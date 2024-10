Những mẫu xe mãi không chịu ra bản mới ở Việt Nam: Toàn xe Nhật Hàn, đủ từ sedan đến SUV, phần lớn thuộc nhóm bán ít, dễ bị khai tử

Việc nằm trong danh sách những mẫu xe bán ít nhất thị trường là bình thường với những mẫu xe chơi, xe đặc thù, song có thể là tín hiệu cực kỳ báo động với một mẫu phổ thông. Đặc biệt khi nhiều mẫu đã lâu không còn được cập nhật đáng chú ý nào.

Kia Soluto

Kia Soluto là một trong những cái tên tiêu biểu trong "làng xe" đã lâu chưa có bản nâng cấp tại Việt Nam. Điều này khiến Soluto gặp bất lợi khi cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B do trang bị thua kém nhiều so với đối thủ dù giá bán khá hấp dẫn (386-449 triệu đồng). Điều này dẫn đến việc ở nhóm này, cuộc chơi vẫn tập trung quanh những cái tên quen thuộc: Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City và Mazda2.

Có thể nói, Soluto gần như không thay đổi dù đã ra mắt thị trường Việt Nam 5 năm (Ảnh: Đại lý Kia).

Kia Soluto lần đầu ra mắt Việt Nam năm 2019. Năm 2021, xe được nâng cấp rất nhẹ khi chỉ là thay logo mới, tăng độ ngả lưng ghế, bệ tỳ tay cùng tựa đầu trung tâm hàng ghế thứ 2.

Điều này khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về số phận của Kia Soluto. Đặc biệt khi mẫu xe này thường xuyên nằm trong danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất thị trường. Sau 8 tháng đầu năm 2024, mẫu sedan hạng B của Kia có doanh số đáng báo động khi bán được 243 xe, chỉ nhỉnh hơn một chút so với doanh số một tháng của Mitsubishi Attrage (233 xe trong tháng 8).

Mitsubishi Attrage

Mặc dù có doanh số khấm khá hơn Kia Soluto, nhưng Mitsubishi Attrage cũng thuộc diện "im hơi lặng tiếng" khi lần được nâng cấp gần nhất là năm 2020 và đó cũng mới chỉ là bản facelift.

Mitsubishi Attrage chưa ở tình trạng báo động như Kia Soluto, nhưng việc lâu không nâng cấp cũng khiến người dùng "sốt ruột" (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Trang bị hiện đại và không gian nội thất rộng rãi giúp mẫu xe này vẫn thu hút được một lượng khách nhất định. Nhờ đó, Mitsubishi Attrage tiêu thụ được 1.571 xe, đứng thứ năm phân khúc xe gầm thấp hạng B, đủ để tiếp tục duy trì sự hiện diện trên thị trường khi Mitsubishi đã có những mẫu xe "gánh" khác là Xpander và Xforce.

Toyota Raize

Nếu Soluto và Attrage đều nằm trong top cuối phân khúc về doanh số thì Toyota Raize vẫn có lượng tiêu thụ khá tốt với 2.656 xe sau 8 tháng đầu năm 2024. Dù vậy, mẫu xe này vẫn chưa được cập nhật sau khi ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021.

Toyota Raize từng rơi vào cảnh "bán bia kèm lạc" khi mới ra mắt. Nhưng nay giá mẫu xe này đã dễ chịu hơn rất nhiều (Ảnh: Đại lý Toyota).

Việc Raize duy trì doanh số khá tốt dù không có nhiều cải tiến có thể đến từ 2 lý do. Thứ nhất, phân khúc SUV cỡ A không có nhiều tên tuổi cạnh tranh. Ngoài Raize chỉ có VinFast VF 5 Plus, Kia Sonet và Hyundai Venue. Nhưng điều này có thể sớm thay đổi khi Nissan Magnite có dấu hiệu vào Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản dự định mở rộng thị trường cho mẫu xe hướng tới các thị trường mới nổi này.

Thứ hai, Toyota Raize có mức giá dễ chịu ngay cả trong phân khúc. Hiện tại, xe có giá niêm yết 498 triệu đồng, rẻ hơn so với Hyundai Venue (499-539 triệu đồng) và Kia Sonet (539-624 triệu đồng).

Mazda CX-30

Dù Mazda CX-30 từng được cho là sẽ thay thế CX-3, song đến nay, khi CX-3 đã có bản mới vào cuối năm 2023 thì CX-30 vẫn giữ nguyên những gì đã có khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4-2021. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân khiến CX-30 thường xuyên là mẫu xe bán ít nhất phân khúc SUV cỡ B hàng tháng (chỉ 140 chiếc trong tháng 8/2024).

Mazda CX-30 nằm ở trạng thái khá lửng lơ nên không dễ tiếp cận số đông (Ảnh: Đại lý Mazda).

Một lý do khác có thể đến từ mức giá khởi điểm 699 triệu đồng, tiệm cận bản tiêu chuẩn Mazda CX-5 nằm phân khúc trên (từ 749 triệu đồng), và ngang ngửa bản cao nhất của một số đối thủ, chẳng hạn Mitsubishi Xforce Ultimate (705 triệu đồng). Do đó, nếu tìm một không gian rộng rãi, khách thường cố lên bản tiêu chuẩn SUV cỡ C, hoặc tìm trang bị sẽ chọn bản cao nhất của các đối thủ khác cùng phân khúc.

Kia K5

Kia K5 là thế hệ mới của Kia Optima, ra mắt Việt Nam cuối năm 2021. Việc thay tên này cũng nhằm mục đích đồng bộ tên gọi sản phẩm với thị trường quốc tế. Đồng thời, có lẽ do dòng xe Optima có doanh số không quá ấn tượng nên hãng muốn tạo ra động lực lớn cho một mẫu xe hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn.

Đổi tên, nhiều cải tiến vẫn chưa đủ giúp sedan hạng D của Kia cải thiện tình hình (Ảnh: Đại lý Kia).

Tuy nhiên, xe hạng D không phải phân khúc quá sôi động ở Việt Nam. Giá bán cao, kích cỡ lớn, gầm không đủ cao, xe hạng D lâu nay vẫn nằm dưới sự Toyota Camry, còn Mazda6 ghi điểm về giá bán.

Nếu Toyota Camry hứa hẹn mang về thế hệ mới trong cuối năm 2024 thì đến nay, Kia K5 vẫn khá kín tiếng dù đã có bản mới trên thị trường quốc tế. Do đó, không ngạc nhiên khi dù chỉ xét trong phân khúc, Kia K5 cũng có lượng tiêu thụ không mấy khả quan với lượng tiêu thụ chỉ 14 chiếc trong tháng 8/2024.

Honda Accord

Một tên tuổi khác đã lâu cũng chưa được cập nhật là Honda Accord. Thế hệ thứ 10 của mẫu xe này đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên, cuối năm 2022, mẫu xe này đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới trên thị trường quốc tế song vẫn chưa có kế hoạch mở bán tại Việt Nam.

Dấu ấn đáng kể nhất của Honda Accord ở thị trường Việt Nam thời gian gần đây là khuyến mãi khủng (Ảnh: Đại lý Honda).

Khi triển lãm ô tô Bangkok diễn ra hồi tháng 3/2024, Accord thế hệ 11 đã được trưng bày ở đây với những sự thay đổi lớn. Giới mê xe từng kỳ vọng phiên bản này sẽ đến Việt Nam sau đó, song thực tế ngoài việc ưu đãi khủng với quy đổi tiền mặt 220 triệu trong nhiều tháng, chưa có dấu hiệu nào cho thấy mẫu xe này sẽ về Việt Nam.

Có thể doanh số thường xuyên nằm đáy phân khúc và thị trường khiến Honda Việt Nam chần chừ trong việc giới thiệu thế hệ mới. Trong tháng 8/2024, mẫu xe này chỉ bán được vỏn vẹn 3 chiếc.