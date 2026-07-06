Những lựa chọn ô tô giá dưới 200 triệu đồng

Vào thời điểm trước năm 2023, những mẫu ô tô mới có giá dễ tiếp cận nhất thị trường mà người dùng có thể tìm được chỉ có thể là hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Các mẫu xe này thường chỉ là bản số sàn, có giá bán ở ngưỡng khoảng 350 triệu đồng.

Sau đó, sự xuất hiện của những mẫu xe điện siêu nhỏ không chỉ mở ra một phân khúc mới mà còn thiết lập mức giá sàn mới của thị trường ô tô trong nước, xuống khoảng 200 triệu đồng.

Bắt đầu với Wuling Mini EV ra mắt vào tháng 6/2023 với giá khởi điểm 239 triệu đồng. Tới giữa năm 2024, mẫu xe này được giảm giá 40-45 triệu đồng, đưa giá khởi điểm xuống còn 194-199 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện đã ngừng bán.

Ở năm 2026, mẫu ô tô rẻ nhất thị trường hiện là VinFast VF 2 . Mẫu xe điện mini này là sản phẩm nhỏ nhất của VinFast, vừa được chốt giá 188 triệu đồng.

VinFast VF 2 đang là mẫu ô tô mới có giá rẻ nhất thị trường.

VF 2 thực tế là phiên bản khác của Minio Green (giá 269 triệu đồng), hướng tới phục vụ khách hàng cá nhân. Hai mẫu xe cùng có thiết kế 2 cửa, 4 chỗ, sử dụng chung mô-tơ điện, pin và có cùng phạm vi hoạt động là 210 km/lần sạc. Khác biệt chủ yếu nằm ở một số trang bị và các chi tiết thiết kế ngoại thất.

Trước khi VF 2 ra mắt, mẫu ô tô mới có giá rẻ nhất toàn ngành là Bestune Xiaoma . Mẫu xe Trung Quốc này cũng có thiết kế 2 cửa, 4 chỗ, đi kèm giá bán 199 triệu đồng.

Bestune Xiaoma là mẫu xe điện mini thương hiệu Trung Quốc được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2025.

Ngoài ra, TMT Motors từng hé lộ sẽ ra mắt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ 2 chỗ ngồi mang tên Nano S05 với giá chỉ từ 148 triệu đồng. Sản phẩm này từng có thông tin ra mắt vào tháng 6 nhưng đến nay chưa chính thức gia nhập thị trường.

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, người dùng trong nước chủ yếu có thể mua các mẫu xe điện mini. Ưu điểm của các dòng ô tô này là thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong đô thị.

Nhưng ngoài các mẫu xe VinFast, người dùng khi chọn mua các dòng ô tô điện mini thương hiệu Trung Quốc cần lưu ý về khả năng sạc. Phương án lý tưởng nhất là có thể sạc tại nhà.