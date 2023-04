Những kiểu thiết kế nhà 10 năm trước đi đâu cũng gặp, giờ dần bị "lãng quên"

1. Cầu thang xoắn ốc

Cầu thang xoắn ốc hay còn gọi là cầu thang xương xoáy, có cấu tạo vòng ngoài là tấm bản mã đơn, hoặc tấm bản mã kép; vòng trong sử dụng tấm bản mã thép hoặc cột chống. Theo kết cấu, cầu thang xoắn ốc thường có 2 loại phổ biến là cầu thang xoắn 2 làn và cầu thang xoắn có cột chống.

Các chất liệu được dùng để làm cầu thang xoắn cũng đa dạng. Có thể kể tới như cầu thang với lan can kính, lan can sắt, lan can inox, kết hợp cùng bậc thang gỗ, bậc thang đá hay bậc thang bê tông.

Thời gian trước, cầu thang xoắn ốc được đánh giá là kiểu cầu thang đem lại sự thẩm mỹ, vẻ đẹp sang trọng trong thiết kế các công trình nhà ở, đặc biệt là đối với những không gian có diện tích lớn.

Cầu thang xoắn không còn được ưa chuộng bằng cầu thang vuông. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên hiện nay, với sự phổ biến và phát triển của xu hướng thiết kế tối giản, nhưng vẫn đem lại vẻ đẹp tinh tế, hiện đại, cầu thang xoắn ốc dần trở nên kém được ưa chuộng khi áp dụng vào các công trình nhà ở. Cũng theo các đơn vị thi công lâu năm, một số nhược điểm của cầu thang xoắn ốc đó là giá thành cao hay độ dốc lớn, có thể gây khó khăn trong việc di chuyển, nhất là với gia đình có người nhà và trẻ nhỏ.

Thay vào đó, hiện nay các gia đình yêu thích sử dụng các mẫu cầu thang vuông, có các chiếu nghỉ, vừa giúp tối ưu chi phí, vừa đem lại thẩm mỹ cho không gian. Cầu thang xoắn ốc vẫn được đánh giá là phù hợp với những không gian cần sự sang trọng như nhà hàng, khách sạn hay trung tâm tổ chức sự kiện.

2. Cửa sổ có chấn song

Chấn song là phần bên trong của cửa sổ, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, nhôm, sắt... Công dụng của những tấm chấn song cửa sổ là tăng cường sự bảo vệ cho ngôi nhà của bạn, đồng thời đảm bảo an toàn hơn cho con người từ bên trong, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ.

Chấn song cửa cũng có thể được thiết kế theo nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm chấn song cửa sổ dọc, chấn song cửa sổ ngang kiểu đơn giản, hay chấn song cửa sổ họa tiết, hoa văn kiểu phức tạp, cầu kỳ hơn.

Tuy nhiên, việc thi công lắp đặt chấn song cửa sổ cũng có một số điểm hạn chế như khi chấn song làm bằng sắt sẽ thường bị hoen gỉ do tác động của môi trường, từ đó gây mất thẩm mỹ; chấn song gỗ cũng có thể bị mối mọt, bong tróc lớp sơn; hoặc trong một vài trường hợp, tấm chắn song vô tình gây cản trở tầm nhìn từ trong nhà ra ngoài...

Cửa sổ có chấn song, đặc biệt là loại chấn song hoa văn, dần trở thành "đồ cổ". (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, hiện nay nhiều gia đình chuyển hướng sang thi công các loại cửa sổ khung nhôm kính, được trang bị 2 lớp khóa chắc chắn, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo thẩm mỹ theo phong cách tối giản cho ngôi nhà. Với những gia đình có trẻ nhỏ hay cần đảm bảo hơn nữa về tính an toàn, có thể chọn lắp đặt thêm những tấm lưới bảo vệ.

3. Trần nhà nhiều tầng

Trần nhà nhiều tầng hay được thi công với nhiều chi tiết tạo hình, tạo kiểu cầu kỳ, trở thành xu hướng và được nhiều gia đình lựa chọn vào khoảng thời gian những năm 2010. Chúng chủ yếu được làm từ chất liệu thạch cao, trong đó có thạch cao nổi, thạch cao chìm, hoặc chất liệu gỗ. Kiểu thi công trần nhà nhiều tầng và tạo kiểu được kì vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian nhà, đồng thời linh động lắp đặt các hệ thống, kiểu đèn chiếu sáng khác nhau.

Tuy nhiên hiện nay để tối giản không gian cũng như tiết kiệm chi phí, kiểu trần phẳng, đơn sắc lại được ưa chuộng hơn cả. Hệ thống đèn hay các kiểu nội thất kết hợp với trần nhà phẳng cũng dễ dàng hơn, nhiều sự lựa chọn hơn cho gia chủ.

Kiểu thiết kế trần nhà cũng được tối giản hơn. (Ảnh minh họa)

4. Tường nhà nhiều chi tiết

Nhiều năm trước, xu hướng trang trí tường các căn phòng trong nhà bằng những bức tranh phong cảnh, tranh màu sắc rực rỡ, giấy decal khổ lớn hay thậm chí là đá ốp có hình, vô cùng được yêu thích. Tuy nhiên giờ đây, kiểu thiết kế này được các chuyên gia đánh giá là đã khá "lỗi thời", trừ khi những hoa văn dán trên tường thể hiện phong cách và cá tính cực kỳ riêng biệt của chủ nhà.

Các chuyên gia và kiến trúc sư cũng đưa ra lời khuyên rằng, các căn phòng trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, hay phòng vệ sinh, nên hướng tới sự đơn giản mà vẫn lịch sự, tinh tế. Ngoài ra, việc sơn tường trơn còn giúp công việc vệ sinh được dễ dàng hơn. Nếu muốn tô điểm thêm cho không gian, có thể sử dụng những bức tranh hay vật trang trí nhỏ.

Tường nhà có thể được tạo điểm nhấn bằng những bức tranh, thay vì những mảng decal lớn. (Ảnh minh họa)

5. "Dát vàng" mọi thứ

Một số chi tiết nhỏ trong nhà như các tay nắm cửa ra vào, tay nắm cửa các loại tủ, kệ trước kia thường được thiết kế theo kiểu "dát vàng", tức là sơn lên một lớp mạ vàng, nhằm tạo điểm nhấn vào tăng sự thẩm mỹ cũng như giá trị của không gian. Tuy nhiên nếu áp dụng với thời điểm hiện tại, nó không những không có tác dụng, thậm chí còn làm ngôi nhà trở nên kém tinh tế.

Chuyên trang Elle Decor nhận xét, nếu chủ nhà không chắc chắn có được không gian toàn bộ theo phong cách "dát vàng" như vậy và kết hợp các chi tiết hòa hợp với nhau, tốt hơn hết không nên thực hiện. Ngoài ra, lớp mạ vàng kém chất lượng sau thời gian dài có thể bị bong tróc do tác động của con người cũng như môi trường, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ.

Chính vì vậy thay vào đó, hiện nay các mẫu tay nắm cửa hay các chi tiết nhỏ trên các đồ dùng nội thất sẽ được thiết kế đơn giản với những gam màu trung tính, chất liệu bền, chống rỉ sét.

Các chi tiết được mạ vàng trong nhà, nếu không kết hợp đúng cách sẽ khiến tổng thể không gian bị "sến". (Ảnh minh họa)

6. Bếp dùng quá nhiều gỗ hoặc đá granite

Thiết kế toàn bộ khu vực bếp từ bàn bếp, tủ bếp, dùng gỗ hoặc kết hợp cùng đá granite cầu kỳ, bắt mắt cũng từng rất được ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay, chúng dần bị thay thế bởi các loại thiết kế mang tính đột phá, song trang nhã, lịch sự hơn.

Tủ bếp thường sẽ làm gỗ đơn sắc hoặc nhựa, sơn các màu trung tính sao cho phù hợp với sở thích và tính cách của chủ nhà. Còn với mặt bàn bếp, chất liệu đá vẫn phù hợp bởi tính thẩm mỹ và dễ vệ sinh, tuy nhiên gia chủ sẽ lựa chọn các loại đá đơn giản, thanh lịch hơn như đá cẩm thạch.

Ngoài nhược điểm về thẩm mỹ, tủ bếp bằng gỗ lâu ngày cũng có thể phát sinh tình trạng mối mọt, đặc biệt ở một quốc gia sở hữu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như Việt Nam. Khi tủ gỗ gặp mối mọt, không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sập tủ, ảnh hưởng tới cuộc sống con người.

Thiết kế bếp cũng được tiết chế và trở nên tối giản song sang trọng, hiện đại hơn. (Ảnh minh họa)

Tổng hợp