Những kiểu ứng viên mà không công ty nào muốn tuyển dụng: Giỏi chuyên môn, kỹ năng đến mấy mà mắc phải lỗi này cũng bằng thừa!

Tìm kiếm được ứng viên phù hợp là một trong những thách thức lớn đối với nhiều công ty, doanh nghiệp hiện nay. Việc này không những tốn kém tiền bạc, thời gian mà còn khó khăn trong khâu sàng lọc, chọn lựa những ứng viên có phẩm chất tốt lẫn năng lực cao. Trong hành trình đó, nhà tuyển dụng phải tiếp xúc với rất nhiều ứng viên. Bên cạnh những người thể hiện xuất sắc từ những chi tiết nhỏ nhất, cũng có không ít ứng viên chỉ cần nhìn thôi là đã... mất cảm tình rồi. Dưới đây là một số ví dụ điển hình!

Những kiểu ứng viên mà công ty không muốn tuyển dụng

Là CEO của John Hunt - một agency tuyển dụng và chủ nhân một kênh TikTok chuyên về tuyển dụng - hướng nghiệp, Nguyễn Thái Hà cho biết, những ứng viên có tư duy phòng thủ với nhà tuyển dụng là người mà cô không muốn gặp phải nhất trong mỗi buổi phỏng vấn xin việc.

"Có không ít các bạn đi xin việc với thái độ cực kỳ phòng thủ. Nhà tuyển dụng chưa làm gì mà các bạn ý đã 'xù lông', luôn có tâm lý là nhà tuyển dụng sẽ chuẩn bị làm gì mình đấy. Mình muốn hỏi các bạn một câu là: Các bạn liệu có thể cởi mở, nói chuyện thân thiết với người mà người ta phòng thủ mình không? Vậy nên trong những tình huống đó, quả thực là mình có sự mệt mỏi đấy dù trong tôn chỉ của bản thân, sự hòa nhã với ứng viên là điều mình luôn đặt lên hàng đầu.

Mình cho rằng thái độ phòng thủ này sẽ khiến chính những bạn ứng viên mất đi cơ hội. Đương nhiên nghề gì cũng có this có that, nhà tuyển dụng cũng có người này người kia nhưng về cơ bản chúng ta hãy cứ cởi mở đã, còn khi gặp tình huống không mong đợi chúng ta sẽ suy nghĩ cách giải quyết sau cũng không muộn", Nguyễn Thái Hà chia sẻ.

Còn đối với Nguyễn Thị Phương Thảo - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại các tập đoàn lớn về công nghệ. Cô hiện là Trưởng phòng nhân sự tại VNG ZingPlay Studios, đồng thời là một Chuyên gia khai vấn thuộc Liên đoàn khai vấn quốc tế, cho biết:

"Mỗi nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu tuyển dụng và tiêu chí đánh giá khác nhau. Do vậy để đưa ra quyết định tuyển dụng hay không sẽ có nhiều yếu tố tác động. Tuy nhiên với quan điểm cá nhân bằng những trải nghiệm thực tế trong quá trình tuyển dụng thì mình thấy kiểu ứng viên không được đánh giá cao xét ở khía cạnh yêu cầu cơ bản đó chính là ứng viên tỏ ra hời hợt và có thái độ không nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp.

Hai điều này thường được các nhà tuyển dụng nhận diện rõ rệt qua quy trình tuyển dụng của công ty: Sơ loại, Kiểm tra đầu vào, Phỏng vấn, Nhận việc… và theo đó các bạn ứng viên sẽ nhận được những kết quả tương ứng tùy theo sự đầu tư và thái độ nghiêm túc của mình".

Phương Thảo giải thích, với vai trò là nhà tuyển dụng thì chắc chắn ai cũng sẽ mong muốn tìm kiếm được những ứng viên phù hợp nhất cho công ty chứ không chỉ là ứng viên giỏi nhất.

Benjamin Franklin từng nói thế này: "By failing to prepare, you are preparing to fail" (Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại). Vậy nên, sự hời hợt và không nghiêm túc trong quá trình đi xin việc đồng nghĩa với việc bạn đang tự đánh mất đi cơ hội của chính mình.

Hoàng Anh - HR tại một công ty xuất nhập khẩu chia sẻ, anh lại cảm thấy "mất thiện cảm" với những ứng viên đến phỏng vấn muộn với vẻ ngoài xuề xòa. Bởi theo quan điểm của anh như vậy là vừa không tôn trọng nhà tuyển dụng cũng như bản thân của ứng viên đấy.

"Mình từng tham gia vào một buổi phỏng vấn mà ứng viên đi dép lê, mặc quần áo ngủ đi xin việc. Lúc đó mình cảm thấy rất khó chịu vì sự thiếu chuyên nghiệp của bạn ấy. Dĩ nhiên rồi, dù có giỏi chuyên môn, kỹ năng đến mấy mà ăn mặc xuề xòa khi đi phỏng vấn thì chắc chắn một điều bạn sẽ mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng", anh Hoàng Anh chia sẻ.

Cách gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Để trả lời về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Văn Đại (28 tuổi, hay được biết đến với cái tên Eric Nguyễn). Anh hiện là Giám đốc điều hành công ty Job Coach Vietnam và đồng thời cũng là Content Creator. Trong quá khứ, anh từng đảm nhận rất nhiều vị trí ở những công ty, tập đoàn lớn như: Partner Operations Manager của TikTok; Assistant Product Manager tại L'Oreal; Ufresh Marketing Trainee tại Unilever.

Dưới đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà theo Eric có thể giúp ứng viên "lọt vào mắt xanh" của nhà tuyển dụng:

- Không nên "nộp đại" rất nhiều vị trí cùng lúc, hãy tìm ra top 5 công ty muốn vào làm việc nhất, thường xuyên kiểm tra thông tin tuyển dụng của họ để cập nhật và nộp CV ngay khi có thể. Việc nộp CV bừa bãi sẽ làm bạn tốn thời gian, không kiểm soát được vị trí ứng tuyển và khó có sự chuẩn bị tốt để có được công việc.

- Tìm hiểu kỹ vị trí tuyển dụng và mức độ phù hợp của bạn. Nếu thấy bản thân phù hợp 70-80% là có thể tự tin ứng tuyển vì ít có ứng viên hoàn hảo tuyệt đối với 1 vị trí. Nhiều khi thấy mình không quá phù hợp nhưng nếu rất thích thì vẫn có thể thử sức vì nó không tính phí.

- Điều chỉnh lại nội dung trong CV cho phù hợp với yêu cầu từ nhà tuyển dụng, loại bỏ các thông tin thừa không cần thiết. VD: nộp vị trí Data Analyst nhưng có kinh nghiệm đi dạy tiếng Anh thì không cần thiết phải ghi vào vì không liên quan. Cố gắng làm CV tiết kiệm chữ và đúng trọng tâm nhất có thể.

- Trước khi đi phỏng vấn, cần phải tìm hiểu chung về công ty như: văn hoá, lịch sử phát triển, định hướng phát triển tương lai, hệ thống nhân sự, người sắp phỏng vấn mình. Có thể lên website của công ty để đọc và Linkedin để mò tìm hồ sơ của người sắp phỏng vấn mình.

- Hãy đặt lại 1-2 câu hỏi cho nhà tuyển dụng nếu có thể, nó cho thấy bạn thật sự quan tâm đến vị trí này và có những băn khoăn nhất định để làm tốt công việc. Một câu hỏi đơn giản như: "Anh/ Chị có thể chia sẻ thêm giúp em về văn hoá công ty mình được không ạ?" cũng có thể giúp bạn có được điểm cộng.