Những kết quả tích cực của lĩnh vực TT&TT trong 8 tháng đầu năm 2023

Những thông tin này được báo cáo tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo báo cáo, số thuê bao băng rộng cố định đạt 22,3 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 22,4 thuê bao/100 dân), tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đến tháng 12/2023 đạt 25 thuê bao/100 dân.

Số thuê bao băng rộng di động đạt 86,6 triệu thuê bao (tương ứng với tỷ lệ 87,07 thuê bao/100 dân), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu đạt đến tháng 12/2023 đạt 90 thuê bao/100 dân; Thuê bao điện thoại di động sử dụng SMP ước đạt 101,2 triệu thuê bao tăng 7,77% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 7,3 triệu thuê bao.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, công tác triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tính đến ngày 22/8/2023: Cả nước 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 74.818 Tổ CNSCĐ và 351.159 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố; 52/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã.

Triển khai Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà: Nền tảng được khai trương từ đầu tháng 5/2022, đến 22/8/2023 đã có 18,053 triệu lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc CQĐT 2.0 (22/22 bộ, ngành và 63/63 tỉnh, thành phố xây dựng, cập nhật Kiến trúc 2.0). Số Bộ, ngành, địa phương đã ban hành NQ, CT về CĐS: 4/22 bộ, ngành; 63/63 địa phương; 100% Bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; 100% Bộ, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số (22/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố).

Trong lĩnh vực Chính phủ số, về kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): Số cơ quan kết nối: 98 Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Tổng số CSDL/HTTT/Nền tảng số đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trên NDXP: 23; Tổng số giao dịch năm 2023 (tính đến ngày 23/8/2023): 364.762.969; hàng ngày có trung bình khoảng 1,57 triệu giao dịch. (Kế hoạch năm 2023: 860 triệu giao dịch); Tổng số giao dịch kể từ khi đưa vào sử dụng: 1,386 tỷ giao dịch chính thức.

Với lĩnh vực An toàn thông tin, doanh thu đạt 410 tỷ đồng, tăng 20,2% so với tháng 8/2022; Nộp ngân sách nhà nước: 28,7 tỷ đồng (tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022); Lợi nhuận: 41 tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022).

Lĩnh vực Kinh tế số, xã hội số, tỷ trọng kinh tế số/GDP Quý 2 năm 2023 ước tính đạt 15,26%, tỷ trọng kinh tế số/GDP 6 tháng năm 2023 là 14,96%. Tổng số lượng tải mới ứng dụng di động tháng 7/2023 đạt 339 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ tháng trước. Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về tổng số lượt tải mới, chiếm gần 2,5% tổng số lượt tải toàn cầu. Tổng thời lượng người dùng điện thoại thông minh dành để truy cập các ứng dụng Việt Nam đạt khoảng 7,65 giờ/ tháng/ thuê bao, tổng số tài khoản hoạt động trên các ứng dụng di động Việt Nam đạt gần 500 triệu tài khoản.

Với lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, tính đến tháng 8/2023, thuê bao truyền hình trả tiền ước đạt 18,6 triệu thuê bao (Tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, số liệu thuê bao truyền hình trả tiền đạt 16,57 triệu thuê bao); Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền: Tính đến tháng 8/2023 có 34 doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Từ 28/7/2023 đến 22/8/2023, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 295 bài viết đăng thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước (tỷ lệ 90%), gỡ 01 tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức; Google đã gỡ 764 videos vi phạm trên Youtube (tỷ lệ 95%);

TikTok đã gỡ bỏ 30 link vi phạm, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung tiêu cực (tỷ lệ 92%). Trong đó xóa 03 tài khoản livestream bình luận xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, 12 tài khoản xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, 03 tài khoản thường xuyên đăng tải nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.