Những lý do khiến nhà đầu tư không thể bỏ lỡ Lagi New City

Vị trí chiến lược - đón đầu cơ hội

Quy luật đầu tư bất động sản chỉ ra, chọn vị trí "đắc địa" gần như nắm chắc phần thắng, bởi tiềm năng của nó tỉ lệ thuận với mức sinh lời trong tương lai. Lagi New City là một điển hình.

Dự án hấp dẫn giới đầu tư nhờ sở hữu vị trí chiến lược tại vùng đô thị giàu tiềm năng phát triển như La Gi, nơi đang được đầu tư để trở thành thành phố thứ 2 của Bình Thuận. Đi cùng với những định hướng phát triển của tỉnh, La Gi đang đón nhận những cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đang dần hình thành

Thời gian tới, du khách từ TP HCM và các tỉnh thành phía Nam sẽ dễ dàng di chuyển tới La Gi trong khoảng 1,5 giờ lái xe khi các tuyến đường kết nối và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022. Bên cạnh đó, với lợi thế nằm ở trung điểm của tuyến đường ven biển với 2 đầu mút là sân bay Long Thành và Phan Thiết, khách quốc tế và miền Bắc chỉ mất 1 giờ để di chuyển từ các sân bay tới La Gi. Đây được xem là một trong những lực đẩy lớn để du lịch nơi đây "cất cánh".

"Lagi New City ra mắt thời điểm hiện tại sẽ hưởng trọn tiềm năng phát triển về thương mại, dịch vụ và du lịch biển của khu vực, đón đầu sự phát triển của "thành phố tương lai" La Gi", một nhà đầu tư bất động sản tại Bình Thuận đánh giá.

Có thể thấy, trong rất nhiều dự án đang khởi động tại Bình Thuận, trải dài trên dọc dải duyên hải hơn 192 km, Lagi New City là dự án đô thị biển hiếm hoi được hưởng toàn bộ lợi thế phát triển của vùng khi được bao bọc bởi vùng biển La Gi hoang sơ và thơ mộng, chưa bị bê tông hóa, liền kề khu dân cư đông đúc và hạ tầng đang dần hoàn thiện.

Lagi New City tọa lạc tại vị trí chiến lược giúp cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu hiện hữu và di chuyển dễ dàng đến các thành phố du lịch lân cận

Từ dự án, cư dân chỉ mất 3 -5 phút di chuyển tới các tiện ích ngoại khu hiện hữu như khu cảng biển sầm uất, chợ địa phương, siêu thị hay trường học các cấp; mất 7 – 10 phút kết nối tới Bệnh viện Đa khoa và các khu du lịch nổi tiếng như Bãi biển Đồi Dương, Cam Bình hay Coco Beachcamp…

Đây cũng là dự án hiếm có sở hữu "tứ cận" khi phía Đông giáp cảng cá La Gi, phía Tây và phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp đường Bến Chương Dương và khu dân cư sầm uất. Đặc biệt, với 2 mặt giáp biển, Phức hợp Đô thị Thương mại - Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City được ví như "viên ngọc trai" đắt giá, luôn tỏa sáng và tràn đầy vượng khí, giúp nâng tầm giá trị trải nghiệm và nghỉ dưỡng của cư dân.

An cư lý tưởng, đầu tư an tâm

Với quy mô 43,4ha, Lagi New City mở ra không gian năng động đầy cảm hứng của một đô thị biển nhộn nhịp. Những kiến trúc sư hàng đầu đã đặt nhiều tâm huyết vào dự án với kỳ vọng tạo nên một biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại "thành phố tương lai" La Gi.

Không gian tại Lagi New City được thiết kế mang đậm hơi thở văn hoá bản địa nhưng vẫn giữ được những ưu điểm của kiến trúc hiện đại, từ đó quy hoạch khoa học thành 3 phân khu: Pearl Harbor, Sunrise Mariana và Ocean Bay theo từng chức năng nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và mua sắm thương mại.

Dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá là điểm đến an cư, đầu tư lý tưởng khi tọa lạc tại khu vực cảng biển sầm uất, mở ra tiềm năng khai thác về kinh doanh thương mại, đồng thời, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương lẫn giới chuyên gia cao cấp tại các cụm, khu công nghiệp kế cận và các du khách "phương xa" đang tìm kiếm "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng.

Với tiêu chí "tất cả cho cuộc sống tiện nghi", Lagi New City tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích đồng bộ như trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng cao cấp, shophouse view biển, nhà trẻ… Tất cả mang đến không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí toàn diện cho cư dân và du khách tại La Gi.

Lagi New City quy hoạch 27.000m2 phát triển mảng xanh góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân tương lai

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng sống của cư dân khi dành tới 27.000m2 kiến tạo không gian xanh với hàng loạt cảnh quan công cộng như Hồ Nguyện Ước, Con đường Đại Dương, Cổng Bình Minh, Phố đi bộ Coral Walking Street… Ngoài ra, chuỗi shophouse mặt tiền biển với hệ thống nhà hàng, cà phê, khu vực BBQ ngoài trời cùng nhiều dịch vụ về du lịch, giải trí sẽ mang đến những trải nghiệm khám phá đặc sắc.

Là một trong những dự án bất động sản ven biển "đắt giá" bậc nhất khu vực khi có pháp lý sở hữu lâu dài, Lagi New City không chỉ được đánh giá là nơi an cư lý tưởng mà còn được xem là tài sản giá trị cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật về vị trí, quy hoạch, tiện ích hay pháp lý sở hữu lâu dài, chương trình cam kết lợi nhuận 10 - 14%/năm từ chủ đầu tư cũng khiến Lagi New City tạo sức hút rất lớn trên thị trường bất động sản biển thời điểm hiện tại.