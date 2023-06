Những gì bạn làm từ 6-12 giờ tối sẽ quyết định tương lai chính bạn

Nhiều người trong lòng vô cùng hối hận khi dành thời gian phần lớn ở công sở để nghịch điện thoại hoặc làm những việc linh tinh. Họ để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa rồi về sau hối tiếc. Họ ước giá như mình học hành đến nơi đến chốn, làm việc siêng năng thì sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tốt hơn hiện tại.



Thực ra, khoảng cách giàu nghèo lớn nhất nằm ở sự khác biệt trong logic tư duy. Bởi trong xã hội này, không bao giờ thiếu những người tự lập. Khi bạn có tư duy giàu có, bạn cũng có thể đạt được sự giàu có và tự do.

Người Do Thái lưu lạc hàng nghìn năm, chịu sự kỳ thị khắp thế giới, nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn ấy đã tạo nên điều kỳ diệu.

Trong số những doanh nhân giàu nhất thế giới, người Do Thái chiếm hơn một nửa. Trong các triệu phú ở Mỹ, người Do Thái chiếm 1/3. Còn ở top 40 người Mỹ giàu nhất theo xếp hạng danh sách Forbes, người Do Thái chiếm 18 người, hơn 20% giải Nobel của thế giới.

1. Nghiên cứu, khám phá thêm những lĩnh vực mới

Không ít người học một ngành, nhưng ra trường lại làm một nghề khác. Chẳng hạn có bạn khi đi học ngành Tiếp thị trong trường đại học, nhưng lại đam mê trở thành một nhà thiết kế thời trang. Và để đạt được mơ ước, bạn ấy đã phải học ngày, học đêm, nhận một số việc thiết kế không lương để nâng cao tay nghề. Điều này khiến bạn mất nhiều thời gian và công sức nhưng đổi lại thạo nghề nhanh.

Hay một bạn khác tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử nhưng quan tâm đến công nghệ và bán hàng. Ban ngày, bạn đó tiếp thị sản phẩm tới khách qua điện thoại, buổi tối học lập trình. Cuối cùng, bạn ấy trở thành phó giám đốc kinh doanh của một công ty mới thành lập.

Một bạn khác lại có bằng cử nhân Khoa học Chính trị nhưng quan tâm đến khởi nghiệp. Nhờ tự mày mò tìm hiểu kiến thức mà sau này, bạn ấy đã thành lập được công ty riêng, có vốn đầu tư mạo hiểm tương đối lớn.

Đối với những người ý chí nghị lực như vậy, những gì họ làm từ 6-12 giờ tối thật sự quyết định tương lai của họ.

Rõ ràng chúng ta cần sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Nếu bạn có gia đình nhỏ, bạn phải dành nhiều thời gian bên họ. Ngay cả khi bạn độc thân, bạn cũng cần phân bổ thời gian tập thể thao, gặp gỡ bạn bè, ngồi thiền, xem phim,… Có rất nhiều thú vui, sở thích khiến bạn bị cuốn vào đó, điều quan trọng là bạn biết sắp xếp mọi thứ hợp lý để có thời gian phát triển bản thân.

2. Đọc nhiều sách

Chàng trai nọ sinh ra trong một gia đình người Mỹ gốc Phi nghèo ở Alabama. Anh được nhận vào Học viện Quân sự West Poin và trở thành người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Anh ấy là một sĩ quan quân đội được tặng thưởng trước khi đến Đại học Harvard lấy bằng MBA. Còn hiện tại, anh đang làm công việc kinh doanh của riêng mình tại Colorado Springs.

Lý do lớn nhất giúp anh ấy thành công chính là duy trì thói quen đọc sách và không bao giờ ngừng đọc. Anh ấy tin rằng kiến thức chứa đựng trong những trang sách thực sự là chìa khoá vạn năng. Anh thường hỏi những ứng viên về cuốn sách mà họ đọc gần đây. Một người có tiềm năng sẽ đưa ra câu trả lời không chút do dự.

Điều mà việc đọc có thể mang lại cho bạn là một khởi đầu thuận lợi hơn so với người khác. Hơn nữa, bạn có thể chuyển kiến thức để tạo ra những cơ hội mới cho công ty. Như vậy sẽ giúp bạn gây ấn tượng với đồng nghiệp, làm việc hiệu quả và nội dung cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Anthony Robbins – Nhà văn, diễn giả người Mỹ từng nói rằng, nếu bạn dành 1 giờ mỗi ngày để tìm hiểu một chủ đề nào đó, sau 1 năm, bạn sẽ thu được lượng lớn kiến thức.

Ngay cả khi bạn chỉ có 30 phút mỗi đêm, bạn vẫn có thể dễ dàng đọc hết một cuốn sách trong một tuần. Bằng cách này, bạn có thể không phải là chuyên gia, nhưng đảm bảo bạn sẽ biết nhiều hơn bạn bè đồng trang lứa.

3. Thực hiện một số dự án thực tế

Thực hiện một số dự án thực tế là trạng thái lý tưởng để áp dụng những gì bạn đã học vào tình huống công việc thực tế. Nếu công ty không cho bạn cơ hội này, hãy tự tạo ra nó.

Bạn có thể làm một số dự án tình nguyện. Điều này sẽ mang lại danh tiếng cho bạn và khi làm việc với các thành viên trong nhóm, bạn bắt đầu tìm hiểu cách thức hoạt động một số vấn đề và tác động của nó. Bạn sẽ học được cách đáp ứng thời hạn và hưởng lợi từ phản hồi của dự án.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý không để những dự án nhỏ cản trở công việc chính. Bạn vẫn cần hoàn thành công việc chính thật tốt, đặt nó lên ưu tiên hàng đầu.

4. Tích cực xây dựng mạng lưới

Trên con đường phát triển sự nghiệp, một mạng lưới mối quan hệ có thể khiến mọi thứ tăng tốc. Nếu bạn chưa xây dựng mạng lưới của riêng mình thì đã đến lúc dành một khoảng thời gian hợp lý để làm việc đó.

Một mạng lưới các mối quan hệ có thể cho phép bạn:

- Tiếp cận với những người bạn thông minh và nhận lời khuyên từ họ.

- Tiếp cận thông tin và kiến thức một cách dễ dàng.

- Giúp công ty hiện tại của bạn có thêm đối tác tiềm năng hoặc có cơ hội tạo ra nguồn thu nhập mới.

Nếu bạn là một doanh nhân, mạng lưới của bạn sẽ là nguồn khách hàng ban đầu, rồi tới đối tác, nhân viên và thậm chí là cả vốn. Chính vì thế, thay vì về nhà hay lang thang trong quán bar, bạn nên tìm hiểu có nhóm gặp gỡ offline nào không. Sẽ có nhiều nhóm liên quan đến nghề nghiệp của bạn, hãy cố gắng tham gia để mở rộng mối quan hệ và học hỏi kiến thức hữu ích. Mỗi tuần, bạn có thể gặp gỡ những người bạn mới bằng cách đi ăn uống, đi cà phê,…

Hãy thay đổi cuộc sống của bạn bắt đầu từ tối nay. Từ 6-12 giờ tối, khi tan sở về nhà, dù mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đến đâu nhưng bạn được tự do, không phải tuân lệnh theo người khác làm bất cứ điều gì.

Trong thời gian này, bạn chắc chắn có thể "tắt não" như tắt máy tính văn phòng để làm những việc mà mình yêu thích, kết nối với mọi người. Hãy dành tối thiểu một giờ mỗi ngày để làm những việc này, bắt đầu ngay từ tối nay. Đảm bảo chỉ sau 1 năm, sự nghiệp của bạn sẽ rất khác so với ngày hôm nay.