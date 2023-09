Những dự án 'bánh vẽ' của Công ty BĐS Nhật Nam

Những dự án "bánh vẽ"

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thuý (SN 1983), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam)..

Theo thông báo, bà Thuý đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty BĐS Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Sau đó, bà Thúy đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn…

Bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Ảnh: IT.

Công ty BĐS Nhật Nam có trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM.

Trước đó, theo giới thiệu của Công ty này, ngoài trụ sở chính tại TP HCM còn có 12 chi nhánh trên cả nước và đang sở hữu quỹ đất rộng lớn nằm tại những vị trí đắc địa ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc,…

Trong đó Nhật Nam thống kê gồm có 23.000m2 đất tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) với 41 “sổ đỏ”; 70.000m2 đất tại Phú Quốc trong đó có 35 lô có sổ đỏ; 120.000m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất tại Mỹ Đức, Hà Nội; 4 quỹ đất tại Lợi Thuận 1,2,3,4, Tây Ninh; khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318m2 với 39 lô có sổ đỏ…

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, phần lớn những vị trí đất trên đứng tên chủ sử dụng là cá nhân khác (không phải lãnh đạo Công ty Nhật Nam).

Công ty BĐS Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự tại dự án Xuân Khanh Villas (Sơn Tây, Hà Nội).

Như tại vị trí phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mà Công ty BĐS Nhật Nam giới thiệu là đang sở hữu 39 lô biệt thự (đã có sổ đỏ) với tổng diện tích 16.318m2. Đây là dự án Xuân Khanh Villas do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Còn 20 lô đất tại Mỹ Đức (Hà Nội) hiện đang là cánh đồng lúa và rau muống...

Cũng theo tìm hiểu của PV, hồi tháng 4/2022, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu dự án này là liên danh giữa Công ty Cổ phần Ngôi nhà Hoàn Hảo, Công ty BĐS Nhật Nam và Công ty Cổ phần CONSTREXIM số 1.

Dự án Khu Đô thị mới Chợ Nông sản huyện Lục Ngạn có diện tích 24.088 ha. Theo quy hoạch, dự án có 445 lô đất ở với tổng diện tích 53.673m2, trong đó có 431 lô đất ở liền kề với diện tích 48.091m2 và 14 lô đất ở biệt thự với diện tích 5.582m2. Ngay sau khi được phê duyệt, Công ty BĐS Nhật Nam cũng rầm rộ giới thiệu về dự án...

Loạt địa phương từng cảnh báo chiêu trò huy động vốn lãi suất 'khủng' của BĐS Nhật Nam

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo trong đó có nêu Công ty BĐS Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thúy để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngay sau đó, hàng loạt địa phương như Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ… đã đưa ra cảnh báo về chiêu trò huy động vốn với lãi suất "khủng" của Công ty BĐS Nhật Nam.

Được biết, dưới sự điều hành của bà Vũ Thị Thuý, Công ty BĐS Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46%/năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng...