Những điều luật giao thông mới có hiệu lực từ 2026

Trẻ em không được ngồi ghế trước, bắt buộc dùng thiết bị an toàn từ năm 2026

Theo Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về an toàn trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô sẽ chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế). Đồng thời, trẻ bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như ghế ngồi chuyên dụng hoặc dây đai an toàn dành cho trẻ em. Trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Các loại thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô. Ảnh: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia.

Quy định này không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. So với lộ trình ban đầu, thời điểm áp dụng đã được lùi thêm 6 tháng nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thích nghi.

Việc bổ sung các quy định trên được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm tăng cường bảo vệ nhóm hành khách dễ bị tổn thương, đặc biệt trong bối cảnh tai nạn liên quan đến trẻ nhỏ trên ô tô cá nhân và xe đưa đón học sinh vẫn còn xảy ra. Đây cũng là bước tiến nhằm tiệm cận các tiêu chuẩn an toàn giao thông quốc tế.

Siết chặt an toàn với xe kinh doanh vận tải chở trẻ em

Với những xe kinh doanh vận tải chở trẻ mầm non, học sinh tiểu học, theo Nghị định 168/2024, từ ngày 1/1/2026, các xe này sẽ bắt buộc phải trang bị dây đai an toàn hoặc ghế phù hợp lứa tuổi.

Nếu vi phạm, cá nhân sẽ bị phạt từ 3-4 triệu đồng, tổ chức bị phạt 6-8 triệu đồng; lái xe cũng có thể bị phạt riêng từ 1-2 triệu đồng.

Thiết bị an toàn cho trẻ em phải đáp ứng theo QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó, Quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT có quy định “thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System)”.

Sửa quy định về thời gian lái xe mỗi ngày

Khoản 15 Điều 7 Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật tự 2025 đã sửa đổi, khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 như sau:

“Thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 04 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.”

Như vậy từ 01/7/2026, không còn giới hạn thời gian lái xe của tài xế tối đa 10 giờ/ngày. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ảnh minh họa.

Theo đó, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Như vậy, tài xế có thể có ngày lái tới 10 giờ, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 giờ. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên ở mức không quá 4 giờ để đảm bảo an toàn.

Quy định về việc tài xế xe buýt chuyển sang lái xe container

Cũng theo Luật 118/2025 sửa đổi, phạm vi người được nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX) lên CE sẽ được mở rộng trong 2026. Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, ngoài hạng C như trước đây, người có GPLX hạng D1, D2 và D cũng được đào tạo để nâng lên hạng CE.

Đây là loại giấy phép dành cho người điều khiển ôtô tải kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg, cũng như xe đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc.

Việc mở rộng đối tượng được nâng hạng giúp tài xế xe khách và xe buýt vốn dùng bằng lái hạng D có thể rút ngắn thời gian đào tạo để chuyển sang lái xe đầu kéo, xe container. Bên cạnh đó, quy định mới này còn giảm áp lực thiếu hụt tài xế container của ngành logistics và vận tải đường bộ.