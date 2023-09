Những lý do GenZ quyết định mở thẻ tín dụng

Với thế mạnh của thế hệ, GenZ sở hữu nhiều thông tin và tuỳ chọn thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Vậy những yếu tố nào khiến GenZ hào hứng quyết định mở thẻ tín dụng?



Lựa chọn Ngân hàng uy tín: Cuộc sống hiện đại với sự lên ngôi của giao dịch không tiền mặt, giao dịch online thì tiêu chí luôn được đặt lên hàng đầu là lựa chọn ngân hàng uy tín, an toàn đặc biệt trong bối cảnh các chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thẻ ngày càng gia tăng với hình thức thực hiện ngày càng tinh vi hơn. Nhiều ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để quản lý & tối giản quy trình cho khách hàng, đồng thời tăng cường bảo mật cho tài khoản và thẻ. Đặc biệt Ngân hàng Quân đội (MB) còn tuyên bố - "mất tiền MB đền" như một cam kết đảm bảo an toàn cho tài khoản và thẻ của khách hàng. Đây cũng là ngân hàng tiên phong đưa ra thị trường dòng thẻ đa năng tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM, không hiển thị thông tin chủ thẻ, giúp bảo mật tối đa cho khách hàng. Bên cạnh đó MB cũng là ngân hàng hấp dẫn GenZ khi liên tục ra mắt các bộ sưu tập với thiết kế độc đáo, trẻ trung phù hợp với mọi cá tính và sở thích của giới trẻ.

Bộ thẻ đa năng MB Hi JCB Collection được giới trẻ ưa chuộng

Mới đây, MB lại gây một cơn sốt trong giới trẻ khi cho ra mắt bộ sưu tập thẻ MB Hi JCB Collection dành cho các tín đồ ẩm thực hiện đại, đam mê đặt món ăn giao tận nhà trên ứng dụng ShopeeFood.

Nhiều ưu đãi, tiện ích: dù là Gen nào thì yếu tố kinh tế cũng sẽ được đặt lên top đầu khi lựa chọn phương án tài chính, vì thế MB luôn đồng hành cùng các bạn trẻ với nhiều ưu đãi thực tế. Nếu sở hữu thẻ MB JCB Hi ShopeeFood, bạn sẽ được ưu đãi voucher 15k, 25k cho ngày thường, 35k-50k cho ngày đặc biệt khi đặt đồ ăn trên ứng dụng ShopeeFood. Ngoài ra chủ thẻ còn được giảm từ 50-100k (tuỳ theo đơn hàng) cho các ứng dụng đặt thức ăn, đặt xe và mua sắm online khác.

MB JCB Hi ShopeeFood với kho ưu đãi 365 ngày cho chủ thẻ

Bên cạnh đó chiếc thẻ Hi ShopeeFood cũng có nhiều ưu đãi khi mua vé xem phim tại CGV với chương trình mua 1 vé tặng 1 vé (áp dụng vào thứ 6, 7, CN hằng tuần) hay được giảm giá trực tiếp tại các nhà hàng GoGi House, iSushi, Ashima, Kichi - Kichi, Hutong, Manwah, K-Pub, Vuvuzela …

Thiết kế thẻ đẹp độc đáo: Ngoài yếu tố "số hoá" mang lại tiện ích cho người sở hữu thẻ, thì các bạn trẻ cũng rất mong đợi chiếc thẻ có thiết kế ấn tượng, bắt mắt, được tùy chọn theo sở thích chủ nhân. Là Ngân hàng sở hữu những thiết kế thẻ phong phú và đa dạng nhất thị trường, MB một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với giới trẻ khi tung ra bộ sưu tập thẻ Hi ShopeeFood đa màu sắc, tôn vinh ẩm thực Việt Nam trên khắp mọi miền -

Thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ các món đặc sản từ Bắc vào Nam

Bạn Thảo Châu (22 tuổi) tỏ ra thích thú với thiết kế mới của thẻ Hi ShopeeFood và chia sẻ "mình mới đi làm, nên cũng muốn sở hữu một thẻ tín dụng để dễ dàng chi tiêu và quan trọng là thanh toán không tiền mặt rất tiện lợi. Mình sinh ở Hà Nội nên sẽ chọn thẻ Phở bò"

Tính tiện dụng: GenZ có nhịp sống bận rộn, work smart và thích những điều tối giản nên với MB, các bạn chỉ tốn 10-15 phút để đăng ký thẻ Hi ShopeeFood bởi cách thức đăng ký đơn giản, quy trình xét duyệt nhanh chóng. Ngoài ra, các bạn trẻ có thể sử dụng các tính năng trên App MBBank, tích hợp vào các ứng dụng TMĐT dễ dàng, chạm thanh toán contactless thuận tiện tại rất nhiều địa điểm, cửa hàng.

Trong tháng 9, khách hàng mở thẻ Hi ShopeeFood sẽ nhận được quà tặng lên đến 2.5 triệu đồng từ MB Bank. Chỉ mất vài phút đăng ký trên Shopee Mall - MB Official Store hoặc App MBBank và thẻ Hi ShopeeFood có thiết kế, màu sắc yêu thích sẽ được gửi đến nhà bạn.

Tham khảo ưu đãi của Hi ShopeeFood: https://mbbank.com.vn/chi-tiet/tin-mb/mb-hi-jcb-shopeefood-collection-bo-the-danh-rieng-cho-cac-tin-do-am-thuc-2023-9-8-18-39-38/3663