (TP. Thủ Đức), hành trình tuyến là 19,7km. Dọc các nhà ga có những địa điểm nổi tiếng được gợi ý để người dân và du khách thuận tiện tham quan, trải nghiệm.

Những địa điểm nổi tiếng xung quanh 3 nhà ga ngầm (Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son) và ga Tân Cảng.

Theo đó, từ ga Bến Thành, người dân có thể đến Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM với hành trình chỉ 450m; đến chợ Bến Thành khoảng 350m; đến công viên 23 tháng 9 khoảng 500m; ngoài ra, đến công viên Tao Đàn và Hội trường Thống Nhất chỉ mất 1km.

Ga Nhà hát Thành phố cách UBND TPHCM chỉ 220m; cách Phố đi bộ Nguyễn Huệ 300m; cách Bưu điện Thành Phố, Nhà thờ Đức Bà khoảng 550m; cách Chợ Bến Thành 650m; cách bến Bạch Đằng 700m và cách Đường sách Nguyễn Văn Bình 700m.

Từ ga Ba Son, người dân có thể đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Bảo tàng địa chất Việt Nam với quãng đường khoảng 550m. Ngoài ra, người dân có thể đến Thảo Cầm viên Sài Gòn với quãng đường 900m và đến Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TPHCM với quãng đường 1,1km.

Từ ga Tân Cảng (ga gần cầu Sài Gòn) trên địa bàn quận Bình Thạnh, người dân có thể đến tòa nhà Landmark 81 và khu du lịch Văn Thánh với hành trình 1,2km và đến khu du lịch Tân Cảng với khoảng 700m.

Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông TPHCM và Ban quản lý Đường sắt Đô thị TP cũng đã gợi ý các địa điểm nổi tiếng xung quanh các nhà ga trên cao trên địa bàn TP. Thủ Đức như: ga Thảo Điền, ga An Phú, ga An Phú, ga Rạch Chiếc, ga Bình Thái, ga Thủ Đức, ga Bến xe Suối Tiên,..

Những địa điểm nổi tiếng xung quanh các nhà ga trên cao tuyến metro số 1 TPHCM

Những điều cần biết khi đi tàu metro số 1 TPHCM

Bên cạnh gợi ý những địa điểm nổi tiếng gần các nhà ga trên tuyến metro số 1, cơ quan chức năng cũng có hướng dẫn chi tiết cho hành khách sử dụng metro.

Những thông tin cần lưu ý như sau:

Hướng dẫn chung cho hành khách sử dụng metro số 1 TPHCM.

Những hành vi bị cấm khi sử dụng tàu metro, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.