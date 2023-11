Những mẫu xe mới dự kiến ra mắt thị trường Việt trong tháng 11

Những mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong tháng 11/2023 kỳ vọng mang đến nhiều hơn lựa chọn cho khách Việt vào dịp mua sắm cuối năm nay.

1.Mitsubishi Xforce 2023

Thứ nhất phải kể đến Mitsubishi Xforce. Đây là cái tên được mong đợi bậc nhất tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2023. Mẫu SUV đô thị của Mitsubishi đã được ra mắt thị trường Đông Nam Á tại Indonesia vào tháng 8, khả năng cao sẽ được “trình diễn” tại thị trường Việt Nam trong tháng 11 này và sẽ đến tay khách hàng vào đầu năm 2024.

Đây chưa phải là thông tin được hãng xe Nhật Bản xác nhận, tuy nhiên trên trang chủ của Mitsubishi Việt Nam hiện đã bắt đầu mở cọc cho mẫu xe mới này.

Mitsubishi Xforce là sản phẩm hoàn toàn mới, được “ cha đẻ - nhà sản xuất” kỳ vọng sẽ tạo được sức hút lớn, tương tự giống Xpander. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ 1.5L MIVEC DOHC 16 van, 4 xi lanh, cho công suất tối đa 105 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm, đi cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Nằm ở phân khúc SUV đô thị cỡ B với kích thước dài x rộng x cao là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.650 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,2m, khoảng sáng gầm 222mm, Mitsubishi Xforce sẽ đối đầu trực diện với Hyundai Creta và Kia Seltos, Toyota Yaris Cross và cả Toyota Corolla Cross.

Xe được khách Việt quan tâm nhờ thiết kế ngoại thất cải tiếng, trang bị cụm đồng hồ điện tử 8 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay/Androdi Auto và đi kèm hệ thống loa đến từ Yamaha. Một số tiện nghi khác gồm: sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động.

2. MG HS 2023

Tiếp theo là cái tên MG HS 2023. Thuộc phân khúc crossover hạng C, MG HS 2023 được bắt gặp cập cảng Việt Nam từ cuối tháng 7, sau nhiều lần lõ hẹn, dự kiến mẫu xe này có thể sẽ ra mắt trong tháng 11, tuy nhiên hiện nay hãng chưa ra thông báo chính thức.

Đây là phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi, đáng chú ý nhất, mẫu crossover từng gán với mác xe Trung Quốc này đã được chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan. Do xe có xuất xứ từ thị trường Thái Lan được miễn thuế khi nhập về Việt Nam nên hứa hẹn có giá bán tốt hơn mẫu xe đời cũ.

Theo thông tin từ một số đại lý, MG HS 2023 sẽ được phân phối với phiên bản Trophy và Sport, giá dự kiến khoảng 750 triệu và 900 triệu đồng. So với các mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ C, mức giá này là khá ổn. Tuy nhiên so với một đối thủ lâu đời, nặng ký có vị thế hơn trên thị trường như Mazda CX-5 (với giá từ 749-999 triệu đồng) thì MGHS 2023 vẫn đứng trước áp lực của sự cạnh tranh cao.

Nội thất xe được trang bị: điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM 2.5, hàng ghế đầu thiết kế chỉnh điện, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền trang trí nội thất.

3. Toyota Alphard 2024

Toyota Alphard 2024, mẫu MPV thuộc thế hệ mới nhất, cao cấp nhất của hãng xe Nhật Bản được đại lý hé lộ sắp về Việt Nam vào tháng 11 và hiện đang được giới tư vấn bán hàng và cả các đại lý chào khách đặt cọc, giá dự kiến khoảng 4,4 đến 4,5 tỷ đồng.

Đây cũng là mẫu xe cuối cùng được Toyota ra mắt tại thị trường Việt Nam sau Wigo, Yaris Cross và Innova Cross và được ví như “ chuyên cơ mặt đất” với kích thước lớn, thiết kế hầm hố nhưng không kém phần sang trọng.

Mẫu MPV hạng sang này đã được thay thế động cơ V6 3.5L bằng động cơ 2.4L tăng áp mới có mã T24A-FTS, công suất 278 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Theo thông tin được biết thì khung gầm và hệ thống treo mới đã cải thiện độ cứng 50%, tạo sự thoải mái hơn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, nội thất của Alphard cũng được làm mới với nhiều vật liệu cao cấp, trang bị màn hình trung tâm 14 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 15 loa, sưởi vô-lăng, ghế lái chỉnh điện/sưởi/làm mát,.v.v… cũng được trang bị đầy đủ, điều hòa tự động 4 vùng có lọc không khí, rèm che nắng chỉnh điện cho 2 hàng ghế sau….

4. Mazda2 2023

Mẫu sedan cỡ B của Mazda cũng dự kiến sẽ được ra mắt bản nâng cấp vào dịp cuối năm nay. So với bản cũ, Mazda2 2023 không có nhiều sự khác biệt, vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan với 2 bản sedan và hatchback.

Mazda2 2023 bán tại Thái Lan hiện có 2 tùy chọn động cơ: Máy xăng 1.3L cho công suất 93 mã lực và mô-men xoắn 123 Nm và động cơ diesel 1.5L cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Cả 2 bản thể này đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.

Tuy nhiên theo thông tin từ một số đại lý, Mazda2 2023 nhập về Việt Nam chỉ trình diện bản máy xăng 1.5L giống như phiên bản hiện tại. Mặc dù chưa được chính thức ra mắt chào thị trường, nhưng Mazda2 2023 bản tiêu chuẩn đang được nhiều đại lý chào giá 415-429 triệu đồng, tùy thuộc vào các chương trình khuyến mãi.

5. Suzuki Jimny

Theo chia sẻ của các đại lý, Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 11 năm nay tại Việt Nam. Trước mắt, xe sẽ chỉ trình diện với phiên bản 3 cửa và mức giá dự kiến khoảng 900 triệu đồng, đắt thêm 10 triệu đồng nếu người dùng chọn xe 2 tông màu.

Mẫu SUV cỡ nhỏ này có kích thước dài x rộng x cao khá khiêm tốn, lần lượt là 3.645 x 1.645 x 1.720 (mm) trong khi chiều dài cơ sở chỉ đạt 2.250 mm, sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5L, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.